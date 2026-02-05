Thanh niên trong xóm mang bình chữa cháy, tạt nước để cứu người nhưng không thể tiếp cận do cửa nhà khóa chặt nhiều lớp. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con.

Đến 7 giờ sáng 5/2, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ hẻm 17 đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ cùng ngày tại một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm. Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong, gồm chị P.T.M.L (44 tuổi) cùng hai con là N.P.M.Nh (14 tuổi, học lớp 8) và N.P.M.Ng (6 tuổi).

Tại hiện trường, thi thể người mẹ và con gái được tìm thấy trong khu vực nhà vệ sinh, riêng bé trai tử vong trong phòng ngủ. Căn nhà có kết cấu nhỏ hẹp, cửa rào và cửa chính khóa nhiều lớp.

Sáng cùng ngày, nhiều người dân sinh sống tại hẻm 17 Tô Ký vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại thời điểm xảy ra vụ việc. Bà S., một người dân sống gần hiện trường, cho biết khoảng hơn 12 giờ đêm, chuông báo cháy của khu phố vang lên liên tục, người dân trong hẻm hô hoán nhau chạy ra ngoài thì phát hiện khói lửa bốc lên từ nhà chị L.

Căn nhà bị cháy nằm trong con hẻm nhỏ khoảng 2 m nên khó khăn trong tiếp cận chữa cháy.

“Nghe cháy, các con tôi cùng thanh niên trong xóm mang bình chữa cháy, tạt nước để cứu người nhưng không thể tiếp cận do cửa nhà khóa chặt nhiều lớp”, bà S. kể.

Một số nhân chứng cho biết, khi phát hiện cháy, họ đã đập cửa, gọi lớn nhưng không nghe tiếng trả lời từ bên trong. Do căn nhà đóng kín, khói đen tỏa ra dày đặc, công tác ứng cứu ban đầu gặp nhiều khó khăn. Khoảng 15 phút sau, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường và khống chế ngọn lửa.

Vụ cháy xảy ra lúc 1h sáng 5/2.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân sinh sống tại đây nhiều năm, làm nghề bỏ mối trà và cà phê cho các đại lý. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chồng chị L. đang đi công tác bên ngoài.

Hiện Công an phường Đông Hưng Thuận đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.