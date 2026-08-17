Những tiểu thuyết trinh thám hay nhất gần đây

Năm tiểu thuyết trinh thám mới xoay quanh những vụ án, bí mật và mối quan hệ đan xen, với nhiều bất ngờ cùng số phận nhân vật khó đoán.

Năm tiểu thuyết trinh thám mới nhất gây ấn tượng với những nhân vật phức tạp, nhiều tình tiết bất ngờ. Ảnh: Guardian.

The Guardian giới thiệu 5 tiểu thuyết mới mang đến những câu chuyện hấp dẫn về bí mật, tội lỗi và trả thù. Các tác phẩm gây ấn tượng với những nhân vật phức tạp, nhiều tình tiết bất ngờ và cách kể chuyện riêng biệt.

The Amateur

The Amateur (Kẻ nghiệp dư) là tiểu thuyết thứ 26 của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Chris Bohjalian. Tác phẩm xoay quanh Mira Winston - một cô gái thông minh sinh ra trong gia đình giàu có và có tài chơi golf đến mức từng nghĩ đến chuyện thi đấu chuyên nghiệp

Nhưng mọi chuyện thay đổi chóng mặt vào năm 1978, khi Mira 18 tuổi. Một cú đánh của cô trên sân tập đã đập trúng xương thái dương của một cậu bé nhặt bóng, khiến cậu chết ngay tại chỗ.

Tai nạn tưởng như ngoài ý muốn này dần trở nên phức tạp hơn khi Mira liên hệ nó với mối quan hệ của cô với một người đàn ông đã có gia đình, hơn cô gấp đôi tuổi. Cô bắt đầu nhìn hai sự việc như có liên quan đến nhau, thậm chí là một “quả báo”.

Được kể dưới dạng hồi ký, cuốn sách là câu chuyện Mira nhìn lại cuộc đời đã hoàn toàn chệch hướng, đồng thời cho thấy những thay đổi trong cách xã hội nhìn nhận trách nhiệm cá nhân, quyền lực và đặc quyền.

Claws Out!

Claws Out! (Tạm dịch: Sẵn sàng giương vuốt!) là tiểu thuyết thứ ba của Bella Mackie, kể về Diana, một phụ nữ mưu mô chuyên lừa đảo. Ba người chồng trước của cô đều đã chết và cả ba cái chết đều được xem là do nguyên nhân tự nhiên. Giờ đây, Diana đang tìm cách kết hôn với một người đàn ông giàu có để tiếp tục hưởng lợi từ hôn nhân.

Nhưng lần này, Diana gặp phải một đối thủ không dễ đối phó. Con gái của David Farrand, Catriona, không chấp nhận việc cha mình bị Diana lợi dụng, càng không muốn mất đi khoản thừa kế. Vì vậy, Catriona bắt đầu điều tra quá khứ của Diana. Catriona sớm phát hiện rằng những người con riêng của Diana cũng nghi ngờ cái chết của cha họ không đơn giản.

Trong lúc Catriona tìm cách vạch trần Diana, con trai của Diana - một gã quyến rũ nhưng vô trách nhiệm - cũng đang mong kiếm chác từ những cuộc hôn nhân của mẹ mình.

Giọng văn có phần kiểu cách của tác giả có thể không hợp với một số độc giả và một vài tình tiết quan trọng có thể dễ đoán. Dù vậy, lối châm biếm xã hội sắc sảo, sự hài hước cay độc và cách dẫn dắt khéo léo vẫn khiến cuốn sách trở nên thú vị.

Plant Lady

Tiểu thuyết Plant Lady (tạm dịch: Quý cô thực vật) của nhà văn Minyoung Kang kể về Yoohee, một người phụ nữ từng trải qua tổn thương sống tại một thành phố hư cấu ở Hàn Quốc. Yoohee có đôi tay rất khéo chăm cây và cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ mở một cửa hàng cây cảnh.

Yoohee luôn cư xử nhã nhặn, khiêm nhường. Cô từng tin rằng con người cũng giống như cây cối: chỉ cần được quan tâm và đối xử dịu dàng thì rồi sẽ đáp lại bằng điều tốt đẹp. Nhưng niềm tin ấy dần phai nhạt. Khi một người bạn trai không chịu thay đổi, Yoohee quyết định biến hắn thành phân bón.

