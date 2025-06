Nữ ca sĩ Hàn kiện nhân tình của chồng

Tờ Chosun đưa tin, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Eun Jong đang tiến hành thủ tục ly hôn Yoon Ddan-ddan, đồng thời tiết lộ chuyện chồng cô ngoại tình và bạo hành.

Mới đây, Eun Jong (nghệ danh SILVERBELL) thông báo trên Instagram cá nhân về quyết định ly hôn chồng cô là ca sĩ, nhạc sĩ Yoon Ddan-ddan. Nữ ca sĩ cũng thắng vụ kiện ngoại tình kéo dài một năm. Eun Jong đâm đơn kiện nhân tình của chồng và thắng kiện.

Cô viết: “Sau nhiều suy nghĩ, tôi chia sẻ câu chuyện này để bảo vệ bản thân và gia đình, không nhằm chỉ trích ai. Vụ kiện ngoại tình mà tôi đệ đơn kiện nhân tình của chồng tôi đã kết thúc. Tôi đã giành chiến thắng sau khoảng một năm tranh chấp pháp lý. Hiện tại, tôi trong quá trình điều trị để phục hồi những tổn thương về tinh thần và thể chất".

Eun Jong đâm đơn kiện nhân tình của chồng và thắng kiện. Ảnh: Chosun.

Eun Jong tiết lộ từ khi hẹn hò đến lúc kết hôn, cô phải chịu đựng xung đột tình cảm gay gắt, dẫn đến tổn thương thể chất và tinh thần. Eun Jong cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng những vụ ngoại tình lặp đi lặp lại và hành vi bạo lực của Yoon khiến cuộc hôn nhân của cô không thể cứu vãn.

Eun Jong xác nhận cô phát hiện Yoon vẫn liên lạc với người tình ngay cả sau vụ kiện. Điều đó buộc cô phải lên tiếng để tránh thêm tổn thương. Eun Jong bày tỏ sự thất vọng: “Chúng tôi vẫn đang tiến hành thủ tục ly hôn nhưng tôi không thấy bất kỳ lời xin lỗi hay sự ăn năn chân thành nào từ anh ta”.

Bất chấp những cáo buộc từ Eun Jong, Yoon Ddan-ddan chưa đưa ra phản hồi chính thức. Anh vẫn duy trì tài khoản cá nhân, thậm chí tiếp tục theo dõi Eun Jong.

Eun Jong và Yoon Ddan-ddan quen nhau từ 2014, chính thức hẹn hò năm 2017 và kết hôn năm 2022 sau 5 năm yêu. Cả hai là cặp nhạc sĩ được yêu mến, từng gây chú ý với những khoảnh khắc lãng mạn. Yoon từng nói về Eun Jong trong lễ cưới: “Cô ấy là người chìa tay khi tôi chỉ có 5.000 won để đi xe buýt”.

Yoon Ddan-ddan nổi tiếng với các ca khúc như A Night I Want to See You, Walking in Winter, và Me, Trying Hard – You, Unknowable. Anh đã góp giọng trong nhiều nhạc phim, nổi bật nhất là What’s Wrong with Secretary Kim (tvN). Trong khi đó, Eun Jong xây dựng tên tuổi với Smile, Reset và The Tortoise and the Hare, đồng thời hát nhạc phim cho You Are My Love (tvN).