Nữ diễn viên gặp rắc rối vì nghi vấn tống tiền Son Heung Min

Theo My Daily, ngày 23/5, diễn viên nhạc kịch Jeong Min Hee lên tiếng về nghi vấn tống tiền Son Heung Min. Nữ diễn viên đăng ảnh chụp tin nhắn từ những tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội, kèm chú thích: “Không phải tôi. Đây là ai. Làm ơn đừng liên lạc, theo dõi và bình luận nữa”.

Trong tin nhắn, tài khoản ẩn danh hỏi Jeong Min Hee: “Cô có phải người phụ nữ đã tống tiền Son Heung Min không?”, “Xin chào, cô có phải là bạn gái cũ của Son Heung Min không?” hay “Có người đăng trên mạng rằng cô là bạn gái cũ của Son Heung Min. Có đúng không?”.

Jeong Min Hee bày tỏ sự sững sờ với những tin nhắn trên. Cô nhấn mạnh: “Không phải tôi. Làm ơn đừng liên lạc với tôi nữa”.

Vụ việc xuất phát từ scandal tống tiền liên quan đến cầu thủ Son Heung Min. Theo Yonhap, Son đã nộp đơn tố cáo một phụ nữ ngoài 20 tuổi, được xác định là Yang và một người đàn ông ngoài 40 tuổi, tên Yong, vì hành vi tống tiền. Yang tự nhận là bạn gái cũ, gửi ảnh siêu âm thai nhi vào tháng 6/2023, yêu cầu Son trả 300 triệu won (khoảng 217.000 USD ) để giữ im lặng.

Đến tháng 3, Yong tiếp tục đòi thêm 65 triệu won (khoảng 47.000 USD ). Cả hai đã bị bắt và truy tố. Yang bị cáo buộc tống tiền còn Yong bị buộc tội âm mưu tống tiền. Công tố viên đang điều tra xem hai người có thông đồng hay không.

Jeong Min Hee, sinh năm 1992, ra mắt với vở nhạc kịch Aida năm 2016, là diễn viên nhạc kịch kiêm biên đạo múa. Gần đây, cô hướng dẫn điệu nhảy Like Jenny cho Yeom Jeong Ah, Lim Ji Yeon và Park Jun Myeon trong chương trình Sister's Farm Direct Delivery.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.