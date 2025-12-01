Ở Phần Lan, Giáng sinh là bài học về sự bình yên

Là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Phần Lan đón Giáng sinh theo cách trầm lặng, đề cao sự bình yên và kết nối gia đình.

Tại Phần Lan, người dân đón Giáng sinh theo cách riêng và nhịp điệu mùa lễ hội nơi đây cũng khác so với phần còn lại của thế giới. Đó là mùa của sự tĩnh lặng, khu rừng phủ tuyết trắng, cực quang uốn lượn trên bầu trời đêm và khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.

Với người Phần Lan, Giáng sinh là thời điểm để sống chậm, quay về điều giản dị hơn là tìm kiếm sự náo nhiệt.

Sisu - sức mạnh thầm lặng làm nên bản sắc Phần Lan

Nói đến nội lực của người Phần Lan, mọi người thường dùng từ Sisu. Đó là tinh thần kiên cường, là nghị lực bền bỉ giúp họ vượt qua thời khắc khó khăn - không ồn ào, không phô trương, mà âm thầm, sâu sắc.

Khung cảnh thành phố Rovaniemi - quê hương của ông già Noel.

Trong giáo dục, tinh thần Sisu hiện diện qua cách Phần Lan đặt sự bình yên và hạnh phúc của học sinh lên hàng đầu. Ở đó, trẻ em không bị thúc ép bởi áp lực thành tích, mà được học bằng tò mò, niềm vui và cảm giác được tin tưởng. Sự nuôi dưỡng về tâm hồn đã khiến giáo dục Phần Lan được thế giới ngưỡng mộ.

Du học sinh Finest Future tại Phần Lan.

Giáng sinh - mùa của những điều giản dị nhưng sâu sắc

Không phải buổi tiệc hào nhoáng, người Phần Lan đón Giáng sinh ở bằng buổi chiều bên lò sưởi, khi mùi bánh gừng nướng lan tỏa khắp căn bếp; khoảnh khắc ngắm tuyết rơi lặng lẽ ngoài hiên nhà gỗ; những câu chuyện nhỏ được kể trong ánh nến lung linh.

Ở Lapland (quê hương của ông già Noel), trẻ em viết điều ước lên giấy và đặt bên cửa sổ, mong rằng đàn tuần lộc từ phương Bắc có thể nhìn thấy ánh đèn nhỏ nơi gia đình chúng đang chờ đợi. Bữa ăn đêm Giáng sinh thường chỉ gồm cá hồi, khoai nghiền và các loại quả rừng mộc mạc nhưng đậm chất Bắc Âu.

Khung cảnh cực quang uốn lượn trên bầu trời đêm Giáng sinh.

Mang hơi thở Giáng sinh Phần Lan đến Việt Nam

Là doanh nghiệp giáo dục Phần Lan hoạt động lâu năm tại Việt Nam, Finest Future mong muốn kết nối văn hóa giữa hai quốc gia, đặc biệt là giá trị cốt lõi đã làm nên Phần Lan của hôm nay - sự bình yên, tử tế, giáo dục nhân văn và tinh thần Sisu.

Từ mong muốn đó, Finest Future mang đến đêm tiệc “Sisu Christmas - Journey to the hometown of Santa” vào ngày 20/12 tại TP.HCM. Đây không chỉ là bữa tiệc Giáng sinh, mà trở thành nỗ lực tái hiện tinh thần Phần Lan một cách chân thật giữa lòng Việt Nam.

Không gian của sự kiện mang hơi thở Lapland với ánh sáng dịu, âm nhạc trầm ấm và sắc màu cực quang. Đây cũng sẽ là dịp gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp Phần Lan, gia đình Việt Nam và học sinh sinh viên, cùng nhau chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm và giá trị Bắc Âu.

Trong đêm hội này, người tham dự được dịp cảm nhận tinh thần Sisu qua từng chi tiết nhỏ, cảm nhận sự ấm áp gia đình theo đúng cách người Scandinavia trân trọng mùa đông và cảm nhận ánh sáng của tri thức - điều mà người Phần Lan luôn xem là món quà quý dành cho thế hệ mai sau.

Quê hương của ông già Noel sẽ được Finest Future tái hiện qua sự kiện tại TP.HCM.

Giữa nhịp sống tất bật của thành phố hiện đại, Giáng sinh Phần Lan nhắc chúng ta rằng đôi khi điều trẻ em và người lớn cần nhất không phải là thật nhiều thứ để xem, mà là đủ khoảng lặng để cảm nhận. Đó cũng là món quà Finest Future mong muốn gửi đến mọi gia đình Việt Nam trong mùa lễ hội năm nay - món quà của sự bình yên, tình yêu thương và niềm tin vào tương lai.