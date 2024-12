Những lỗ hổng chết người ở Real Madrid

Không chỉ là một thất bại về tỷ số, trận thua này còn phơi bày hàng loạt vấn đề chiến thuật, phong độ cá nhân và sự bất lực của HLV Carlo Ancelotti trong việc đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Dù chỉ cần thi đấu ở mức trung bình, Athletic Bilbao vẫn dễ dàng áp đảo Real Madrid nhờ lối chơi pressing mạnh mẽ. Chiến thuật gây sức ép tầm cao của chủ nhà bóp nghẹt hoàn toàn tuyến giữa đội khách. Hệ quả là Real Madrid buộc phải tung những đường bóng dài và dựa vào các tình huống bóng hai - một chiến thuật không hiệu quả khi đối thủ kiểm soát không gian tốt hơn.

Hàng phòng ngự của Real Madrid cho thấy sự thiếu tự tin rõ rệt. Lucas Vázquez và Fran García, những cầu thủ thường mạnh ở khả năng hỗ trợ tấn công, lại không dám dâng cao vì lo ngại để lộ khoảng trống phía sau. Điều này khiến họ trở thành những "bóng mờ" trên sân, không để lại dấu ấn đáng kể.

Trong khi đó, tuyến giữa với Aurelien Tchouameni tiếp tục là điểm yếu chí mạng. Cầu thủ người Pháp không thể hiện được vai trò điều phối và kết nối lối chơi, khiến Real Madrid gần như không tạo được áp lực nào đáng kể.

Kylian Mbappe - người được kỳ vọng là đầu tàu dẫn dắt Real Madrid, lại có thêm màn trình diễn thất vọng. Không chỉ bỏ lỡ quả penalty quan trọng, tiền đạo người Pháp còn thường xuyên để mất bóng ở những tình huống đơn giản. Phong độ sa sút của ngôi sao người Pháp đang là vấn đề lớn đối với Real Madrid, khi đội bóng không có phương án thay thế xứng đáng.

Jude Bellingham, người từng tỏa sáng rực rỡ đầu mùa, cũng không thể hiện được sự sáng tạo giữa một tuyến giữa chật chội do Athletic Bilbao bố trí. Cầu thủ trẻ người Anh - dù đã ghi bàn - dường như có dấu hiệu mất kết nối với các đồng đội, trong khi Rodrygo Goes bị khóa chặt ở hai cánh.

HLV Ancelotti thực hiện một số thay đổi trong hiệp hai, tuy nhiên các điều chỉnh này không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Real Madrid rơi vào thế bế tắc, thiếu cả ý tưởng lẫn khả năng đột biến để xoay chuyển cục diện.

Trong khi đó, Athletic Bilbao chứng tỏ sức mạnh tập thể với lối chơi kỷ luật và quyết liệt. Các cầu thủ như Oihan Sancet và Álex Berenguer liên tục khai thác khoảng trống từ tuyến hai, khiến hàng thủ Real Madrid lúng túng.

Ở phía sau, thủ môn Julen Agirrezabala và hàng phòng ngự do Dani Vivian chỉ huy chơi chắc chắn, đảm bảo sự an toàn trong những thời khắc quan trọng. Sự phối hợp ăn ý giữa các tuyến của Athletic Bilbao cũng làm nên sự khác biệt, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm trước đối thủ mạnh hơn về lý thuyết.

Trận thua tại San Mamés là thất bại thứ hai liên tiếp của Real Madrid trước các đối thủ lớn, sau trận thua tan nát trước Barcelona tại El Clásico. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi đặt câu hỏi về chiến lược và khả năng ứng biến của Carlo Ancelotti.

Từng khẳng định rằng Real Madrid trên đà tiến bộ, nhưng Ancelotti giờ đây phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: đội bóng của ông không thể cạnh tranh trước các đối thủ lớn như AC Milan, Liverpool, Barcelona hay Athletic Bilbao. Phong độ sa sút của các trụ cột, chiến thuật thiếu linh hoạt và những thay đổi thiếu hiệu quả từ băng ghế huấn luyện đang khiến Real Madrid trở thành cái bóng của chính mình.

Thất bại này không chỉ làm lung lay vị trí của Ancelotti, mà còn đe dọa tham vọng vô địch của Real Madrid. Trong khi Barcelona tiếp tục duy trì phong độ ổn định, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại tỏ ra mong manh trước những áp lực lớn.

Với lịch thi đấu khắc nghiệt và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, Real Madrid cần phải cải thiện ngay lập tức nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua La Liga và cả Champions League.

Trái ngược với Real Madrid, Athletic Bilbao tiếp tục khẳng định mình là đội bóng đáng gờm tại La Liga. Lối chơi quyết liệt, giàu tham vọng của thầy trò Valverde đang giúp họ từng bước tiệm cận nhóm dẫn đầu. Sự trung thành với triết lý bóng đá pressing và việc khai thác tối đa tiềm năng từ các cầu thủ trẻ cho thấy Athletic Bilbao đang xây dựng một nền móng vững chắc để cạnh tranh ở cả hiện tại và tương lai.

Trận thua tại San Mamés là hồi chuông cảnh tỉnh cho Real Madrid. Nếu không sớm tìm lại sự ổn định, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ đối mặt với một mùa giải trắng tay, và HLV Carlo Ancelotti có thể phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. Trong khi đó, Athletic Bilbao tiếp tục chứng minh rằng tinh thần tập thể và chiến thuật hợp lý có thể làm nên điều kỳ diệu, ngay cả trước những gã khổng lồ như Real Madrid.

