Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Công an xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) cho biết vào hồi 19h15 ngày 21/2, trên hồ Thác Bà xảy vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 6 người mất tích.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, đến 23h30 ngày 21/2, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích.

Cụ thể, tàu chở khách mang biển số YB0876H, chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN.

Khi đi đến địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tàu đã va chạm với tàu mang biển số YB0919 chở 515 tấn đá di chuyển hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.

Hậu quả, tàu YB0876H chở 23 người bị chìm, trong đó có 6 người mất tích gồm bà Hoàng Thị Tuyết (sinh năm 1966); bà Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1970); bà Triệu Thị Huân (sinh năm 1978); anh Hoàng Văn Thuận (sinh năm 1984); cháu Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2015); cháu Hoàng Thị Thanh Thúy (sinh năm 2012). Tất cả nạn nhân đều cư trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.

Thông tin ban đầu, chủ tàu YB0876H là Trần Anh Tuấn (sinh năm 1979, trú tại thôn Trung Tâm 1, xã Bảo Ái).

Anh Trần Anh Tuấn mua phương tiện của anh Đặng Ngọc Chiến (sinh năm 1990, trú tại thôn 13, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai), nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Lái tàu là Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú tại thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân). Tàu có đăng ký và còn hạn đăng kiểm; lái tàu Triệu Văn Nội có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Còn tàu YB0919 thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, trụ sở tại thôn 13, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai. Lái tàu là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, cư trú thôn 4, xã Cảm Nhân).

Theo trình bày của Nguyễn Văn Thâm, tàu YB0919 có đăng ký, còn đăng kiểm, bản thân Nguyễn Văn Thâm có giấy phép lái tàu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Lào Cai cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Cùng đó, Câu lạc bộ Thể thao nước Hồ Thác Bà đã huy động 5 cano và gần 20 người hỗ trợ tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Tuy nhiên, do trời tối cùng với sương mù dày đặc, việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.