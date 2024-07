Nữ tiếp viên phải ngồi giữ cửa nhà vệ sinh máy bay suốt 16 tiếng

Một nữ tiếp viên hàng không đã phải ngồi giữ cánh cửa trong suốt chuyến bay kéo dài 16 tiếng để nó không làm ảnh hưởng đến hành khách trên chuyến bay của hãng Cathay Pacific từ Hong Kong - Trung Quốc tới Mỹ. Hãng này đã mở cuộc điều tra về sự cố.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của Cathay Pacific cất cánh từ Hong Kong đến sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, Mỹ vào ngày 15/7.

Hãng hàng không cho biết cánh cửa đã bung ra 3 phút sau máy bay cất cánh. Một nữ tiếp viên hàng không đã ngồi giữ cánh cửa trong suốt chuyến bay kéo dài 16 tiếng để nó không làm ảnh hưởng đến hành khách.

Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống New York vào khoảng 17h chiều cùng ngày.

Hình ảnh do hành khách chụp lại cho thấy một nhân viên Cathay Pacific đang giữ cửa. Ảnh: Threads.

Những bức ảnh về vụ việc được cho là do một hành khách chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nữ tiếp viên hàng không ngồi ở ghế phi hành đoàn, giữ chặt cánh cửa nhà vệ sinh.

Một hình ảnh khác cho thấy 4 người đứng trước cửa nhà vệ sinh trên chiếc Airbus A350, có vẻ như nhóm người đang kiểm tra lại cánh cửa.

Hãng hàng không Cathay Pacific cho biết đã khắc phục lỗi bung cửa trên chiếc máy bay. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Cathay Pacific nhấn mạnh: "Sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn là kim chỉ nam cho mọi quyết định mà chúng tôi đưa ra. Chúng tôi xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện đã gây ra".

Theo một kỹ sư kỳ cựu, nguyên nhân sự việc có thể là do ốc vít lỏng. Hành khách trên chuyến bay của Cathay Pacific đã rất may mắn không bị cửa nhà vệ sinh đập vào, thời điểm cửa nhà vệ sinh bị bung hành khách đang ngồi trên ghế và thắt dây an toàn.