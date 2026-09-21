Những sai lầm vệ sinh lớn nhất mà mọi người mắc phải khi đi biển

Đi biển tưởng đơn giản nhưng một số thói quen như để vết thương hở tiếp xúc với nước biển, ăn uống khi chưa rửa tay hay không tắm sau khi bơi có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Nhiều thói quen khi tắm biển cũng có thể gây kích ứng da hoặc làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Ảnh: Shutterstock.

Một ngày trên bãi biển với nắng, gió và nước biển là lựa chọn quen thuộc trong những ngày hè. Tuy nhiên, cát và nước tự nhiên không phải lúc nào cũng sạch như vẻ ngoài. Chúng có thể chứa vi sinh vật từ người, động vật hoặc nước thải, đặc biệt sau những trận mưa lớn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo người đi biển nên kiểm tra cảnh báo chất lượng nước, tránh xuống nước khi có vết thương hở và rửa tay trước khi ăn, nhất là sau khi tiếp xúc với cát.

Để vết thương hở tiếp xúc với nước biển

Theo Health Digest, nhiều người cho rằng nước biển có thể giúp làm sạch hoặc làm lành vết thương. Tuy nhiên, đây không phải cách chăm sóc vết thương được khuyến nghị.

Nước biển có thể chứa vi khuẩn gây bệnh. Khi tiếp xúc với vết cắt, trầy xước, vết thương sau phẫu thuật hoặc vị trí mới xỏ khuyên, vi khuẩn có thể xâm nhập và gây nhiễm trùng. Nếu buộc phải xuống nước, vết thương cần được che phủ bằng băng chống thấm nước. Điều này cũng áp dụng với những người vừa xỏ khuyên cơ thể.

Bác sĩ y học gia đình Christopher Cave cho biết nước biển, đặc biệt là nước ấm, có thể chứa nhiều loại vi khuẩn và virus. Vì vậy, để vết thương tiếp xúc trực tiếp với nước biển có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Không rửa tay trước khi ăn

Một bữa ăn ngay trên bãi biển khá tiện lợi nhưng đừng bỏ qua bước vệ sinh tay. Cát có thể chứa vi sinh vật từ chất thải của người và động vật. Khi tay tiếp xúc với cát rồi cầm thức ăn, vi khuẩn có thể theo đó vào miệng. Nghiên cứu được công bố năm 2012 trên Epidemiology ghi nhận mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với cát và một số bệnh ảnh hưởng đến đường ruột.

Do đó, hãy rửa tay hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước khi ăn và sau khi thực hiện các hoạt động khác trên bãi biển.

Nằm trực tiếp trên cát quá lâu

Nằm trực tiếp trên cát có thể làm tăng nguy cơ tiếp xúc với nhiều loại nấm gây bệnh, đồng thời gây kích ứng da. Mọi người cũng có thể bị bọ chét cát đốt. Theo bác sĩ Eric Ascher, loại côn trùng này không nhảy được quá cao nên các vết cắn thường tập trung ở bàn chân, mắt cá chân và phần dưới cẳng chân.

Nằm trực tiếp trên cát có thể làm tăng nguy cơ tiếp xúc với nhiều loại nấm gây bệnh nguy hiểm. Ảnh: Pexels.

Đi tất hoặc giày ướt quá lâu

Đi tất trên bãi biển có thể giúp hạn chế cảm giác khó chịu khi cát lọt vào kẽ chân, nhưng nếu tất và giày bị ướt rồi giữ nguyên trong thời gian dài, da có thể bị ngâm nước. Tình trạng này khiến da mềm, nhăn và làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên. Vùng da ẩm ướt cũng dễ bị kích ứng và tạo điều kiện cho một số loại nhiễm trùng phát triển.

Bỏ qua việc tắm rửa sau khi rời bãi biển

Sau nhiều giờ tiếp xúc với nước biển, cát, mồ hôi và kem chống nắng, việc tắm lại giúp loại bỏ các chất còn bám trên da. Nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Environmental Research phát hiện những người bơi ở biển có nhiều gene kháng kháng sinh (ARGs) trên da hơn sau khi bơi, từ đó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Nước biển cũng có thành phần vi sinh vật và độ mặn thay đổi, khác với nước hồ bơi được khử trùng bằng clo. Mỗi lần xuống biển, cơ thể có thể tiếp xúc với một quần thể vi sinh vật khác nhau. Ngoài ra, nước muối cũng có thể khiến da bị khô, đặc biệt ở những người mắc bệnh chàm.