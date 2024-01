Những tiểu thuyết đáng mong đợi của năm 2024

Năm 2024 sẽ đón chào sự trở lại của các tác giả từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá và những cây bút được độc giả yêu thích, đón đợi với tác phẩm đa dạng các chủ đề, bối cảnh.

Cây bút Alex Preston đã đề xuất danh sách những tác phẩm phi hư cấu đáng mong đợi sẽ ra mắt độc giả trong năm 2024. Năm nay sẽ đón chào sự trở lại của nhiều tác giả tên tuổi từng được đề cử và đoạt các giải thưởng danh giá như Giải thưởng Booker, Giải thưởng Sách PEN America Jean Stein,... và các tác giả được độc giả mến mộ từ nhiều tác phẩm trước trong văn nghiệp.

My Friends

My Friends (NXB Viking) của Hisham Matar, dự kiến ra mắt vào tháng 1, là câu chuyện mạnh mẽ về tình bạn và sự mất mát. Trong cuốn sách, Khaled và Mustafa bị thương do các đặc vụ chính phủ trong cuộc biểu tình tại đại sứ quán Libya ở London. Cặp đôi bị giằng xé giữa cuộc sống tiện nghi ở Anh và nỗi kinh hoàng của cuộc nội chiến nơi quê nhà.

Hisham Matar là nhà văn lai Anh-Libya sinh ra tại Mỹ. Hồi ký của ông về cuộc tìm kiếm cha mình, The Return, đã giành Giải thưởng Pulitzer năm 2017 hạng mục Tiểu sử hoặc Tự truyện và Giải thưởng Sách PEN America Jean Stein năm 2017. Cuốn tiểu thuyết đầu tay In the Country of Men của ông đã lọt vào danh sách rút gọn cho Giải Man Booker năm 2006.

The Vulnerables

Bìa sách The Vulnerables. Ảnh: Virago.

Cũng dự kiến ra mắt trong tháng 1, The Vulnerables (NXB Virago) của Sigrid Nunez là thiên tiểu thuyết đầu tiên về giai đoạn giãn cách xã hội. Câu chuyện khởi đầu từ mùa xuân năm 2020, kể câu chuyện về một cặp đôi đến với nhau trong bối cảnh những o ép của thời Covid: một nhà văn lớn tuổi và một thanh niên bỏ học đại học, kết nối với nhau vì trách nhiệm chung với một con vẹt gắt gỏng có tên Eureka.

Sigrid Nunez là tác giả người Mỹ có kinh nghiệm viết về đại dịch - tác phẩm Salvation City của bà kể về một đợt dịch cúm. Bà từng thắng giải National Book Award năm 2018 với tiểu thuyết thứ 7 của mình - The Friend.

Boulder

Tiểu thuyết Boulder. Ảnh: And Other Stories và elDiarioAr.

Cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong bộ ba chưa được đặt tên các tác phẩm của nhà văn người Catalan Eva Baltasar - Mammoth (NXB And Other Stories) dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 8.

Cuốn trước đó, Boulder, đã lọt vào danh sách rút gọn cho International Booker năm 2023.

Mammoth tiếp tục do Julia Sanches dịch, kể về một người đồng tính nữ trẻ giấu tên khao khát được làm mẹ. Cô trải qua cuộc hành trình náo loạn từ Barcelona đến vùng nông thôn Catalan, câu chuyện kể bằng những câu văn sắc bén và ngôn ngữ ẩn dụ độc đáo.

James

Bìa sách James. Ảnh: Pan Macmillan.

Tiểu thuyết mới của Percival Everett, James (NXB Mantle) dự kiến ra mắt vào tháng 4 là câu chuyện kể lại về Huckleberry Finn dưới góc nhìn của Jim, chạy trốn chế độ nô lệ cùng Huck. Cuốn sách dẫu vẫn giữ tinh thần phiêu lưu của nguyên tác nhưng đầy âm hưởng đương đại, hứa hẹn sẽ mang đến góc nhìn mới cho độc giả.

Percival Everett là nhà văn người Mỹ và Giáo sư tiếng Anh tại Đại học Nam California. Ông được biết đến nhiều nhất với các tiểu thuyết Erasure, I Am Not Sidney Poitier và The Trees, từng lọt vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Booker năm 2022.

Caledonian Road

Bìa sách Caledonian Road. Ảnh: W. W. Norton.

