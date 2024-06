Nước mía dù tốt cũng thành 'thuốc độc' nếu mắc sai lầm này

Uống nước mía giúp hạn chế biến chứng do sốt? Đúng

Sai Nước mía đã được chứng minh là mang lại lợi ích cho những người gặp biến chứng do sốt. Trong trường hợp này, bệnh nhân, đặc biệt là các trẻ em nhỏ, thường sốt cao dẫn đến co giật và mất protein. Lúc này, nước mía giúp bổ sung lượng protein bị mất đi và giúp cơ thể phục hồi.