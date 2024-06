Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng đã ra đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa tiếp nhận bị can Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1964; ngụ TP Thuận An, Bình Dương) ra đầu thú sau khi biết mình có thông tin bị truy nã.

Nguyễn Thị Kim Loan là giám đốc Công ty Việt Tâm Đức, hoạt động kinh doanh mua, bán hàng nông sản. Từ năm 2017 đến năm 2020, Loan đã ký các hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn mua hàng nông sản và vay, mượn tiền của nhiều người với tổng số tiền 5,15 tỷ đồng . Cũng trong khoảng thời gian này, Loan đã chia tiền lợi nhuận cho các bị hại là hơn 640 triệu đồng rồi dọn máy móc, thiết bị khỏi xưởng và bỏ trốn. Sau khi nhận đơn tố giác của các bị hại, công an vào cuộc điều tra và xác định Loan lừa của 7 cá nhân với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng . Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Loan vào cuối tháng 5/2024. Bị can Nguyễn Thị Kim Loan lúc ra đầu thú. Ít ngày sau khi biết mình có lệnh truy nã đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Loan đã đến cơ quan công an đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Loan khai sau khi dọn nhà xưởng, Loan trốn sang TP.HCM được một thời gian thì về TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thuê nhà trọ nhiều nơi để ở cho đến ngày ra đầu thú.

