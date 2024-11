Nữ ca sĩ Mỹ bị bắn trên sân khấu

Theo The Guardian, Jada Arnell Thomas bị bắn ngay trên sân khấu khi đang ký tặng cho người hâm mộ tại Texas (Mỹ). Sở Cảnh sát Dallas cho biết vụ việc xảy ra tại Học viện Nghệ thuật và Văn học Da màu (TBAAL), nơi nữ ca sĩ 26 tuổi có buổi biểu diễn, giao lưu với người hâm mộ.

Ngay lập tức, Jada Arnell Thomas được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sức khỏe cô dần ổn định, theo Sở Cảnh sát Dallas.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ Micah Williams, nghi phạm liên quan tới vụ nổ súng. Theo đó, Williams phải đối mặt với cáo buộc tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí. Tuy nhiên, cảnh sát chưa thể xác nhận Jada Arnell Thomas và Micah Williams có biết nhau từ trước hay không.

Đài phát thanh Texas WBAP trích dẫn thông tin từ cảnh sát cho rằng Williams có thể đã trải qua một cơn rối loạn tâm thần khi nổ súng vào Thomas. Hiện, Micah Williams đã được đưa đến nhà tù Dallas, nơi cô bị giam giữ thay vì nộp 200.000 USD tiền bảo lãnh.

Trên mạng xã hội, Curtis King người sáng lập Học viện Nghệ thuật và Văn học Da màu bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự việc. Sau vụ nổ súng, King đã tăng cường các biện pháp an toàn trong những buổi biểu diễn, bao gồm quy trình kiểm tra và giảm số lượng khán giả có mặt.

Qua các bài viết trên trang cá nhân của Jada Arnell Thomas cho thấy vụ việc xảy ra vào buổi biểu diễn cuối cùng. Trước đó, nữ ca sĩ đã có 2 buổi biểu diễn tại đây. Theo đó, cuối mỗi buổi biểu diễn, khán giả sẽ có khoảng thời gian giao lưu cùng với các nghệ sĩ trong chương trình.

