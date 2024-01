Những điểm du lịch 'hot' nhưng bạn không thể đến trong năm nay

2024 sẽ là năm đầy tiếc nuối của dân xê dịch vì nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới tạm đóng cửa để cải tạo hoặc đóng cửa vĩnh viễn.

Trung tâm Pompidou dừng đón khách để cải tạo. Ảnh: Expedia.

Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Covid-19 bùng phát. Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, người lao động làm việc từ xa và nhiều điểm du lịch bị ảnh hưởng rất nhiều và khó có thể tồn tại.

2023 được coi là năm để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất vì Covid-19. Sau dịch bệnh, du khách bắt đầu đổ về những thành phố lớn ở châu Âu và các công viên quốc gia ở Mỹ như một cách để "du lịch bù". Họ đến, hoặc trở lại một số địa điểm không thể ghé thăm trong thời kỳ đại dịch.

Tuy nhiên, không phải tất cả điểm du lịch đều có thể "sống sót" sau đại dịch. CNN đã liệt kê những địa điểm du khách không thể ghé thăm trong năm 2024.

Trung tâm Pompidou, Paris (Pháp)

Dù có diện mạo hiện đại, ít ai biết rằng trung tâm Pompidou đã tồn tại qua 6 thập kỷ.

Sau Thế vận hội Mùa hè tổ chức ở Paris vào mùa hè năm 2024, trung tâm Pompidou sẽ tạm dừng hoạt động để cải tạo theo chương trình hiện đại hóa trị giá 260 triệu euro, tương đương 282 triệu USD .

Điểm du lịch này sẽ đóng cửa đến năm 2030, trong khi đó, bảo tàng "chị em" của Pompidou ở Brussels (Bỉ) đang trong quá trình xây dựng và dự kiến mở cửa vào năm 2025.

Nếu lo lắng kế hoạch du lịch bị phá hỏng vì Pompidou đóng cửa, bạn có thể tính đến kế hoạch B là Palais de Tokyo ở thành phố Paris. Nơi đây cũng sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại rất đồ sộ. Hoặc bạn có thể ghé đến Musee de Quai Branly - nơi trưng bày bộ sư tập nghệ thuật và hiện vật lịch sử đến từ khắp nơi trên thế giới.

Splash Mountain chính thức đóng cửa sau những tranh cãi về phân biệt chủng tộc. Ảnh: Disneyworld.

Splash Mountain ở Orlando, Florida và California (Mỹ)

Splash Mountain là một trải nghiệm du lịch nổi tiếng bậc nhất của Disney. Ban đầu, Splash Mountain được lấy cảm hứng từ bộ phim Song of the South - bộ phim từng bị chỉ trích và gây tranh cãi vì được cho là có liên quan đến phân biệt chủng tộc.

2023 sẽ là năm cuối cùng mà Splash Mountain ở 3 bang của Mỹ hoạt động. Thời gian tới, Disneyland ở California và Disney World ở Florida sẽ mở lại trải nghiệm này nhưng dưới hình thức mới và tên gọi mới là Tiana’s Bayou Adventure. Trải nghiệm này được lấy cảm hứng từ bộ phim The Princess and the Frog.

Nếu bạn không hứng thú với trải nghiệm mới của Disneyland tại Mỹ, bạn có thể thử ghé đến Disneyland ở châu Á, ví dụ như Nhật Bản và Trung Quốc. Disneyland ở Hong Kong (Trung Quốc) cũng mới mở World of Frozen - điểm tham quan được xây dựng theo chủ đề của phim Frozen.

Nhà hàng Noma, Copenhagen (Đan Mạch)

Nhà hàng tốt nhất thế giới, nơi phục vụ ẩm thực Bắc Âu, sẽ phục vụ những thực khách cuối cùng vào năm 2024. Tuy nhiên, Noma sẽ không đóng cửa hoàn toàn.

Theo thông tin được công bố trên trang web, vào năm 2025, nhà hàng Noma sẽ mở cửa trở lại với tư cách là nhà hàng thử nghiệm tiên phong dành cho việc đổi mới thực phẩm và phát triển những món ăn mới.

Nếu bạn vẫn muốn dùng bữa ở nhà hàng top đầu thế giới, bạn có thể thử ghé đến Central ở Lima (Peru) - nơi được mệnh danh là trung tâm ẩm thực của thủ đô Peru.

Nếu không thể đặt bàn, bạn vẫn còn rất nhiều địa điểm tuyệt vời ở Lima, nơi bày bán những món ăn làm từ hạt quinoa, khoai tây, rau thơm, cá, ớt và các nguyên liệu địa phương khác.

Sau 35 năm, Phantom of the Opera chính thức nói lời từ biệt với khán giả. Ảnh: New York Times.

