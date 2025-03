Nunez 'được ăn cả, ngã về không'

Khi nói về Darwin Núñez, người ta thường nhắc đến hai hình ảnh đối lập. Một tiền đạo với tốc độ bùng nổ, những cú dứt điểm không tưởng, nhưng cũng là một cầu thủ thất thường, vụng về và đôi khi gây hài trên sân cỏ.

Được Liverpool đưa về với mức giá 85 triệu bảng vào năm 2022, Núñez được kỳ vọng trở thành trung phong chủ lực của đội bóng. Thế nhưng, sau gần hai năm, điều đọng lại nhiều nhất ở anh không phải là những bàn thắng, mà là cảm giác "chưa trọn vẹn" mà anh để lại.

Nếu có một chương trình truyền hình phản ánh đúng phong cách chơi bóng của Núñez, thì đó chính là El Chavo del Ocho - bộ sitcom Mexico kinh điển mà tiền đạo người Uruguay đặc biệt yêu thích. Bộ phim xoay quanh cậu bé El Chavo, một đứa trẻ vô tư, hậu đậu, nhưng giàu cảm xúc, luôn tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. El Chavo là kiểu nhân vật khiến người ta vừa muốn trách móc, vừa không thể ngừng yêu mến - cũng giống như cảm giác mà Núñez mang lại cho người hâm mộ Liverpool.

Những pha xử lý ngớ ngẩn, những tình huống đột biến khó tin, và cả những khoảnh khắc thiên tài khiến đối thủ không kịp trở tay - đó là tất cả những gì tạo nên Núñez. Trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League gặp PSG, Núñez có một pha bóng điển hình cho sự khó đoán của mình.

Nhận thấy Virgil van Dijk phất một đường bóng dài, anh bứt tốc vượt qua cả Luis Díaz để đón bóng, nhưng khi sắp chạm đến nó, anh chợt nhớ ra có thể bị việt vị và bất ngờ chạy ngược lại, trong khi Díaz đã dừng từ trước. Khoảnh khắc ấy vừa hài hước, vừa khiến người hâm mộ Liverpool phải lắc đầu ngán ngẩm.

Bất chấp những khoảnh khắc bùng nổ, Núñez vẫn chưa bao giờ thực sự trở thành một phần không thể thay thế tại Liverpool. Dưới thời Jürgen Klopp, anh có phần lạc lõng trong một hệ thống yêu cầu sự tinh tế và kiểm soát chặt chẽ.

Khi Arne Slot đến tiếp quản Liverpool vào mùa hè, phong cách của Núñez lại càng trở nên khó hòa nhập hơn. Mùa giải này, mọi chỉ số quan trọng của anh đều giảm sút: từ số bàn thắng, kiến tạo, số cú sút trúng đích, cho đến những tình huống tạo cơ hội.

Liverpool ghi trung bình ít hơn một bàn mỗi trận khi có Núñez trên sân - một thống kê đáng lo ngại cho một tiền đạo. Điều này càng khiến tương lai của anh trở nên bấp bênh khi đội chủ sân Anfield dự kiến sẽ có một cuộc cải tổ lớn vào mùa hè.

Theo nhiều nguồn tin, Liverpool sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị nghiêm túc dành cho Núñez, đồng nghĩa với việc anh có thể không còn cơ hội ở lại để chứng minh bản thân.

Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những câu chuyện cổ tích. Chung kết Carabao Cup gặp Newcastle có thể là cơ hội để Núñez thay đổi vận mệnh của mình. Dù chưa chắc sẽ được đá chính, anh có thể tạo nên khoảnh khắc quyết định khi được tung vào sân.

Chỉ cần một bàn thắng, một khoảnh khắc tỏa sáng ở Wembley, Núñez có thể thay đổi cách nhìn của mọi người về mình. Cách mà người ta nhớ đến một cầu thủ đôi khi không phải những con số khô khan, mà là những ký ức họ để lại. Divock Origi không phải là một tiền đạo vĩ đại, nhưng anh vẫn là huyền thoại tại Anfield nhờ những bàn thắng ở Champions League và derby Merseyside. Núñez hoàn toàn có thể làm điều tương tự.

Có một thống kê đáng chú ý: Núñez cải thiện rõ rệt ở khả năng tắc bóng và cắt bóng trong mùa giải này. Điều đó cho thấy, dù bị hạn chế thời gian thi đấu, anh vẫn cố gắng tận dụng từng phút có mặt trên sân. Những bàn thắng quan trọng vào lưới Brentford, Southampton hay Aston Villa cho thấy Núñez không phải là một kẻ bỏ cuộc.

Thực tế, việc Núñez bị chỉ trích nhiều một phần đến từ hình ảnh mà anh bị gán ngay từ đầu. Khi gia nhập Liverpool cùng thời điểm Haaland đến Man City, anh ngay lập tức bị so sánh với tiền đạo người Na Uy.

Sự mong đợi về một "sát thủ" ghi bàn vô tình tạo ra áp lực khổng lồ, dù phong cách của anh hoàn toàn khác. Roberto Firmino từng trải qua 13 trận không ghi bàn ở mùa giải 2019/20 nhưng chẳng ai phàn nàn, vì anh đóng góp theo cách khác. Núñez, dù có đóng góp lớn ở khả năng di chuyển, pressing, và tạo khoảng trống, vẫn bị đánh giá chỉ qua số bàn thắng.

Nhìn về quá khứ, El Chavo có thể là một nhân vật gây cười, nhưng khi theo dõi bộ phim đủ lâu, người ta bắt đầu thấu hiểu cậu. Cậu bé ấy dù vụng về vẫn có một cuộc sống ý nghĩa, những người bạn đồng hành, và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Núñez cũng vậy. Anh có thể không bao giờ là một tiền đạo hoàn hảo, nhưng anh có thể trở thành một phần ký ức của Liverpool, nếu biết cách nắm bắt cơ hội.

Với một bàn thắng quyết định vào ngày 16/3, anh có thể khắc tên mình vào lịch sử đội bóng. Tương lai của Núñez ở Liverpool có thể không còn nằm trong tay anh, nhưng di sản mà bản thân để lại thì có.

Wembley có thể là nơi Núñez bước sang một chương mới - hoặc nơi khép lại hành trình của anh tại Anfield. Tất cả phụ thuộc vào cách anh biến trận đấu này thành câu chuyện của chính mình.

