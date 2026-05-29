Nổ nồi xông hơi khi gội đầu dưỡng sinh, khách nữ bị bỏng độ 2

Vụ việc một khách nữ bị bỏng trong lúc gội đầu dưỡng sinh tại spa ở Hà Nội đang gây xôn xao, kéo theo lo ngại về mức độ an toàn của các thiết bị xông hơi tại nơi làm đẹp.

Vết bỏng trên cánh tay chị Mai Anh sau vụ nổ nồi xông hơi ngày 22/5.

Sáng 28/5, một bài đăng trên mạng xã hội thu hút sự chú ý khi chủ tài khoản phản ánh vụ việc bị bỏng nặng trong lúc sử dụng dịch vụ gội đầu dưỡng sinh tại W. ở Hà Nội.

Chia sẻ với Tri Thức - News, chị Nguyễn Thị Mai Anh (44 tuổi, nạn nhân) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 22/5, lúc chị Anh sử dụng dịch vụ gội đầu tại cơ sở nói trên. Ít phút sau, chị bất ngờ nghe tiếng "đoàng".

Choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn, chị thấy nồi xông hơi đã phát nổ. Sau đó, một số vùng cơ thể bị nóng rát. Vì quá hoảng hốt, nữ khách hàng đến khu cấp cứu của bệnh viện tư, sau đó chuyển viện sang một bệnh viện đa khoa khác để tiếp tục điều trị.

"Bác sĩ chẩn đoán tôi bị bỏng nước sôi 3% độ 1, 2 ở tay phải, vùng nách, ngực phải, gáy và toàn bộ vùng cổ", chị nói.

Chị Anh đề nghị chủ spa bồi thường thiệt hại song yêu cầu không được chấp nhận.

Chị Anh cho biết thêm trước thời điểm xảy ra tai nạn, nhân viên spa từng phản ánh với chủ cơ sở về việc nồi xông hơi xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, không còn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thiết bị này vẫn tiếp tục được sử dụng cho khách hàng. Sau sự cố, hai bên phát sinh tranh cãi liên quan đến trách nhiệm bồi thường.

Nạn nhân được hoàn tiền thẻ thành viên trị giá 1,4 triệu đồng, đồng thời đề nghị phía spa chịu trách nhiệm đối với tổn thất sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, hai bên chưa đạt được thỏa thuận. Hiện vụ việc tiếp tục nhận nhiều sự quan tâm và tranh luận trên các diễn đàn liên quan đến dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe.

Liên quan đến vụ việc, phóng viên đã liên hệ cơ sở spa để xác minh thông tin nhưng không nhận được phản hồi.

Không chỉ tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu quốc tế cũng từng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các tai nạn liên quan đến thiết bị tạo hơi nước áp suất cao như nồi xông hơi tại cơ sở làm đẹp.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Burns Open năm 2025 về các ca chấn thương do nổ nồi áp suất tại Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận phần lớn nạn nhân bị bỏng độ 2 và độ 3 ở vùng cổ, ngực, tay và mặt, những khu vực dễ tiếp xúc trực tiếp với hơi nước siêu nhiệt. Nhóm nghiên cứu cho rằng nguyên nhân phổ biến đến từ lỗi kỹ thuật hoặc việc tiếp tục sử dụng thiết bị dù đã xuất hiện dấu hiệu mất an toàn.

Trong khi đó, trên bài tổng quan đăng trên European Journal of Plastic Surgery năm 2022, bác sĩ Sebastian Holm cùng cộng sự nhận định bỏng do hơi nước thường nghiêm trọng hơn biểu hiện bên ngoài, bởi hơi nóng có khả năng xuyên sâu vào mô mềm, gây tổn thương kéo dài và tăng nguy cơ để lại sẹo.

Ngoài nguy cơ tổn thương da, các chuyên gia cũng cảnh báo hơi nước áp suất cao có thể ảnh hưởng đến mắt và đường hô hấp nếu người dùng hít phải lượng lớn khí nóng trong không gian kín.

Bác sĩ Sebastian khuyến cáo người dân nên lựa chọn cơ sở làm đẹp có quy trình kiểm tra thiết bị định kỳ, sử dụng máy móc đạt chuẩn an toàn và được bảo trì thường xuyên. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như rò rỉ nước nóng, phát tiếng động lạ hoặc nhiệt độ tăng bất thường, cần ngừng sử dụng thiết bị ngay để tránh xảy ra tai nạn.