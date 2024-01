Nỗi thất vọng phòng vé toàn cầu mang tên 'Aquaman 2'

"Aquaman and the Lost Kingdom" cần thu về tối thiểu 400 - 450 triệu USD để hòa vốn. Song, thành tích của phim tại phòng vé toàn cầu lại không như kỳ vọng.

Tính tới chiều 7/1, bộ phim Aquaman and the Lost Kingdom đã dắt túi hơn 77 tỷ đồng sau 3 tuần cập bến rạp Việt, theo số liệu của Box Office Vietnam. Đây là thành tích không tệ so với mặt bằng chung phim siêu anh hùng năm nay, thậm chí vượt qua cả nhà đối thủ Marvel.

Song, con số này còn khá khiêm tốn khi đặt lên bàn cân với phần phim gốc. Ra mắt 5 năm về trước, Aquaman (2018) từng càn quét phòng vé nước ta, lọt top phim ngoại ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Hành trình bấp bênh tại phòng vé

Với tốc độ tăng trưởng doanh thu hiện tại, Aquaman and the Lost Kingdom nhiều khả năng sẽ kết thúc hành trình tại rạp Việt với doanh thu ở ngưỡng 80 - 85 tỷ đồng . Phim có thành tích chào sân ấn tượng tại nước ta, nhưng nhanh chóng giảm sức hút do xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh.

Ngay sau khi ra rạp 1 tuần, hậu truyện Aquaman đã bị Quỷ cẩu - một phim kinh dị nội địa vượt lên dẫn trước. Hiện tại, bộ phim của James Wan xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp phòng vé, sau Nhà vịt di cư, Quỷ cẩu và Tee Yod: Quỷ ăn tạng. Trước đó, phần tiền truyện từng “không có đối thủ” tại rạp Việt suốt nhiều tuần liền, chiếm sóng hầu hết rạp với các phòng chiếu đông nghịt.

Tính đến cùng kỳ năm 2019, Aquaman từng kéo được gần 2 triệu khán giả Việt ra rạp, thu về khoảng 150 tỷ đồng - gấp đôi so với thành tích hiện tại của Aquaman 2.

Aquaman 2 là phim siêu anh hùng cuối cùng năm 2023.

Không riêng tại Việt Nam, hành trình của Aquaman and the Lost Kingdom tại phòng vé toàn cầu cũng gặp nhiều trắc trở. Bộ phim khép lại DCEU mở màn với thành tích lẹt đẹt 27,6 triệu USD ở thị trường nội địa, dần lấy lại vị thế rồi lại nhanh chóng bị phim mới vượt mặt. Đứa con tinh thần của James Wan từng phải trải qua tuần lễ Giáng sinh ảm đạm tại rạp vì bị khán giả lạnh nhạt.

Số liệu doanh thu mới nhấp của phim chưa được cập nhật. Song, theo một báo cáo từ The Numbers, Aquaman 2 đã cán mốc 274 triệu USD sau tròn 2 tuần ra mắt.

Con số này thực chất vẫn khá khẩm hơn so với các phim DCEU trình làng năm 2023, bao gồm Shazam! Fury of the Gods (tổng doanh thu 133, 8 triệu USD ), Blue Beetle (tổng doanh thu 129,2 triệu USD ) và The Flash (tổng doanh thu 270,6 triệu USD ). Thậm chí, phần 2 Aquaman còn tự hào vượt qua cả The Marvels của nhà đối thủ, với thành tích vỏn vẹn 205,8 triệu USD - thấp nhất lịch sử MCU.

Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc Aquaman 2 là canh bạc thắng lợi của hãng Warner Bros. Bởi, ngân sách dự án theo tiết lộ lên tới 205 - 215 triệu USD . Giới quan sát cho rằng phim cần thu về tối thiểu 450 triệu USD để đạt điểm hòa vốn. Thực tế, con số này có thể còn lớn hơn do các chi phí phát sinh trong quá trình quay lại phim, quáng bá và phát hành...

Chưa vội để kết luận Aquaman and the Lost Kingdom là thất bại tiếp theo của DCEU. Song, dựa trên tình hình phòng vé hiện nay, khả năng này rất dễ xảy ra. Thực tế, việc bộ phim khép lại DCEU không thành công như mong đợi đã được dự đoán từ trước. Có nhiều nguyên nhân đằng sau sự lạnh nhạt của khán giả với hậu truyện Aquaman.

