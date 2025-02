Những vai diễn để đời của Từ Hy Viên

Các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Từ Hy Viên bao gồm The Creepy Silk (2006), Sword Rain (2010)... Cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong cho bộ phim Keep Talking (2008). Trong đó, Keep Talking chứng tỏ khả năng “lột xác” của Từ Hy Viên. Cô không còn an toàn với dòng phim thần tượng nữa mà chuyển mình với vai diễn có chiều sâu tâm lý hơn.