Những điểm mới của Luật báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định xét cấp thẻ nhà báo lần đầu phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Phóng viên tác nghiệp. Nguồn: TTXVN.

Xét cấp thẻ nhà báo lần đầu phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Chương trình và yêu cầu lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định.

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Báo chí (sửa đổi) trước Quốc hội sáng nay, 23/10.

Bổ sung mô hình cơ quan báo chí mới

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, dự thảo Luật quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Theo đó, dự kiến luật giao Chính phủ, Bộ Văn hoá-Thể thao và du lịch quy định chi tiết tổng số 27 điều.

So với Luật Báo chí năm 2016, dự thảo Luật Báo chí sửa đổi giữ nguyên nội dung 6 điều, sửa đổi 41 điều, lược bỏ 6 điều và bổ sung 4 điều mới. Dự thảo luật có nhiều điểm mới quan trọng, mang tính đột phá.

Dự thảo luật bổ sung quy định về vị trí của báo chí: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là báo chí cách mạng...” để khẳng định tính lịch sử, tính cách mạng của báo chí, hướng đến mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại mà Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

Dự thảo luật cũng quy định các nguyên tắc về mô hình hoạt động, kinh tế báo chí, mở rộng không gian hoạt động của báo chí để phát triển báo chí trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới.

Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định về mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; cơ quan báo và phát thanh, truyền hình. Theo đó, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc, có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Quản chặt hoạt động của tạp chí

Dự thảo luật phân loại rõ loại hình báo chí, trong đó có tạp chí điện tử và tạp chí in, bổ sung khái niệm tạp chí để chống “báo hóa” tạp chí.

Dự thảo luật bổ sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí để quản lý chặt chẽ hoạt động tạp chí thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tránh lập tạp chí tràn lan, hoạt động không hiệu quả. Chính phủ quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí. Những người làm việc tại cơ quan tạp chí khoa học không được cấp thẻ nhà báo.

Dự thảo cũng bổ sung quy định hoạt động và nguyên tắc quản lý hoạt động báo chí trên không gian mạng. Theo đó, hoạt động trên không gian mạng của cơ quan báo chí phải tuân thủ quy định pháp luật về báo chí, về an ninh mạng, tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định Nhà nước đầu tư nền tảng số báo chí quốc gia; cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung; quy định về nguồn thu mới của cơ quan báo chí; quy định xuất, nhập khẩu báo chí...

Dự thảo cũng bổ sung quy định về thu hồi giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí; quy định về một số hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại, cụ thể: thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, các đối tác.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ chiều nay.