Siêu anh hùng cũng cần phải nghỉ ngơi

Không ít ý kiến cho rằng 5 năm là khoảng thời gian quá dài để Aquaman tái xuất màn ảnh rộng. Đáng lẽ, sau thành công của phần gốc năm 2018, Warner Bros. phải đem vị anh hùng này trở lại sớm hơn. Sau nhiều năm chờ đợi, niềm hứng thú của khán giả dành cho Aquaman and The Lost Kingdom rơi rớt là điều khó tránh khỏi.

Nhiều nguyên nhân cản trở Aquaman 2 trên hành trình chinh phục các cột mốc phòng vé.

Tác phẩm từng nhiều lần dời lịch chiếu. Điều này khiến dòng thời gian trong DCEU mâu thuẫn. Vai diễn Người dơi của tài tử Michael Keaton cũng theo đó mà bị cắt bỏ. Ngoài ra, fan DC cũng tố rằng hãng đã “bỏ rơi” phim vì khâu quảng bá hời hợt.

Một nguyên nhân khác khiến Aquaman 2 trầy trật ở phòng vé là sự xuất hiện của Amber Heard. Hóa thân công chúa Mera, minh tinh sinh năm 1986 vẫn quá đẹp, quá ấn tượng mỗi lần xuất hiện. Song, không vì vậy mà khán giả chịu bỏ qua cho quá khứ lùm xùm của cô. Kết quả phiên tòa chấn động giữa Heard và chồng cũ khiến người đẹp mất điểm trong mắt nhiều khán giả. Không ít người từng tuyên bố tẩy chay nếu cô vẫn xuất hiện ở phần hậu truyện.

Chưa kể, nhìn nhận một cách thẳng thắn, bản thân Aquaman 2 cũng chưa phải một phim xuất sắc, hay đủ hấp dẫn để kéo chân thượng đế ra rạp. Phim làm tốt mảng giải trí, nhưng nội dung còn hời hợt, nhạt nhòa. Chính vì vậy, phim khó tạo ấn tượng sâu đậm với khán giả.

Cuối cùng, đứa con tinh thần của James Gunn chào sân vào thời điểm phim siêu anh hùng thoái trào. Khác với 3,4 năm về trước, thể loại này giờ đây không còn là miếng bánh ngọt hấp dẫn người xem. Chẳng riêng Aquaman and The Lost Kingdom, hàng loạt phim siêu anh hùng trong năm 2023 phải ngậm ngùi nhận cái kết tương tự. Đây cũng là chướng ngại lớn nhất với Aquaman 2 trên con đường chinh phục các cột mốc phòng vé.

Dòng phim siêu anh hùng cần 1 năm "dưỡng sức" sau khi xuất hiện ồ ạt khiến khán giả bội thực.

Đúng như giới chuyên môn nhận định trước đó, dù là Marvel Studios hay DC Studios đều phải đi trên con đường chật hẹp, đầy chông gai trong giai đoạn này. Sau những thất bại liên tiếp trên cả mặt trận phê bình lẫn thương mại, hai “ông lớn” của ngành công nghiệp điện ảnh đã đến lúc bước chậm lại.

Theo Anthony Lund của Movieweb, hiện tượng phim siêu anh hùng DC và Marvel phát hành dày đặc chỉ trong vài năm qua khiến khán giả chán ngán. Thế nhưng, 2024 sẽ là một năm “dưỡng sức” dành cho các siêu anh hùng - điều cực kỳ cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Theo đó, Marvel Studios nhiều khả năng chỉ phát hành 1 phim trong năm nay - Deadpool 3. Trong khi đó, vũ trụ DC mới dưới thời James Gunn và Peter Safran sẽ không có phim mãi cho đến năm 2025. Ngoài ra, Sony Pictures sẽ phát hành ba bộ phim nhưng đều thuộc Vũ trụ Người Nhện độc lập, với Madame Web, Kraven the Hunter và Venom 3.

Như vậy, khán giả sẽ không còn phải “bội thực” vì phim siêu anh hùng trong thời gian tới. Ở mặt khác, dòng phim này cũng có thời gian “nghỉ ngơi”, chuẩn bị cho một ngày trở lại ấn tượng.