Tiểu thuyết mới của Andrew O'Hagan, Caledonian Road (NXB Faber) dự kiến cũng sẽ ra mắt vào tháng 4. Đây là câu chuyện về Campbell Flynn, một người Scotland dạy lịch sử nghệ thuật ở London.

Khi gặp một sinh viên trẻ hấp dẫn, Milo Mangasha, anh ấy ngay lập tức bị ấn tượng bởi “mọi khả năng khó lường”. Một cuốn sách chấn động, đưa ta đi sâu vào một London của giàu có, tệ nạn, thời trang và nghệ thuật.

Andrew O'Hagan FRSL là tiểu thuyết gia và tác giả sách phi hư cấu người Scotland. Ba tiểu thuyết của ông đã được đề cử Giải Booker và ông từng giành một số giải thưởng. Tiểu thuyết Mayflies của ông đã đoạt giải Christopher Isherwood năm 2020.

Scaffolding

Bìa sách Scaffolding. Ảnh: Penguin và Macmillan Publishers.

Trong Scaffolding (NXB Chatto & Windus) phát hành vào tháng 6, tác giả Lauren Elkin kể câu chuyện về hai cặp vợ chồng sống cùng một địa chỉ ở phía đông bắc Paris vào hai thời gian khác nhau: năm 1972 và 2019. Văn của Lauren Elkin giàu sức gợi, tao nhã và điềm đạm.

Lauren Elkin là tác giả của nhiều tiểu luận trên các ấn phẩm The New York Times, The Guardian, Frieze và The Times Literary Added.

Cuốn sách Flâneuse của cô đã được The New York Times Book Review vinh danh là cuốn sách đáng chú ý năm 2017 và lọt vào vòng chung kết của Giải thưởng PEN/Diamonstein-Spielvogel hạng mục Nghệ thuật tiểu luận.

You Are Here

Trong tháng 4 dự kiến đón chào một tiểu thuyết khác xoay quanh một cuộc hành trình là You Are Here (Sceptre) của tiểu thuyết gia, biên kịch người Anh David Nicholls.

Marnie và Michael bị mắc kẹt với những năm tháng trung niên ảm đạm cho đến khi họ gặp nhau trong chuyến đi bộ đường dài 10 ngày qua Lakes and Dales.

Nicholls rất tài tình trong việc mô tả những chi tiết nhỏ trong tình yêu.

Enlightenment

Bìa sách Enlightenment. Ảnh: Penguin Books.

Tiểu thuyết mới nhất của tác giả người Anh Sarah Perry, Enlightenment (NXB Jonathan Cape) dự kiến ra mắt vào tháng 5.

Sarah có biệt tài đan xen một câu chuyện tình yêu với những bài học sâu sắc và những ý tưởng lớn. Như bìa sách gợi ý, câu chuyện trong Enlightenment trải dài vô tận trong không gian và thời gian - từ bức chân dung cảm động về tình bạn giữa Grace và Thomas, những người bạn cùng đi nhà thờ Baptist Essex, đến tác phẩm của Maria Veduva, một nhà thiên văn học thế kỷ 19 có hồn ma ám ảnh một ngôi nhà trang nghiêm ở địa phương.

This Strange Eventful History

This Strange Eventful History (NXB Fleet) của tiểu thuyết gia người Mỹ Claire Messud dự kiến ra mắt vào tháng 5.

Đây là câu chuyện về gia đình Cassar bị cuộc đời xô đẩy từ Paris Thế chiến thứ hai đến Mỹ, Cuba, Úc và nhiều nơi khác nữa trong các thập kỷ theo sau.

The Heart in Winter

Bìa sách The Heart in Winter. Ảnh: Penguin Random House.

Trong tác phẩm mới nhất của mình, The Heart in Winter (NXB Canongate), Kevin Barry chọn bối cảnh Montana vào những năm 1890. Một câu chuyện hài hước pha phần bi thảm, với các nhân vật kỳ quặc và bút pháp điêu luyện.

All Fours

Bìa sách All Fours. Ảnh: Rakuten Kobo.

Tháng 5 là thời điểm ra mắt All Fours (NXB Canongate) của biên kịch kiêm đạo diễn người Mỹ Miranda July. Đây hứa hẹn là cuốn sách tuyệt vời về nghệ thuật, danh tiếng và sự đổi mới.