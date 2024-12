Nữ sinh 15 tuổi xả súng chết người tại trường học gây rúng động ở Mỹ

Nghi phạm vụ nổ súng tại một Trường Cơ đốc giáo Abundant Life ở Madison (Wisconsin) hôm 16/12 (giờ Mỹ) được xác định là Natalie Rupnow, một học sinh 15 tuổi.

Vụ nổ súng xảy ra tại Trường Cơ đốc giáo Abundant Life ở Madison, bang Wisconsin, Mỹ. Ảnh: New York Times,

Nghi phạm Natalie Rupnow, thường gọi là Samantha, được cho là đã nổ súng trong một hội trường phòng học nơi có nhiều học sinh từ các khối học đang tập hợp, New York Times dẫn lời cảnh sát trưởng Shon F. Barnes của thành phố Madison cho biết.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau khi một học sinh lớp 2 gọi 911 để báo tin về vụ nổ súng.

Ông Barnes xác nhận một giáo viên và một học sinh tuổi teen đã thiệt mạng trong vụ nổ súng. Cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 6 người khác đã bị thương.

Các sĩ quan cảnh sát tìm thấy người nổ súng bị thương nặng bên trong trường ngay sau khi tới hiện trường vào lúc gần 11h sáng 16/12, theo giờ địa phương, CNN đưa tin.

Nghi phạm được cho là đã tử vong trên đường đến bệnh viện do một vết thương tự gây ra bằng súng, theo New York Times.

Cảnh sát trưởng Shon F. Barnes của thành phố Madison. Ảnh: New York Times.

Ông Barnes nói rằng nhiều khả năng chỉ có một người nổ súng trong sự vụ lần này. Lực lượng chức năng đang khám nhà của nghi phạm ở phía bắc Madison và nói chuyện với phụ huynh của nghi phạm để xác định động cơ đằng sau vụ nổ súng.

Rebekah Smith (50 tuổi), phụ huynh của một học sinh tại Trường Cơ đốc giáo Abundant Life, nói với New York Times các học sinh trong trường tin rằng nghi phạm mới chuyển đến ngôi trường này cách đây không lâu.

Cảnh sát trưởng Barnes nói rằng lực lượng chức năng đã thu giữ được một khẩu súng ngắn tại hiện trường song các sĩ quan chưa xác định được nguồn gốc khẩu súng. Cảnh sát Madison đã làm việc với các nhà điều tra liên bang để xác định thời gian và địa điểm mua súng.

"Một học sinh 15 tuổi thì mua súng kiểu gì", ông Barnes nói.

Theo tường thuật của New York Times, khi cảnh sát đã xử lý mọi nguy cơ tại hiện trường, đảm bảo tòa nhà trường học đã an toàn, các nhóm học sinh chạy ra ngoài, nhiều người không mặc áo khoác mặc dù trời rất lạnh. Những học sinh nhỏ tuổi nhất nắm tay nhau khi được đưa đến nơi an toàn.

Phụ huynh tập trung tại một trung tâm đoàn tụ gần trường, chờ đợi tin tức về các con ở trong trường. Trong số đó có Viktoriya Gonzales, người cho biết cô đã nghe một số học sinh nói rằng con trai cô, 12 tuổi, vẫn an toàn nhưng "bị sang chấn nặng, vì cháu ở ngay cạnh kẻ nổ súng".