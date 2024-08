Nơi tài xế say xỉn ở Hàn Quốc bàn nhau cách né luật

Một diễn đàn trao đổi thông tin về việc lái xe khi say rượu đang gây tranh cãi ở Hàn Quốc vì được cho chia sẻ các cách né luật, giảm án sau khi phạm tội.

Nhiều tài xế bị bắt vì lái xe khi say rượu ở Hàn Quốc tìm cách giảm nhẹ tội. Ảnh minh họa: Sportscenteryakima.

Diễn đàn trên Naver - công cụ tìm kiếm lớn nhất Hàn Quốc - có hơn 80.000 thành viên tính đến 22/7. Các thành viên trong nhóm chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân liên quan đến lái xe khi say rượu, gây tai nạn bỏ chạy và các hành vi khác vi phạm Đạo luật Giao thông Đường bộ Hàn Quốc.

Các danh mục bài đăng cũng rất đa dạng, từ "trước/sau khi cảnh sát điều tra" và "tìm việc khi có án tích" cho đến "hòa giải" và các chi tiết cụ thể như "đổi tài xế", "trộm xe" hay "tôi vừa mới xét nghiệm máu", mỗi mục đều hiển thị một số mục liên quan, theo Korea Herald.

Diễn đàn này không quảng bá hoặc khuyến khích các hoạt động tội phạm, nhưng được sử dụng như một nền tảng cho những người vi phạm luật giao thông chia sẻ, trao đổi mánh khóe né luật hoặc hình phạt. Các bài đăng phổ biến nhất được ghim ở đầu các danh mục, ví dụ như "Dành cho những người gặp khó khăn với việc bỏ chạy sau khi gây tai nạn".

"Chắc chắn đó là tội nghiêm trọng. Nhưng nếu bạn không được lái xe 5 năm (do bị phạt), bạn sẽ gặp khó khăn về tài chính và bị sa thải. Nếu sinh kế bị đe dọa, ít nhất bạn cũng nên đấu tranh", một bài đăng viết. Nội dung bài còn chia sẻ các mức phạt có thể xảy ra và kinh nghiệm cá nhân trong việc giảm nhẹ hình phạt nhờ hòa giải.

"Nếu bị bắt vì lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, hãy đấu tranh 'đúng cách'", bài viết ghi.

Hầu hết thành viên diễn đàn này đều thừa nhận rằng lái xe khi say rượu là xấu. Tuy nhiên, trong một bài đăng có tiêu đề "Lý do tôi không rời khỏi diễn đàn này", một thành viên cho biết mình thích uống rượu và tham khảo các trường hợp bị bắt vì lái xe say rượu ở đây để cảnh báo bản thân. Trong một bài đăng khác, hầu hết người bình luận cũng đồng ý rằng bản thân nên suy ngẫm về những hành vi sai trái của mình.

"Tôi chỉ là một người bình thường, từng nghĩ rằng việc bị đối xử như một tên tội phạm chỉ vì lái xe khi say rượu là sai. Nhưng tôi nhận ra cách nghĩ đó không đúng sau khi bị bắt vì lái xe khi say rượu cũng như xem qua các vụ phạm luật khi lái xe khác. Lái xe khi say rượu có thể dẫn đến tử vong và phá hủy gia đình của người khác", một người viết.

Hàn Quốc đang tìm cách giảm thiểu tình trạng tài xế say xỉn. Ảnh: Pixabay.

Cộng đồng trực tuyến này và các diễn đàn tương tự khác thường được điều hành bởi các nhân viên hành chính được cấp phép, những người nhấn mạnh rằng lái xe khi say rượu là sai. Song những người quản trị cho rằng người vi phạm nên nhận hình phạt đúng tội và những thông tin được chia sẻ trên các diễn đàn này có thể giúp họ tránh khỏi các hình phạt quá mức.

Tuy nhiên, một số người tỏ ra khó chịu khi các kiến ​​thức liên quan đến phạm luật khi lái xe được chia sẻ, nhất là khi những người vi phạm an ủi nhau vượt qua, nói rằng đó là "khó khăn" của mình.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, có 13.042 vụ lái xe khi say rượu ở quốc gia này vào năm 2023, đánh dấu xu hướng giảm dần từ 29.990 vụ vào năm 2006. Tuy nhiên, vẫn có tới 159 người tử vong và 20.628 người bị thương chỉ riêng trong năm 2023 do những người lái xe khi say rượu.

Theo báo cáo vào tháng 6 của công ty bảo hiểm Samsung Fire & Marine Insurance, gần một nửa số người bị bắt vì lái xe khi say rượu là những người tái phạm. Phân tích dữ liệu 5 năm từ 2019 đến 2023, báo cáo phát hiện trung bình 43,6% các vụ lái xe khi say rượu hàng năm liên quan đến tài xế từng phạm tội.

Hàn Quốc đang tìm cách giảm thiểu tình trạng lái xe khi say rượu bằng cách sửa đổi luật, chẳng hạn như bắt buộc những người tái phạm phải lắp thiết bị kiểm tra nồng độ cồn và chỉ cho phép xe khởi động nếu nồng độ cồn trong máu nằm trong phạm vi cho phép. Những người bị bắt quả tang điều khiển xe khi say rượu ít nhất 2 lần trong vòng 5 năm sẽ phải lắp thiết bị này để được cấp bằng lái mới.