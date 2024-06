Những triệu phú trẻ vỡ mộng vì nghỉ hưu sớm

Nhiều người theo đuổi phong trào "Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm" nhanh chóng thất vọng khi không còn công việc, mất mục tiêu sống và danh tính bị lung lay.

Ở tuổi 36, triệu phú Jace Mattinson đã nghỉ hưu. Cách đây 4 năm, anh bán công ty kinh doanh đồ gỗ của mình và có đủ tiền để sống cả đời mà không phải đi làm nữa.

Mattinson thừa nhận sau 5 năm vận hành công ty "cực kỳ khó khăn", nghỉ hưu sớm đem đến một viễn cảnh đầy hấp dẫn.

"Tôi đã chơi golf 3-4 lần một tuần. Tôi theo đuổi tất cả sở thích mình từng khao khát nhưng không có thời gian dành cho chúng suốt một thập kỷ", ông kể với Business Insider.

Nhưng chỉ sau 8 tháng, Mattinson nhận ra nghỉ hưu sớm không phải thứ hoàn hảo như anh tưởng. Anh trở lại hoạt động trong ngành và mở podcast về kinh doanh. Anh nói muốn xây dựng đạo đức về làm việc để các con mình học tập.

Triệu phú 36 tuổi có đầy đủ đặc điểm của những người theo đuổi phong trào FIRE - viết tắt của Financial Independence, Retire Early ( tạm dịch: Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) phổ biến ở Mỹ. Cụm từ viết tắt xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1990 trong cuốn sách "Your Money Or Your Life: 9 Steps to Transforming Your Relationship with Money and Achieving Financial Independence".

FIRE hướng tới mục tiêu làm việc chăm chỉ, có nhiều nguồn thu nhập, sống tiết kiệm, biết đầu tư và tích lũy đủ vốn để nghỉ việc sớm trước tuổi hưu trí trung bình là 64.

Nhưng nhiều người thuộc thế hệ Millennials, trong đó có Mattinson, cho rằng mình hạnh phúc nhất khi có được sự cân bằng giữa công việc và thời gian rảnh rỗi, họ không quan tâm đến việc nghỉ hưu sớm và muốn phát triển cuộc sống của riêng mình sau giờ làm việc.

Khủng hoảng mục tiêu và danh tính

Business Insider đã nói chuyện với nhiều người trẻ Millennials đã đạt được hoặc đang trên đường tới tự do tài chính. Một số người đã nghỉ hưu sớm nói rằng họ hạnh phúc, nhưng phần lớn vẫn bày tỏ rằng nghỉ hưu sớm không có ý nghĩa và muốn vừa làm việc, vừa đóng góp cho xã hội.

Sau 8 tháng nghỉ hưu, Jace Mattinson nhận ra cuộc sống không có công việc chẳng hề hoàn hảo. Ảnh: Jace Mattinson.

Scott Rieckens, nhà sản xuất điều hành của "Playing with FIRE", cho biết: "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là việc nhấn mạnh vào 'tự do tài chính' hơn là 'nghỉ hưu sớm'. Nó cho thấy sự độc lập về tài chính là chìa khóa và công việc thực sự quan trong. Nghỉ hưu sớm là một ý tưởng tồi".

Brian Luebben, một người thuộc cộng đồng FIRE, cũng chia sẻ về cơn hoảng loạn ngay sau khi anh đạt được tự do tài chính và rời bỏ công việc bán hàng.

"Nếu bạn bị lo âu, tự do tài chính không giảm được nỗi lo đó. Nếu bạn trầm cảm, tự do tài chính cũng không chữa được bệnh. Hãy chú ý những khoảnh khắc khi bạn ở đang ở trên đỉnh cao", anh nói.

Theo Luebben, việc đạt được tự do tài chính với một con số nhất định là điều "dễ dàng", bởi sẽ có những cuốn sách hay chiến lược cách làm chuyện đó. "Phần khó nhất là tìm xem bạn muốn làm gì khi không còn việc gì để làm", anh nhấn mạnh.

