Nữ quái điều hành đường dây mua bán ma túy với nhiều mánh khóe tinh vi

Trong đường dây này, Hương "Chăm" chỉ bán ma túy cho những người thân quen, tin cậy. Quá trình mua bán ma túy, các đối tượng thường sử dụng "tiếng lóng" để giao dịch.

Ngày 3/6, Công an TP Thanh Hóa thông tin bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 29/4, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Thị Hương (còn gọi là Hương Chăm, SN 1977, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, cơ quan công an thu giữ 1 bánh heroin và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Khám xét nơi ở của Hương, cơ quan công an thu giữ thêm 4 gói heroin; tổng khối lượng heroin thu giữ của Hương là 350 gam.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Cùng thời điểm trên Công an TP Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ Lê Minh Tuấn (SN 1977; trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về hành vi bán ma túy cho Nguyễn Thị Hương khi Tuấn đang trên đường di chuyển về Hà Nội, thu giữ 6 viên hồng phiến, 2 viên thuốc lắc mà gã đang cất giấu để bán và 180 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, đến 19h30 cùng ngày, Công an TP Thanh Hóa bắt giữ Trịnh Hữu Tùng (SN 1975, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói heroin. Được biết, Tùng là người mua ma túy của Nguyễn Thị Hương.

Các tang vật bị thu giữ.

Bước đầu, Nguyễn Thị Hương khai thường lấy ma túy heroin với số lượng lớn, sau đó đem về cất giấu, chia nhỏ cung cấp cho các điểm mua bán trên địa bàn. Ngoài ra, Hương sử dụng vật chất để mua chuộc, lôi kéo một số đối tượng cất giấu ma túy; sử dụng nhiều số điện thoại liên lạc trao đổi với các đối tượng mua bán ma túy. Người phụ nữ này chỉ bán ma túy cho những người thân quen, tin cậy. Quá trình mua bán ma túy, các đối tượng thường sử dụng "tiếng lóng" để giao dịch.

Thậm chí, các đối tượng có thỏa thuận với nhau nếu kẻ mua ma túy của Hương bị bắt, thì người phụ nữ này sẽ có trách nhiệm lo cho gia đình và thăm nuôi các đối tượng. Do đó, khi bị bắt, các đối tượng đều ngoan cố và sẽ không khai báo về Hương.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.