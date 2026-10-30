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Xã hội

Ninh Bình giải thể Sở Ngoại vụ, hợp nhất 2 sở từ 1/12

  • Thứ sáu, 30/10/2026 12:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ 1/12, Ninh Bình giải thể Sở Ngoại vụ, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, đồng thời thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, giảm một đầu mối cấp sở.

Ngày 29/10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI thông qua Nghị quyết số 73 về việc thành lập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo nghị quyết, HĐND tỉnh quyết định thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ.

Hai cơ quan được thành lập, tổ chức lại là Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi vào hoạt động từ 1/12/2026.

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Các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 6.

Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Du lịch tiếp tục duy trì hoạt động đến hết 30/11, trước khi chấm dứt hoạt động theo mô hình tổ chức hiện tại.

Đáng chú ý, sau đợt sắp xếp này, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình giảm từ 14 xuống còn 13 sở. Tính cả 2 tổ chức hành chính khác, UBND tỉnh còn tổng cộng 15 cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác trực thuộc.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tại Thông báo số 535 ngày 30/9/2026 về sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị khối chính quyền.

Trước đó, ngày 26/10, UBND tỉnh có Tờ trình số 448 đề nghị thành lập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan chuyên môn. Trên cơ sở tờ trình, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết.

Theo phân công, UBND tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực từ 29/10/2026, trong khi thời điểm các cơ quan mới chính thức đi vào hoạt động được ấn định là 1/12/2026.

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https://vtcnews.vn/ninh-binh-giai-the-so-ngoai-vu-hop-nhat-2-so-tu-1-12-ar1048231.html

Minh Quang/VTC News

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