Sau đó, cô bắt đầu cung cấp thêm một dịch vụ đặc biệt cho khách hàng nữ là giúp họ loại bỏ những người đàn ông bạo hành mình.

Mọi chuyện thay đổi khi một nữ cảnh sát trẻ nhận ra cửa hàng của Yoohee là điểm chung duy nhất giữa hàng loạt vụ mất tích tưởng như không liên quan. Từ đây, một cuộc đấu trí kiểu mèo vờn chuột bắt đầu.

Câu chuyện trả thù được kể khá nhẹ nhàng, những cảnh rùng rợn được lược đi. Dù các nhân vật phản diện đôi khi có phần cường điệu, cuốn sách vẫn gây ấn tượng nhờ bầu không khí ẩm ướt, ngào ngạt mùi cây cỏ của cửa hàng Yoohee và cách cô bình thản “sắp xếp lại” thế giới theo ý mình.

Children of Wolves

Các tiểu thuyết của Lawrence Osborne thường kể về những người nước ngoài sống nơi đất khách và bị cuốn vào những tình huống phức tạp về đạo đức. Trong Children of Wolves (Những đứa con của bầy sói), nhân vật chính là Tyler Sedgewick, một điều tra viên người Mỹ được cha của Chana Knight thuê sang Thổ Nhĩ Kỳ để tìm tung tích cô.

Tyler giả làm một nhà văn để tìm cách làm quen và dần trở nên thân thiết với nhóm bạn của Chana. Chana, Adam, Diana và Marco đều là những đứa con nhà giàu nổi loạn, thích tìm kiếm cảm giác mạnh. Họ quen nhau khi cùng học tại một trường nội trú dành cho con nhà giàu ở California và tự xem mình là những người trẻ cấp tiến.

Giờ đây, cả bốn đều quay lưng với cuộc sống giàu sang và muốn chuộc lỗi vì những đặc quyền ấy bằng cách thực hiện một “hành động bạo lực có ý nghĩa”, nhằm vào “một mục tiêu quan trọng của nước Mỹ”.

Trong quá trình điều tra, Tyler ngày càng bị Chana hấp dẫn, đến mức không nhận ra rằng mình đang bị cô lợi dụng. Anh cũng không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ.

Mad Mabel

Nhân vật chính trong tiểu thuyết Mad Mabel (Mabel điên rồ) của nhà văn Australia Sally Hepworth là Mabel, một bà cụ 81 tuổi cục cằn đang sống dưới một cái tên giả tại một khu ngoại ô yên tĩnh ở Melbourne (Australia).

Hơn 60 năm trước, Mabel Waller từng là người trẻ nhất trong lịch sử Australia bị kết tội giết người. Giờ đây, bà sống khép kín, tránh giao du với những người xung quanh. Thế nhưng, Persephone - cô con gái trẻ của một người hàng xóm - lại quyết tâm kết bạn với bà. Dần dần, Mabel cũng bắt đầu mở lòng. Qua những đoạn hồi tưởng, tuổi thơ cô độc của bà từng bước được hé lộ. Dù sinh ra trong một gia đình giàu có, Mabel lại lớn lên mà không nhận được sự quan tâm từ cha mẹ.

Rồi có người phát hiện ra quá khứ của Mabel và bắt đầu gửi cho bà những lá thư nặc danh. Khi ông cụ sống ngay bên cạnh bất ngờ qua đời, Mabel trở thành nghi phạm chính.

Với những độc giả quen thuộc thể loại trinh thám, một vài tình tiết bất ngờ có thể không quá khó đoán. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của cuốn sách nằm ở nhân vật Mabel. Đằng sau vẻ ngoài cộc cằn, khó gần của bà là một quá khứ với những mất mát, tổn thương và hiểu lầm dần được hé lộ. Cùng với đó là tình bạn ngày càng gắn bó giữa hai người thuộc hai thế hệ, khiến Mad Mabel trở thành một câu chuyện vừa cảm động vừa bất ngờ hài hước.