Những sai lầm khiến thí sinh trượt đại học

Quên đăng ký nguyện vọng lên hệ thống chung hay bỏ qua tiêu chí phụ có thể khiến thí sinh từ đỗ thành trượt đại học.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Thế Bằng.

Năm 2024, quy chế tuyển sinh đại học vẫn giữ ổn định như 2 năm trước. Tuy nhiên, nhiều thí sinh có thể chưa nắm rõ quy chế, để xảy ra sai sót và trượt đáng tiếc. Dưới đây là một số lưu ý cho các em.

Hiểu đúng về trúng tuyển sớm

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, hiện có khoảng 100 cơ sở giáo dục đại học thông báo điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, đây chỉ là trúng tuyển có điều kiện.

Bộ GD&ĐT lưu ý để được công nhận trúng tuyển chính thức vào các trường, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sau khi tốt nghiệp THPT.

Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống, đồng nghĩa việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này. Ngược lại, thí sinh không bắt buộc đăng ký ngành đã "trúng tuyển sớm" nếu không thực sự yêu thích.

Bên cạnh đó, hệ thống này chỉ xác nhận thí sinh trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất và cao nhất. Các em có thể trúng tuyển sớm tới 10, 20 trường, nhưng chỉ được vào học một trường duy nhất. Vì vậy, thí sinh nên để nguyện vọng mình yêu thích nhất lên làm nguyện vọng 1, thay vì đặt nguyện vọng đã trúng tuyển sớm nhưng không thực sự yêu thích lên đầu.

Bộ GD&ĐT cho biết thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, không giới hạn số lần. Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến. Kết quả được công bố trước 17h ngày 19/8.

Lưu ý các tiêu chí phụ

Ngoài việc bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trúng tuyển sớm trên hệ thống, thí sinh cần lưu tâm đến các tiêu chí phụ (nếu có). Các tiêu chí phụ này được các trường đại học nêu tại đề án tuyển sinh.

Ví dụ, ở một số phương thức xét tuyển, Đại học Ngoại thương yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của một trong các tổ hợp môn xét tuyển của trường (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 24 điểm trở lên.

Hay tại Đại học Khoa học và Công nghệ, với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn, thí sinh cần đạt điểm trung bình các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học từ 8,8 trở lên.

Do đó, thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện, tránh lơ là, chủ quan khi biết mình trúng tuyển sớm, dẫn đến đạt điểm chuẩn nhưng vẫn trượt sau khi trường hậu kiểm hồ sơ.

Lưu ý đăng ký trường công an, quân đội

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng không hạn chế số lần, không giới hạn số nguyện vọng. Tuy nhiên, các em phải chú ý các quy định riêng khi xét tuyển vào các trường công an, quân đội.

Theo quy chế tuyển sinh, các học viện, trường công an hoặc quân đội chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất).

Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, các thí sinh có thể giữ đúng nguyện vọng vào trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc điều chỉnh trường trong nhóm trường.

Cụ thể, 17 trường quân đội chia thành hai nhóm. Nhóm đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật gồm Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nhóm đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần gồm những trường còn lại. Khi đổi nguyện vọng, thí sinh chỉ được đổi nguyện vọng trong cùng nhóm.

Bộ Công an quy định thí sinh đã đạt điều kiện dự tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường công an được điều chỉnh nguyện vọng giữa các ngành, nhóm ngành, các trường công an so với nguyện vọng đã khai trong phiếu đăng ký xét tuyển đại học công an. Điều kiện điều chỉnh nguyện vọng như sau:

Nguyện vọng xét tuyển vào trường công an trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT phải ở thứ tự số 1.

Tổ hợp xét tuyển: Các trường công an xét tuyển theo tổ hợp tuyển sinh của nhóm ngành, ngành đã công bố và theo tổ hợp thí sinh đăng ký dự tuyển, đảm bảo điều kiện sơ tuyển theo quy định. Trường hợp thí sinh không đăng ký tổ hợp xét tuyển trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an thì không sử dụng tổ hợp đó để xét tuyển.