Những hình ảnh đầu tiên về Samsung Galaxy Z Fold6

Hình ảnh đồ họa của Galaxy Z Fold6 cho thấy không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với Galaxy Z Fold5.

Những hình ảnh đầu tiên về mẫu điện thoại màn hình gập Samsung Galaxy Z Fold 6. Ảnh: OnLeaks

Samsung sẽ có một năm 2024 khá bận rộn, từ việc ra mắt bộ 3 điện thoại Galaxy S mới cho đến việc trình làng nhẫn thông minh Galaxy Ring tại MWC 2024.

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên về mẫu điện thoại màn hình gập Samsung Galaxy Z Fold6 cũng đã lộ diện.

Cụ thể, trang tin OnLeaks và SmartPrix đã đăng tải bản vẽ rò rỉ của Galaxy Z Fold6. Những hình ảnh render đầu tiên cho thấy mẫu flagship mới của Samsung sẽ có ngoại hình gần như giữ nguyên từ các thế hệ tiền nhiệm như Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Fold4.

Galaxy Z Fold6 được trang bị màn hình 6,2 inch ở bên ngoài và bên trong là màn hình 7,6 inch. Nguồn tin cũng tiết lộ máy có kích thước 153,5 x 132,5 x 6,1 mm khi mở ra, ngắn hơn 1,4 mm và rộng hơn 2,6 mm so với Z Fold5.

Sự thay đổi lớn nhiều khả năng sẽ nằm ở thiết kế phần khung điện thoại. Cụ thể, phần khung của Galaxy Z Fold6 sẽ có các góc sắc nét hơn và cạnh phẳng hoàn toàn. Thiết kế này có phần tương tự như trên Galaxy S24 và Galaxy S24 Ultra.

Ngoài thiết kế, thiết bị mới sẽ giữ nguyên phần lớn những đặc điểm từ các thế hệ trước, với hệ thống 3 camera ở mặt sau.

Hai năm trở lại đây, cuộc đua sản xuất điện thoại gập dần căng thẳng hơn khi hàng loạt đối thủ mới xuất hiện như Pixel Fold, vivo X Fold, Huawei Mate X… Counterpoint Research đánh giá điện thoại gập là một trong những dòng smartphone tăng trưởng nhanh nhất trong năm nay.

Do đó, việc Samsung lựa chọn ra mắt Z Fold6 có phần an toàn với ít thay đổi so với các phiên bản trước, được Digital Trends đánh giá là "nỗi thất vọng".