Những ngày đau khổ của Ansu Fati

Năm 2019, cả Camp Nou đứng dậy ngỡ ngàng khi một cậu bé 16 tuổi, với khuôn mặt còn non nớt, ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo “Blaugrana”. Đó là khoảnh khắc Ansu Fati bước vào lịch sử Barcelona, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội bóng xứ Catalonia trong thế kỷ 21. Barcelona đã tìm thấy "người kế vị Messi" - ít nhất, đó là điều người ta nghĩ.

Nhưng bóng đá hiện đại không chỉ là câu chuyện cổ tích. Năm năm sau, Fati chật vật tìm lại chính mình. Từ ngôi sao sáng giá nhất La Masia trở thành bài toán nan giải, Barcelona phải đối mặt với thực tế phũ phàng về sự phát triển tài năng trẻ.

Cơn ác mộng bắt đầu từ tháng 11/2020. Đứt dây chằng chéo trước đầu gối - chấn thương ác mộng với mọi cầu thủ. Chỉ một khoảnh khắc, và quỹ đạo sự nghiệp hoàn toàn thay đổi. Sau đó là chuỗi ngày tăm tối: bốn ca phẫu thuật, những tháng ngày dài hồi phục, và tệ hơn cả, sự mất kiên nhẫn của một tổ chức khét tiếng với áp lực chiến thắng.

Cách Barcelona xử lý quá trình hồi phục của Fati đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu đội ngũ y tế đã thực sự hiểu rõ tình trạng của cậu? Có phải áp lực kinh tế và kỳ vọng quá lớn đã khiến cả CLB và cầu thủ vội vã tìm lối tắt? Khi nhìn cách Barcelona "vắt kiệt" Pedri đến mức cầu thủ này sụp đổ vì quá tải, người hâm mộ không khỏi đặt câu hỏi về khả năng quản lý tài năng trẻ của đội bóng.

Mùa giải 2023/24 đáng lẽ phải là cơ hội tái sinh cho Fati. Thay vì cạnh tranh khốc liệt tại Camp Nou, anh được cho mượn ở Brighton - một môi trường ít áp lực hơn dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi. Kết quả? 19 trận đấu, 2 bàn thắng, và những đánh giá mơ hồ. Không đủ tệ để bị chỉ trích, nhưng cũng không đủ tốt để được săn đón trở lại.

Vào mùa đông, khi cơ hội chuyển đến Real Sociedad xuất hiện, Fati quyết định ở lại Brighton. Đó là quyết định đáng tôn trọng về mặt tinh thần nhưng thiếu tính toán về mặt chiến lược. Ở tuổi 21, mỗi mùa giải không được ra sân đều đặn đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội phát triển vốn đã mong manh.

Giờ đây, khi trở lại Barcelona dưới thời Hansi Flick, Fati lại phải đối mặt với bức tường thành gần như không thể vượt qua. Robert Lewandowski vẫn là sự lựa chọn số một ở vị trí tiền đạo. Cánh trái là lãnh địa của những Raphinha và Ferran Torres. Ngay cả Lamine Yamal - phiên bản trẻ hơn, khỏe mạnh hơn của chính Fati năm xưa - cũng đã chiếm lĩnh cánh phải. Đâu là chỗ đứng cho Fati?

Jorge Mendes, người đại diện quyền lực nhất làng bóng đá, đang tìm lối thoát cho thân chủ của mình. Đó không chỉ là nhiệm vụ của một người đại diện, mà còn là nỗ lực cứu vãn một tài năng đang dần lụi tàn. Ở tuổi 21, Fati vẫn còn cả sự nghiệp phía trước, nhưng mỗi mùa giải trôi qua trong vô vọng là một mùa giải bị lãng phí.

Barcelona cũng cần phải thành thật với chính mình. Giữ Fati ở lại không còn là hành động nhân đạo hay chiến lược, mà là sự lãng phí nguồn lực và thời gian của cả hai bên. Với mức lương cao trong bối cảnh tài chính căng thẳng, Fati đã trở thành gánh nặng mà đội bóng không thể gánh vác lâu dài.

Nhìn lại quá khứ, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho một tài năng từng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Barcelona. 8 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên, kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Champions League, và những pha xử lý kỹ thuật làm người xem ngây ngất. Ansu Fati từng là hiện thân của La Masia - học viện đào tạo trẻ danh tiếng nhất thế giới. Nhưng khi chấn thương ập đến, Barcelona đã không có phương án dự phòng, không có kế hoạch phát triển dài hạn, và quan trọng nhất, không có sự kiên nhẫn.

Câu chuyện của Fati là lời cảnh tỉnh cho mọi đội bóng về cách phát triển tài năng trẻ. Tài năng cần được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn, bảo vệ bằng kế hoạch khoa học, và trưởng thành qua những thử thách vừa sức. Barcelona đã thất bại không chỉ với Fati mà với nhiều tài năng khác khi đặt quá nhiều kỳ vọng quá sớm, rồi mau chóng từ bỏ khi khó khăn xuất hiện.

Giờ đây, khi tiếng vỗ tay tại Montjuïc có thể sẽ dành cho Fati lần cuối, đó không chỉ là lời chia tay buồn bã mà còn là lời nhắc nhở rằng tài năng không là gì nếu không được quản lý đúng cách. Barcelona cần nhìn nhận thất bại này để cải tổ chính sách phát triển tài năng, không chỉ để tránh lặp lại bi kịch Ansu Fati, mà còn để bảo vệ tương lai của những Lamine Yamal, Gavi hay Cubarsi.

Ansu Fati - từ thần đồng đến gánh nặng - là bài học đắt giá mà Barcelona phải trả. Câu hỏi bây giờ là: Liệu họ có đủ khôn ngoan để học từ nó?

