Nữ Việt kiều bị kẻ gian lừa 250 triệu đồng

Lợi dụng sự mến mộ của bà H. đối với ông Thích Minh Tuệ, đối tượng Lê Thị Hồng Vui (Nghệ An) đã nhiều lần yêu cầu bà H. chuyển tiền để lo cho ông Tuệ và gia đình, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Hồng Vui (SN 1987, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và di lý về Gia Lai để phục vụ điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng của ông Lê Anh Tú (tên thường gọi là Thích Minh Tuệ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 5/2024, trong quá trình ông Thích Minh Tuệ bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam, vì mến mộ nên bà H. (SN 1970, sống tại Australia) đã bay từ Australia về Việt Nam đảnh lễ, gặp ông Tuệ tại khu vực tỉnh Quảng Trị.

Sau đó bà H. tham gia cùng đoàn đi bộ khất thực trong 3 ngày rồi trở về Australia sinh sống. Trong thời gian bà H. ở Việt Nam, Lê Thị Hồng Vui đã làm quen với bà H.

Đối tượng Lê Thị Hồng Vui tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Khi về Australia, thông qua ứng dụng mạng xã hội, bà H. thường xuyên hỏi thăm Vui về tình hình sức khỏe và việc tu tập của ông Tuệ.

Biết được sự mến mộ đặc biệt của bà H. với ông Tuệ, từ ngày 10/6 đến đầu tháng 7/2024, Vui nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho bà H. nói là cần tiền để mua y phục, đồ dùng cá nhân, khám bệnh, điều trị cho ông Tuệ và sửa lại nhà, mua đồ dùng cho cha mẹ ông Tuệ.

Tin tưởng Vui, bà H. đã chuyển tiền về cho Vui tổng cộng 9 lần với số tiền hơn 250 triệu đồng.

Sau đó, do nghi ngờ bị Vui lợi dụng, ngày 12/7, bà H. từ Australia về Việt Nam tìm gặp Vui để làm rõ, nhưng đối tượng này đã chặn mọi liên lạc với bà.

Khi bà H. đến gặp ông Tuệ và gia đình tại Gia Lai, thì mới biết Vui đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình. Bà H. đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng xác minh và cử tổ công tác đến Nghệ An, nhưng Vui đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau 7 ngày truy tìm, đến 15h30 ngày 22/7, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Lê Thị Hồng Vui khi đối tượng đang rút tiền tại một ngân hàng ở TP Vinh.

Tại cơ quan công an, Vui đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ban đầu Vui chỉ muốn xin bà H. chuyển số tiền nhỏ, nhưng thấy bà này không nghi ngờ gì nên lợi dụng, bảo chuyển tiền nhiều lần. Vui đã dùng số tiền này vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc, đồng thời làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.