Những đêm trắng ở Safari Madrid: Dựng tường nước cứu muôn loài

Những người chăm sóc động vật, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương Tây Ban Nha đã phối hợp triển khai chiến dịch giải cứu hàng nghìn động vật giữa cháy rừng dữ dội.

Khi hàng đoàn người hối hả sơ tán khỏi những vụ cháy rừng dữ dội ở phía tây thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), đội ngũ nhân viên tại Công viên Hoang dã Safari Madrid cùng các trung tâm cứu hộ động vật lại quyết định ở lại.

Đám cháy lan rộng, thiêu rụi hơn 340 km² đất và đe dọa hàng loạt trang trại, khu bảo tồn cũng như cơ sở chăm sóc động vật. Trong bối cảnh đó, nhân viên chăm sóc, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã phối hợp triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn nhằm đưa hàng nghìn cá thể động vật, từ chim, bò sát đến các loài thú lớn, ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cuộc chạy đua với ngọn lửa

Tại Safari Madrid, các nhân viên chăm sóc thức trắng nhiều đêm để bảo vệ khoảng 1.000 cá thể động vật của công viên. Nơi đây cũng trở thành điểm tiếp nhận khẩn cấp cho nhiều động vật được sơ tán từ các cơ sở cứu hộ lân cận.

Khi ngọn lửa tiến sát công viên, các con vật được đưa vào những khu chuồng bê tông có điều hòa nhằm tránh lửa và khói. Bên ngoài, nhân viên liên tục phun nước quanh công viên để ngăn ngọn lửa lan tới.

Ở thị trấn San Martín de Valdeiglesias, cách Madrid khoảng 70 km về phía tây, một đấu trường bò tót được trưng dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho ngựa, ngựa con, lừa, dê, chó và mèo.

Safari Madrid cũng tiếp nhận động vật từ Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Kuna Ibérica. Trong số này có một con linh miêu Á-Âu, một con sói Iberia và bốn con kền kền. Linh miêu và sói đều phải được gây mê trước khi vận chuyển để bảo đảm an toàn.

Nhân viên Công viên Hoang dã Safari Madrid giúp sơ tán một con kền kền khỏi khu bảo tồn động vật hoang dã Kuna Ibérica. Ảnh: Safari Madrid.

Một số động vật khác của Kuna Ibérica được chuyển đến Đại học Alfonso X El Sabio, các loài chim săn mồi được đưa tới một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã khác ở Madrid.

Theo ông Isaac Navarro, Giám đốc Kuna Ibérica, ưu tiên khi đó là đưa được càng nhiều động vật ra khỏi vùng nguy hiểm càng tốt.

"Kế hoạch sơ tán rất đơn giản: tìm được con nào thì đưa ngay ra ngoài con đó. Tôi chưa từng trải qua tình huống nào như thế này. Mọi việc diễn ra rất gấp gáp và chúng tôi làm tất cả những gì có thể", ông nói với CNN.

Đối với những con vật chưa kịp di dời, nhân viên buộc phải mở cửa chuồng để chúng tự tìm nơi tránh lửa. Do đều là động vật được cứu hộ, không thể thả về tự nhiên và phụ thuộc hoàn toàn vào con người, chúng không đi xa mà nhanh chóng quay trở lại khi tình hình ổn định.

Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha cũng tỏa đến các trang trại để hỗ trợ sơ tán động vật. Ngoài chó, mèo, lực lượng này còn giải cứu ngựa, dê, trấn an bò, gà và kiểm tra tình trạng của cả đà điểu, lạc đà lẫn cá sấu.

"Chúng tôi không bỏ lại bất kỳ con vật nào, bất kể đó là loài gì. Khi được sơ tán, nhiều con vật đứng lặng vì hoảng sợ và bối rối. Với nhiều gia đình, chúng không chỉ là vật nuôi mà còn là một thành viên trong nhà", lực lượng này chia sẻ.

Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha giúp một hộ gia đình sơ tán động vật. Ảnh: Lực lượng dân sự Tây Ban Nha.

Nguy hiểm vẫn còn

Có thời điểm, ngọn lửa chỉ còn cách trung tâm Kuna Ibérica khoảng 10 m và cách Safari Madrid khoảng 500 m trước khi đổi hướng.

Sau các tình huống như vậy, các nhân viên Safari Madrid đi kiểm tra toàn bộ khu vực bị cháy để phát hiện những điểm còn âm ỉ. Họ phải dập tắt từng khúc gỗ vẫn còn cháy đỏ nhằm ngăn lửa bùng phát trở lại.

Động vật tại khu bảo tồn Safari Madrid trong bối cảnh cháy rừng hoành hành ở Tây Ban Nha. Ảnh: Safari Madrid.

May mắn, toàn bộ động vật tại Safari Madrid đều được bảo vệ an toàn, dù một số cá thể tỏ ra bồn chồn sau thời gian phải ở trong chuồng.

Thông thường, các con vật chỉ ở trong khu chuồng kín khi được kiểm tra sức khỏe hoặc điều trị thú y. Vì vậy, việc phải ở trong đó hơn một ngày là trải nghiệm hoàn toàn mới đối với một số cá thể.

"Một số con vật có phần kích động. Chúng tôi cho rằng vì phải ở trong chuồng quá lâu và không được ra ngoài như thường lệ. Đặc biệt, những con voi châu Á đực tỏ ra hiếu động và bồn chồn hơn, nhưng không có dấu hiệu nào đáng lo ngại", ông Jose Luis Cano Becerro, người phát ngôn của Safari Madrid, nói với CNN.

Các nhân viên của Safari Madrid chăm sóc một con voi. Ảnh: Safari Madrid.

Hiện các động vật đã trở về môi trường sống quen thuộc, còn Safari Madrid cũng mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, khói từ các đám cháy vẫn còn bao phủ ở phía xa và chính quyền tiếp tục khuyến cáo người dân duy trì cảnh giác trước nguy cơ cháy rừng.

Ông Isaac Navarro nhớ lại những ngày đối mặt với "giặc lửa": "Điều còn đọng lại là cảm giác xót xa khi nhìn cả vùng đất bị lửa tàn phá, nhưng ít nhất toàn bộ động vật của chúng tôi đều an toàn".