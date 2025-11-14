Novo Nordisk Việt Nam và đối tác nâng cao nhận thức về đái tháo đường

Sáng 14/11, sự kiện hưởng ứng ngày Đái tháo đường Thế giới với chủ đề “Hiểu biết nhiều hơn, hành động nhiều hơn vì bệnh nhân đái tháo đường’’ đã diễn ra tại Đà Nẵng.

Sự kiện được Novo Nordisk Việt Nam phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng, với sự đồng hành của Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam, Sở Y tế TP Đà Nẵng và các bệnh viện tại Đà Nẵng cùng tổ chức.

Theo dữ liệu của Liên Đoàn Đái tháo đường Quốc Tế (IDF), trên toàn cầu, cứ 10 người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường thì có 7 người trong độ tuổi lao động. Đối với hàng triệu người lao động, bệnh đái tháo đường là một thực tế hàng ngày nhưng tại nơi làm việc, nó thường có thể trở thành nguồn gốc của căng thẳng, kỳ thị và sợ hãi. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và cuộc sống của họ.

GS.TS Trần Hữu Dàng phát biểu khai mạc sự kiện.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, GS.TS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam nhấn mạnh: “Bằng cách nâng cao nhận thức và hiểu biết, chúng ta không chỉ phòng ngừa được bệnh đái tháo đường, mà còn chung tay đảm bảo nơi làm việc trở thành môi trường mà những người mắc bệnh đái tháo đường cảm thấy an toàn, được trân trọng và được trao quyền để phát triển, đạt được mục tiêu trong công việc và có được cuộc sống khỏe mạnh và bình thường’’.

Sự kiện đã thu hút người dân địa phương, bệnh nhân từ các câu lạc bộ đái tháo đường từ các bệnh viện và chuyên viên y tế tham gia tìm hiểu thông tin về căn bệnh mạn tính này và cùng chung tay hỗ trợ người mắc đái tháo đường, kiến tạo môi trường sống và làm việc tích cực, cảm thông hơn cho người bệnh.​

Ông Erik Wiebols chia sẻ về hoạt động, cam kết của doanh nghiệp.

Ông Erik Wiebols, Tổng giám đốc Novo Nordisk Việt Nam cho biết tại Novo Nordisk, niềm tự hào của thương hiệu bắt nguồn từ sự hợp tác công tư hiệu quả. Cùng nhau thúc đẩy những thay đổi thực sự, từ việc nâng cao nhận thức về bệnh đái tháo đường trong cộng đồng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực để những người sống chung với đái tháo đường không chỉ kiểm soát được tình trạng bệnh mà còn thực sự sống khỏe, hướng đến một cuộc sống trọn vẹn, sinh hoạt và làm việc bình thường”, ông Ông Erik Wiebols nhấn mạnh.

Mặc dù nhận thức về sức khỏe của người lao động ngày càng tăng, nhiều người sống chung với đái tháo đường vẫn gặp khó khăn trong việc cân bằng sức khỏe với kỳ vọng công việc. Cuộc đấu tranh dai dẳng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn hạn chế sự phát triển nghề nghiệp.

Phiên tọa đàm và tư vấn từ các chuyên gia.

Trong phiên tọa đàm “Đi đúng đường, sống đúng cách”, với sự chia sẻ và tư vấn đến từ Thầy thuốc ưu tú ThS.BS Diệp Thị Thanh Bình, Phó chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, TS.BS Đặng Anh Đào, Trưởng khoa Nội thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng, người tham gia đã được tìm hiểu thêm về căn bệnh đái tháo đường, cách phòng ngừa và quản lý bệnh, chế độ ăn uống và hoạt động thể chất, cũng như việc tuân thủ điều trị khi sống chung với đái tháo đường.

Người tham dự được kiểm tra sức khỏe bao gồm đo huyết áp, đo đường huyết, đo chỉ số cơ thể.

Bên cạnh đó, các hoạt động triển lãm, tư vấn và kiểm tra sức khỏe tại chỗ cũng giúp cộng đồng hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời tìm hiểu về những trở ngại của người mắc đái tháo đường tại nơi làm việc sẽ giúp cộng đồng xóa bỏ những định kiến về bệnh đái tháo đường và có cái nhìn cảm thông hơn, thúc đẩy hành động để chung tay hỗ trợ người mắc đái tháo đường một cách hiệu quả.

Các hoạt động đến từ cán bộ nhân viên nhằm đề cao vai trò của hoạt động thể chất trong quản lý đái tháo đường.

Novo Nordisk với nền tảng hơn 100 năm trong lĩnh vực đái tháo đường đã và đang không ngừng nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác công tư với các đối tác để chung tay thực hiện sứ mệnh “Thay đổi để đẩy lùi các bệnh mạn tính nghiêm trọng’’.

Có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, Novo Nordisk không chỉ đưa các giải pháp điều trị tiên tiến đến gần hơn với người bệnh, mà còn hợp tác cùng Bộ Y tế, Đại sứ quán Đan Mạch và các hội chuyên ngành, các bệnh viện lớn trên cả nước triển khai thực hiện các sáng kiến để gia tăng chất lượng chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường.

Được biết, trong hai ngày 15-16/11/2025, Hội nghị Khoa học Nội tiết Đông Nam Á lần thứ 23 - AFES 2025 cũng được diễn ra tại Đà Nẵng, quy tụ các chuyên viên y tế đầu ngành đến từ các quốc gia trong khu vực.