Luebben, người điều hành các khóa học podcast của The Action Academy, cho biết trước khi mọi người đạt được sự độc lập về tài chính, họ nên trả lời 4 câu hỏi: Một ngày hoàn hảo trông như thế nào?; Một tuần hoàn hảo trông như thế nào?; Ai bên cạnh bạn?; và Bạn đang ở đâu?.

Trả lời được những câu hỏi này sẽ đảm bảo danh tính của bạn không bị lung lay sau khi đạt được "Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm".

Mitch (37 tuổi) dự định từ bỏ công việc căng thẳng của mình và bắt đầu nghỉ hưu ngắn hạn. Anh đã lên kế hoạch cho một chuyến đi đến các công viên quốc gia vào mùa hè.

Mitch sống ở Minnesota (Mỹ), là phó chủ tịch một công ty bảo trì tòa nhà và có giá trị tài sản ròng khoảng 2 triệu USD . Anh dự định chỉ nghỉ ngơi vài tháng rồi trở lại công việc với tâm thế ít căng thẳng hơn.

Vị triệu phú kể rằng vào năm 30 tuổi, anh biết đến một cộng đồng về tài chính trực tuyến - nơi đã truyền cảm hứng cho vợ chồng anh tiết kiệm được giá trị tài sản lên tới 75% nhờ tránh mua sắm hàng hóa xa xỉ. Anh nói rằng ngay cả khoản tiết kiệm khổng lồ cũng không khiến mình muốn nghỉ hưu sớm.

"Tôi nghĩ nhiều người nghỉ hưu thường mất đi mục đích sống. Họ nghỉ ngơi một vài năm rồi bắt đầu ghét điều đó vì làm gì thì cũng đánh mất mục đích của mình. Những người tham gia tình nguyện, tư vấn chuyên môn hay bất kỳ thứ gì giúp rèn luyện trí não mới có thể hạnh phúc khi về hưu", Mitch giải thích.

Không bao giờ ngừng kiếm tiền

Thay vì theo đuổi con đường nghỉ hưu sớm, nhiều người trẻ độc lập về tài chính đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi tốt nhất cho mình.

Đối với Sabina Horrocks (41 tuổi), việc trở thành triệu phú hóa ra là một thứ "khá nhàm chán". Cô và chồng làm việc ở những vị trí quản lý có thu nhập 6 con số và gần đây đã kiếm được tài sản ròng khoảng 2 triệu USD . Vào năm 2021, con gái của họ chào đời. Họ bỏ tiền vào đầu tư sớm, giữ chi phí sinh hoạt hàng ngày ở mức thấp và mua bất động sản cho thuê rồi bán đi.

Sabina Horrocks đã quay lại với công việc sau 3 năm nghỉ hưu sớm. Ảnh: Sabina Horrocks.

Horrocks đã từ chức khỏi vị trí bán hàng nhưng không có ý định về hưu. Cô đang làm nội trợ và có ý định xây dựng kênh blog chuyên về huấn luyện và lập kế hoạch tài chính.

Trong số những cá nhân về hưu sớm mà Business Insider đã phỏng vấn, viết blog và huấn luyện viên tài chính là những công việc được lựa chọn phổ biến sau khi nghỉ.

Lauren và Steven Keys, những người đã rời bỏ công việc toàn thời gian ở độ tuổi cuối 30, cũng có cách tiếp cận tương tự.

Steven nhận dự án freelance cho người chủ cũ nhưng dành phần lớn thời gian cho nền tảng dạy kèm trực tuyến có tên CramBetter do anh thành lập vào năm 2023. Lauren có một khách hàng trên mạng xã hội mà cô làm việc cùng vài giờ mỗi tháng. Họ cũng điều hành một blog độc lập về tài chính, Trip of a Lifestyle, và tạo thu nhập từ việc cho thuê một bất động sản đầu tư đã thanh toán đầy đủ.

"Có một quan niệm sai lầm về việc nghỉ hưu sớm rằng bạn sẽ không bao giờ kiếm được thêm một xu nào nữa và sẽ chỉ ngồi trên bãi biển cả ngày cho đến hết đời. Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng kiếm tiền", Steve nói.