Vở nhạc kịch Phantom of the Opera, New York (Mỹ)

Sau 35 năm với gần 14.000 buổi biểu diễn, vở nhạc kịch huyền thoại Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) chính thức có màn biểu diễn cuối cùng ở New York vào năm 2023.

Qua đó, Phantom of the Opera chính thức trở thành màn trình diễn dài nhất từ trước đến nay trên sân khấu Broadway, đánh bại những vở nhạc kịch nổi tiếng khác như Cats, Les Miserables và A Chorus Line.

Dù Phantom of the Opera không còn, sân khấu Broadway vẫn mang lại cho khán giả những trải nghiệm đáng nhớ thông qua những vở nhạc kịch khác như Spamalot hoặc Kimberly Akimbo.

Bảo tàng Pergamon, Berlin (Đức)

Bảo tàng Pergamon, nơi sở hữu Cổng Ishtar nổi tiếng thế giới, là một phần của khu phức hợp bảo tàng được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Điều đáng tiếc là Pergamon sẽ tạm đóng cửa đến năm 2027 để nâng cấp. Dự án nâng cấp bảo tàng này kỳ vọng sẽ tạo ra khu vực dành cho người đi bộ, mở rộng các phòng triển lãm...

Trong thời gian Pergamon bảo trì, bạn có thể ghé thăm Das Panorama ở ngay gần đó vì nơi này sẽ tạm trưng bày các sản phẩm của Pergamon. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm bảo tàng Neues, nơi trưng bày những sản phẩm nghệ thuật và hiện vật của văn hóa Ai Cập.

Khối đá đầu voi cấm khách sau khi phần vòi bị gãy. Ảnh: CNN.

Khối đá đầu voi, Đài Loan (Trung Quốc)

Khối đá đầu voi là điểm check-in nổi tiếng ở Đài Loan. Tuy nhiên, phần đá trông giống vòi voi đã bị vỡ và rơi xuống biển hôm 15/12/2023 vừa qua.

Trước khi khối đá đầu voi dừng đón khách, vùng bờ biển phía Đông Bắc ở nơi này cũng đã cấm du khách ghé đến từ năm 2010 do bờ biển bị xói mòn nghiêm trọng.

Nếu đến Đài Loan, bạn vẫn có thể ghé thăm những địa điểm khác như đường mòn trên núi quanh hồ Cuifeng - nơi nổi tiếng với cảnh đẹp ngoạn mục và rất yên tĩnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể lái xe trên đường cao tốc xuyên Đài Nam và ngắm nhìn khung cảnh yên bình ở những làng quê đẹp nhất Đài Loan.

Khách sạn Park Hyatt, Tokyo (Nhật Bản)

Khai trương vào năm 1994, Park Hyatt được coi là khách sạn phong cách phương tây sang trọng bậc nhất của thành phố Tokyo. Nhưng vào sinh nhật lần thứ 30, khách sạn này sẽ đóng cửa để nâng cấp, sửa chữa.

Quán bar New York trên sân thượng của khách sạn này, địa điểm nổi tiếng thông qua bộ phim Lost in Translation, sẽ đóng cửa đầu tiên và bắt đầu cải tạo từ tháng 1. Dự kiến khách sạn sẽ hoàn thiện việc sửa chữa và mở lại vào năm 2025.

Bạn vẫn còn kế hoạch B khi đến Nhật Bản, cụ thể là ghé thăm những vùng đất khác ngoài Tokyo. Nếu đến Yamanashi, bạn có thể nghỉ dưỡng ở quán trọ lâu đời nhất thế giới Nishiyama Onsen Keiunkan. Hay khi đến Okinawa, bạn có thể thử trải nghiệm nghỉ ngơi ở Treeful - kiểu khách sạn trên cây được xây dựng thủ công nằm sâu trong rừng.

Nhà thờ Đức Bà, Paris (Pháp)

Năm 2019, cả thế giới bàng hoàng khi Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy. Ngay sau đó, hàng loạt khoản quyên góp nhanh chóng đổ về Paris với mục đích khôi phục biểu tượng nổi tiếng của thế giới.

Ban đầu, Tổng thống Emmanuel Macron ủng hộ việc xây dựng nhà thờ theo hướng hiện đại, nhưng đại đa số người dân lại mong muốn khôi phục nhà thờ như ban đầu.

Qua đó, điểm tham quan 850 tuổi sẽ được phục dựng đúng như hình dáng ban đầu và dự kiến mở cửa trở lại vào tháng 12.

Ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris, du khách có thể ghé thăm Notre-Dame de la Garde ở Marseillehoặc Colline Notre Dame du Haut ở thị trấn Ronchamp.