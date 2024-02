Những em bé Rồng đầu tiên của năm Giáp Thìn chào đời

Tại Nghệ An, 9 công dân nhí "Rồng vàng" chào đời bằng phương pháp sinh thường và sinh mổ trong niềm hạnh phúc, hân hoan của y bác sĩ và gia đình. Chị Nguyễn Thị Tuyết (Nghi Lộc) chuyển sinh vào đúng ngày 30 tháng Chạp (Quý Mão). Những phút đầu tiên của năm Giáp Thìn, nàng công chúa 2,9 kg đáng yêu cất tiếng khóc chào đời, "xông đất" cho khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong năm mới. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.