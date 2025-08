Nữ doanh nhân chia sẻ bí kíp thu lời tiền tỷ từ The 8:120 Collection

Theo doanh nhân “Forbes 30 Under 30” Hà Linh, The 8:120 Collection có thể mang về dòng tiền đến 1,5 tỷ đồng mỗi năm.

Với thiết kế tối ưu “2 trong 1” - vừa an cư vừa kinh doanh, dòng sản phẩm thương phố nhà vườn thế hệ mới The 8:120 Collection tại Vinhomes Wonder City đang mở ra cơ hội khai thác sinh lời cho nhà đầu tư. Theo tính toán từ thực tế vận hành chuỗi homestay và F&B của doanh nhân “Forbes 30 Under 30” Nguyễn Hà Linh, dòng sản phẩm này có thể mang về dòng tiền tới 1,56 tỷ đồng /năm, chưa kể tiềm năng tăng giá nhờ loạt cú hích hạ tầng.

Bản thiết kế tối ưu cho “hai cuộc sống song song”

Trong bối cảnh mô hình Work-Life Integration (sống - làm việc - kinh doanh trong cùng một không gian) trở thành xu hướng thời thượng tại các đô thị lớn, dòng sản phẩm thương phố nhà vườn thế hệ mới The 8:120 Collection của Vinhomes Wonder City như một lựa chọn lý tưởng cho cả khách mua ở thực và nhà đầu tư.

The 8:120 Collection tọa lạc tại các trục giao thương huyết mạch của Vinhomes Wonder City.

Mỗi căn The 8:120 Collection được thiết kế thông minh với mặt tiền 8 m và diện tích sàn 120 m2, mở ra đa dạng cách thức khai thác kinh doanh linh hoạt. Tầng trệt phù hợp để vận hành cửa hàng, showroom, văn phòng, nhà hàng, cà phê... Trong khi đó, các tầng trên được quy hoạch thành không gian sống riêng tư cho gia đình hoặc dễ dàng chuyển đổi thành căn hộ cho thuê.

Doanh nhân “Forbes 30 Under 30” Nguyễn Hà Linh, người đang sở hữu chuỗi nhà hàng và hệ thống lưu trú ngắn hạn tại Hà Nội, khẳng định: “Với mặt tiền 8 m, mỗi sàn 120 m2, đây là sản phẩm tối ưu nhất mà tôi từng thấy cho cả vận hành lẫn đầu tư. Thông thường, mặt tiền 5 m muốn kinh doanh tốt phải đập thông 2 căn, vừa tăng diện tích không cần thiết, vừa tốn nguồn lực. Trong khi đó, một căn The 8:120 là đủ để khai thác hiệu quả từng tầng, từng không gian”.

Đáng chú ý, phía sau mỗi căn nhà còn có khu vườn riêng rộng 20-36 m2, không chỉ tạo nên không gian sống xanh thư giãn, mà còn nâng cao giá trị khai thác.

“Đây là yếu tố then chốt để hút khách lựa chọn lưu trú dài hạn - những người cần khoảng không gian thư giãn chứ không chỉ đơn thuần là chỗ ở. Ở lâu, họ muốn có sân vườn để thư giãn như nhà riêng. Mà nhà phố nội đô thì chật chội, bí bách, đâu có được trải nghiệm đó”, chị Hà Linh phân tích.

Doanh nhân Hà Linh đánh giá cao không gian 2 trong 1 của The 8:120 Collection.

Tọa lạc gần tổ hợp cao tầng đông cư dân, mặt tiền đẹp, diện tích tối ưu, sở hữu không gian xanh phía sau - tất cả yếu tố đó khiến The 8:120 Collection không chỉ là nơi đáng sống, mà còn là một “cỗ máy tạo dòng tiền” hấp dẫn.

Dòng tiền ổn định và dư địa tăng giá lớn

Theo tính toán từ chính kinh nghiệm vận hành chuỗi F&B và lưu trú, doanh nhân Nguyễn Hà Linh cho rằng một căn The 8:120 Collection có thể mang về dòng tiền hấp dẫn nếu được khai thác đúng cách.

“Tầng 1 tôi dễ dàng thuê làm nhà hàng hay văn phòng được tối thiểu 20-25 triệu đồng/tháng. Tầng 2, 3 khai thác homestay hoặc Airbnb, thu về 60-90 triệu đồng/tháng. Tầng 4 nếu cho thuê dài hạn thì có thêm 10-15 triệu đồng/tháng. Tính sơ sơ, dòng tiền hàng tháng dao động 90-130 triệu đồng, tương đương 1,08- 1,56 tỷ đồng /năm”, chị Hà Linh tính toán.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 160 triệu đồng/m2, sản phẩm này đang cho thấy tỷ suất lợi nhuận khai thác cao, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng giá nhà phố tại phía tây Hà Nội đã chạm mốc 250-400 triệu đồng/m2, thậm chí tiệm cận 1 tỷ đồng /m2 tại các trục thương mại sầm uất.

Không dừng ở tiềm năng dòng tiền, The 8:120 Collection còn sở hữu dư địa tăng giá đáng kể khi hạ tầng khu vực đang trên đà về đích. Đặc biệt, đại lộ Tây Thăng Long - tuyến giao thông huyết mạch kết nối Vinhomes Wonder City với hồ Tây - dự kiến thông xe vào quý II/2026, sau khi tháo gỡ xong nút thắt giải phóng mặt bằng đoạn đường Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng.

The 8:120 Collection đang ở vùng giá khởi đầu, là thời điểm lý tưởng để các nhà đầu tư xuống tiền, đón sóng hạ tầng phía tây thủ đô.

Thêm vào đó, Vinhomes Wonder City còn có lợi thế vàng khi tuyến metro số 4 chạy xuyên tâm với nhà ga ngay trong lòng dự án. Theo dữ liệu từ Savills, tại TP.HCM, bất động sản dọc tuyến metro đã tăng giá từ 35-70%, cá biệt có nơi tăng gấp đôi chỉ trong 5-7 năm. Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ trong bán kính 500 m quanh tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn cũng tăng trên 40% chỉ trong 1 năm từ quý III/2023 đến quý III/2024.

Cùng với đó, khách hàng đầu tư vào The 8:120 Collection còn được hưởng lợi ngay lập tức từ chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt: Vay tới 70% giá trị căn, lãi suất 0% trong 24 tháng, miễn phí quản lý 36 tháng, cùng loạt quà tặng đến từ hệ sinh thái Vingroup như Vinpearl, VinWonders, Vinmec và cơ hội bốc thăm xe điện VinFast VF 9.

Với thiết kế tối ưu “sống 1 hưởng 2” cùng mức đầu tư hợp lý, The 8:120 Collection đang mở ra cơ hội hiếm có để nhà đầu tư vừa sở hữu một chốn an cư xứng tầm, vừa kinh doanh, khai thác được dòng tiền đều đặn, vừa đón đầu làn sóng tăng giá khi hạ tầng phía tây thủ đô đang bước vào giai đoạn tăng tốc.