Những trẻ có nguy cơ thiếu canxi, cha mẹ cần biết để bổ sung

Không phải trẻ nào cũng cần bổ sung canxi. Tuy nhiên, với những trẻ thuộc nhóm có nguy cơ thiếu hụt, cha mẹ cần nhận biết đúng để bổ sung phù hợp, tránh thừa hoặc thiếu.

Trẻ biếng ăn kéo dài, suy dinh dưỡng hoặc thuộc nhóm có nguy cơ thiếu canxi cần được đánh giá nhu cầu dinh dưỡng trước khi bổ sung. Ảnh: Shutterstock.

Canxi là khoáng chất thiết yếu đối với cơ thể, đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và duy trì xương, răng ở trẻ. Bên cạnh đó, canxi còn tham gia vào hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và quá trình đông máu. Trong giai đoạn trẻ tăng trưởng, nhu cầu canxi thay đổi theo độ tuổi và cần được đáp ứng chủ yếu thông qua chế độ ăn.

Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng cần bổ sung canxi bằng sản phẩm bên ngoài. Theo bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Quốc Tưởng, giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP.HCM, trẻ khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ và không có bệnh lý đặc biệt thường không cần bổ sung canxi thường quy. Việc bổ sung chỉ nên được cân nhắc ở một số nhóm trẻ có nguy cơ thiếu hụt hoặc có nhu cầu cao hơn.

Trẻ biếng ăn kéo dài, suy dinh dưỡng

Theo bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng, tình trạng biếng ăn kéo dài hoặc suy dinh dưỡng là một trong những trường hợp cha mẹ cần lưu ý.

Khi chế độ ăn của trẻ không cân bằng, lượng thực phẩm đưa vào cơ thể không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng, trẻ có thể không nhận đủ lượng canxi cần thiết cho quá trình phát triển.

Tuy nhiên, việc trẻ ăn ít không đồng nghĩa thiếu canxi. Cha mẹ nên cùng bác sĩ đánh giá tổng thể khẩu phần ăn, tình trạng tăng trưởng và các yếu tố dinh dưỡng khác của trẻ trước khi quyết định bổ sung.

Trẻ sinh non, nhẹ cân khi sinh hoặc thiếu vitamin D có nguy cơ còi xương cao hơn và cần được theo dõi, bổ sung dưỡng chất phù hợp. Ảnh: Pexels.

Trẻ có nguy cơ còi xương

Nhóm thứ hai là những trẻ có nguy cơ gặp vấn đề về phát triển xương, chẳng hạn trẻ sinh non, trẻ có cân nặng lúc sinh thấp hoặc thiếu vitamin D.

Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong quá trình hấp thu canxi. Vì vậy, khi trẻ có yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến chuyển hóa xương, bác sĩ có thể cân nhắc bổ sung canxi cùng với việc điều chỉnh các dưỡng chất liên quan.

Trẻ phải hạn chế sữa và chế phẩm từ sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa là những nguồn cung cấp canxi quan trọng trong khẩu phần của trẻ. Do đó, nếu trẻ mắc một số bệnh lý khiến phải hạn chế hoặc loại bỏ nhóm thực phẩm này, lượng canxi đưa vào cơ thể có thể bị ảnh hưởng.

Trẻ phải hạn chế sữa và chế phẩm từ sữa có thể cần được đánh giá nguy cơ thiếu canxi để có hướng bổ sung phù hợp. Ảnh: Shutterstock.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Quốc Tưởng cho biết đây là tình huống cần được lưu ý, đặc biệt khi trẻ còn nhỏ và nhu cầu dinh dưỡng cho tăng trưởng cao.

Với trẻ không thể sử dụng sữa hoặc chế phẩm từ sữa, cha mẹ không nên tự ý thay thế bằng một loại thực phẩm hoặc sản phẩm bổ sung bất kỳ. Khẩu phần thay thế cần được xây dựng phù hợp với tình trạng của trẻ.

Trẻ mắc bệnh đường ruột mạn tính

Một số bệnh lý đường tiêu hóa có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, trong đó có canxi. Theo bác sĩ, trẻ mắc các bệnh đường ruột mạn tính gây nôn ói, tiêu chảy kéo dài hoặc kém hấp thu, chẳng hạn bệnh celiac, có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dưỡng chất do khả năng hấp thu tại đường tiêu hóa bị ảnh hưởng.

Ở nhóm trẻ này, vấn đề không chỉ nằm ở lượng canxi ăn vào mà còn ở khả năng cơ thể hấp thu và sử dụng dưỡng chất. Vì vậy, việc bổ sung cần dựa trên đánh giá của bác sĩ.

Trẻ mắc bệnh đường ruột mạn tính, gây nôn ói, tiêu chảy hoặc kém hấp thu kéo dài, có thể tăng nguy cơ thiếu canxi. Ảnh: Magnific.

Trẻ có nguy cơ loãng xương

Nhóm cuối cùng là trẻ có các yếu tố làm tăng nguy cơ loãng xương, chẳng hạn mắc một số bệnh lý mạn tính hoặc phải sử dụng corticosteroid kéo dài.

Theo bác sĩ Tưởng, những trường hợp này có thể cần được bác sĩ theo dõi sức khỏe xương và cân nhắc bổ sung canxi nhằm đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Việc dùng corticosteroid kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương, vì vậy trẻ thuộc nhóm này cần được quản lý dinh dưỡng và điều trị phù hợp thay vì chỉ tự bổ sung canxi tại nhà.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Quốc Tưởng cũng nhấn mạnh trẻ khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ và không có bệnh lý đặc biệt thường không cần bổ sung canxi thường quy.

Với trẻ thuộc nhóm cần bổ sung, lượng canxi từ sản phẩm chỉ nên chiếm một phần nhu cầu, phần còn lại được đáp ứng qua chế độ ăn. Cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định nhu cầu và lựa chọn cách bổ sung phù hợp, thay vì tự ý cho trẻ uống kéo dài.