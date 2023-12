Những cuốn sách lý giải bí ẩn thành công của BTS

Cuốn sách của BTS được phát hành chính thức vào 5/3, có tựa đề The Most Beautiful Moment in Life: The Notes 1 đã mô tả những lo lắng và bất an của các chàng trai trẻ khi họ đối mặt với tương lai. Dưới dạng một cuốn nhật ký, nó được xây dựng dựa trên chủ đề của album The Most Beautiful Moment in Life ra mắt từ năm 2015. Đó là tập hợp các ghi chú về vũ trụ Bangtan thông qua góc nhìn của các nhân vật khác nhau do chính 7 thành viên BTS kể. Ảnh: Ninaenany.