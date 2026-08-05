Niềm kiêu hãnh của một danh họa

Năm 1639, Rembrandt mua căn nhà mơ ước và tự họa để ghi dấu đỉnh cao danh vọng. Nhưng ngay sau đó, những rạn nứt về tài chính và sự nghiệp bắt đầu xuất hiện.

Tác phẩm Chân dung tự họa của danh họa Rembrandt van Rijn, được vẽ vào năm 1640. Ảnh: wikipedia.

Xét về mặt vật chất thì năm 1639 là đỉnh cao cuộc đời Rembrandt.

Đầu năm này, ông mua ngôi nhà mới bề thế ở Jodenbreestraat. Đây là loại “nhà kép”, vừa được sửa chữa lại, nới rộng ra, có thể là công trình của kiến trúc sư nổi tiếng nhất Hà Lan giai đoạn này, Jacob van Campen, người cũng vừa mới xây xong nhà hát Schouwburg.

Căn nhà có xưởng vẽ và không gian giảng dạy rộng rãi. Nhưng với cái giá ngất ngưởng 13.000 guilder thời bấy giờ, nó hoàn toàn không rẻ.

Ý định của Rembrandt là sẽ trả góp số tiền này, cùng lãi suất, trong vòng năm năm. Các khoản trả góp sẽ được giao cho người bán, một ông Christoffel Thijs nào đó, người giữ văn tự thế chấp. Gia đình Rembrandt dọn về đây vào ngày 1 tháng 5, 1639; ngày 1 tháng 5 là ngày chuyển nhà theo thông lệ bấy giờ.

Một năm sau đó, ở tuổi 34, Rembrandt vẽ một bức chân dung tự họa, để ghi nhớ cảm giác vừa chuyển đến căn nhà mới. Dáng điệu ông được dựa theo một tác phẩm vĩ đại của họa sĩ người Venice Titian, được nhiều học giả đánh giá cũng là chân dung tự họa.

Rembrandt hẳn phải biết bức tranh gốc này của Titian, vì người sở hữu nó cũng là người quen của ông, nhà buôn kim cương và tranh giàu có người Do Thái -Tây Ban Nha Alfonso Lopez, người cũng đã mua bức tranh thời kỳ đầu của Rembrandt, Balaam và con lừa.

Nhưng mọi việc không hoàn toàn suôn sẻ. Năm 1639, Rembrandt cuối cùng cũng hoàn thành loạt tranh Khổ nạn của Chúa Jesus cho Thân vương Frederick Henry, nhưng đã có tranh cãi về tiền công nổ ra với Huygens, người môi giới cho thân vương.

Rembrandt đề xuất nâng tiền công, nhưng bị từ chối, rồi khoản tiền còn bị trì hoãn. Khi ông được trả vào ngày 17 tháng 2, 1640, khoản tiền ông nhận được lại ít hơn đáng kể so với con số ông mong đợi. Đối với Huygens, mối quan hệ này đã chấm dứt. Ông không bao giờ đề xuất tên của Rembrandt cho bất kỳ một đặt hàng tranh quan trọng nào nữa.