Nữ quân nhân vi phạm nồng độ cồn kịch khung bị điều chuyển công tác

Liên quan tới vụ nữ tài xế liên tục gọi điện, đề nghị bỏ qua vi phạm nồng độ cồn xảy ra tại TP Pleiku (Gia Lai), Quân đoàn 3 đã điều chuyển công tác người này.

Ngày 14/3, nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) đã thống nhất điều chuyển công tác đối với bà L.T.N. (thiếu tá, 42 tuổi, trú tổ 8, phường Hoa Lư, TP.Pleiku) đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211 đến nơi công tác khác.

Hiện Quân đoàn 3 cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên vi phạm.

Bà N. thời điểm bị phát hiện vi phạm.

Như Tiền Phong đã đưa tin tối 29/2, trên đường Phan Đình Phùng (phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai), Công an TP Pleiku kiểm tra, phát hiện bà N. điều khiển ôtô biển số 81A-323.33 mà trong hơi thở có nồng độ cồn (0,699 miligam/1 lít khí thở), không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.

Thời điểm dừng kiểm tra nồng độ cồn, bà N. nhiều lần gọi điện thoại và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm nhưng không được. Đến ngày 5/3, bà N. đến trụ sở Công an TP.Pleiku xuất trình một giấy đăng ký ôtô 81A-323.33 (do ông N.T.P. làm chủ sở hữu) và một giấy phép lái xe hạng B2 do Sở GTVT tỉnh Gia Lai cấp ngày 10/9/2020.

Trước vi phạm trên, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng, tước bằng lái hạng B2 thời hạn 23 tháng đối với bà N.