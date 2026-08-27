Những vi chất phụ nữ nên bổ sung trước khi mang thai

Chuẩn bị dinh dưỡng trước khi mang thai giúp phụ nữ có nền tảng sức khỏe tốt, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thai nhi phát triển ngay từ những tuần đầu.

Phụ nữ nên chủ động bổ sung đầy đủ các vi chất cần thiết trước khi mang thai để chuẩn bị nền tảng sức khỏe tốt cho mẹ và thai nhi. Ảnh: Magnific.

Mang thai là món quà kỳ diệu, và hành trình ấy sẽ trọn vẹn hơn khi người mẹ đón nhận con bằng sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Quốc Tưởng, giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ phụ nữ nên đặc biệt chú trọng bổ sung acid folic, sắt, iot, canxi và vitamin D trước khi mang thai. Đó chính là nguồn dinh dưỡng ấm áp giúp mẹ thêm vững vàng, đồng thời đặt nền móng chở che cho sự phát triển an lành của thai nhi.

Acid folic giúp phòng ngừa dị tật ống thần kinh

Acid folic, hay vitamin B9, có vai trò quan trọng đối với quá trình hình thành và phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Việc bổ sung đủ acid folic trước khi mang thai và trong giai đoạn đầu thai kỳ giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh, trong đó có dị tật vô sọ và nứt đốt sống.

Điểm đáng lưu ý là ống thần kinh của thai nhi hình thành và đóng lại rất sớm, thường trước khi người phụ nữ nhận biết mình đã mang thai. Vì vậy, nếu chỉ bắt đầu bổ sung acid folic sau khi có kết quả thử thai thì có thể đã bỏ lỡ giai đoạn quan trọng.

Bổ sung đủ acid folic trước khi mang thai và trong giai đoạn đầu thai kỳ giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh như vô sọ và nứt đốt sống. Ảnh: Magnific.

Phụ nữ có kế hoạch mang thai nên chủ động bổ sung acid folic từ trước khi thụ thai theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao cần liều bổ sung khác thông thường.

Sắt giúp phòng thiếu máu, thiếu sắt

Nhu cầu sắt tăng lên trong thai kỳ do cơ thể người mẹ cần tạo thêm máu để đáp ứng nhu cầu của cả mẹ và thai nhi. Nếu dự trữ sắt không đủ từ trước khi mang thai, người phụ nữ dễ bị thiếu sắt và thiếu máu trong thai kỳ.

Thiếu máu do thiếu sắt có thể khiến mẹ mệt mỏi, giảm khả năng gắng sức và ảnh hưởng đến sức khỏe trong suốt thai kỳ. Do đó, việc kiểm tra tình trạng dinh dưỡng và bổ sung sắt phù hợp trước khi mang thai có thể giúp cơ thể chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn nhu cầu sắt tăng cao.

Tuy nhiên, không nên tự ý sử dụng liều sắt cao khi chưa được đánh giá. Bác sĩ có thể căn cứ vào chế độ ăn, tình trạng thiếu máu và xét nghiệm cần thiết để lựa chọn liều bổ sung phù hợp.

Iot cần thiết cho sự phát triển não bộ của thai nhi

Iot là nguyên tố vi lượng cần thiết để tuyến giáp tổng hợp hormone tuyến giáp. Những hormone này đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tăng trưởng và phát triển, đặc biệt là sự phát triển não bộ của thai nhi.

Bổ sung đủ iot giúp hỗ trợ hoạt động tuyến giáp và quá trình phát triển não bộ của thai nhi. Ảnh: Magnific.

Trong thai kỳ, thai nhi phụ thuộc vào nguồn iot của mẹ để đáp ứng nhu cầu tổng hợp hormone tuyến giáp. Vì vậy, phụ nữ cần bảo đảm khẩu phần iot đầy đủ ngay từ giai đoạn chuẩn bị mang thai.

Iot có thể được cung cấp thông qua chế độ ăn, trong đó muối iot là một nguồn phổ biến. Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều iot cũng không có lợi. Phụ nữ chuẩn bị mang thai nên trao đổi với bác sĩ nếu có bệnh lý tuyến giáp hoặc đang sử dụng các sản phẩm bổ sung chứa iot.

Canxi và vitamin D giúp xây dựng hệ xương, răng

Canxi là khoáng chất quan trọng đối với quá trình hình thành và phát triển xương, răng của thai nhi. Trong khi đó, vitamin D giúp cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả.

Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi, hỗ trợ sức khỏe xương của mẹ và quá trình hình thành, phát triển hệ xương của thai nhi. Ảnh: Pixy.

Bảo đảm đủ canxi và vitamin D trước và trong thai kỳ giúp đáp ứng nhu cầu phát triển hệ xương của thai nhi, đồng thời hỗ trợ duy trì sức khỏe xương của người mẹ.

Theo bác sĩ Tưởng, tình trạng đủ vitamin D còn có liên quan đến việc giảm nguy cơ một số biến chứng thai kỳ như tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ. Vì vậy, phụ nữ chuẩn bị mang thai nên chú ý đến nguồn vitamin D từ chế độ ăn, ánh nắng và các sản phẩm bổ sung khi có chỉ định.

Phụ nữ có kế hoạch mang thai nên khám tiền thai để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và nhu cầu vi chất. Việc bổ sung cần phù hợp với chế độ ăn, sức khỏe và tiền sử bệnh, tránh tự ý dùng nhiều sản phẩm cùng lúc. Chuẩn bị đầy đủ từ trước giúp mẹ có nền tảng sức khỏe tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho thai nhi phát triển.