Những công nghệ kỳ lạ vừa xuất hiện

Máy sấy tóc kiêm đèn trang trí . Không còn cảnh vừa ra khỏi phòng tắm phải cầm máy sấy tóc suốt 15 phút, sản phẩm từ Dreame có thể sấy tóc trong lúc người dùng ngồi sofa để thư giãn, xem TV hay chơi game. Thiết bị còn tích hợp bóng LED để sử dụng như đèn trang trí, dự kiến được bán vào cuối năm với giá 700 USD . Ảnh: The Verge.

Tông đơ hớt tóc bằng AI . Theo The Verge, tông đơ cắt tóc thông minh Glyde tích hợp trợ lý AI, giúp hướng dẫn và hỗ trợ cắt tóc tự động. Nhà sản xuất tuyên bố sản phẩm có thể tự chỉnh lưỡi dao để tránh cắt lỗi. Dù vậy, người dùng phải đeo thêm băng định hình trên đầu để xác định vị trí cắt tóc phù hợp. Ảnh: The Verge.

Nhân vật anime chỉ cách chơi game . Trào lưu "nuôi" nhân vật ảo vừa trở lại CES 2026. Lần này, Razer mang đến Project Ava, khối trụ với màn hình 5,5 inch, hiển thị nhân vật dạng 3D (hologram). Sản phẩm cho phép chọn nhân vật nữ Kira, hoặc nhân vật nam Zane. Các nhân vật sẽ nhìn người dùng thông qua camera tích hợp hoặc webcam trên máy tính. Nhờ kết nối USB-C, nhân vật thậm chí có thể hướng dẫn chơi game dựa theo diễn biến trên màn hình. Các avatar sử dụng mô hình Grok của xAI, hỗ trợ trò chuyện thông qua micro có sẵn. Ảnh: The Verge.

Mặt nạ dưỡng da bằng đèn LED . Đúng như tên gọi, L’Oréal LED Face Mask là mặt nạ làm từ silicon dẻo, giúp ôm sát mặt giống như "lớp da người thứ hai". Bên trong mặt nạ chứa hệ thống đèn LED màu đỏ, mô phỏng mạch máu dưới da. Theo nhà sản xuất, sản phẩm có thể giữ da mặt mịn màng, săn chắc nhờ ánh sáng đỏ và đèn chiếu hồng ngoại tầm gần. Thiết bị dự kiến bán ra vào năm 2027. Ảnh: L’Oréal.

Tai nghe "biến hình" thành loa . Công ty Tomorrow Doesn’t Matter (TDM) trình làng Neo. Thoạt nhìn, đây là tai nghe dạng trùm đầu (over-ear) thông thường. Tuy nhiên, phần khung nối giữa 2 củ tai dùng chất liệu siêu dẻo, cho phép cuộn tròn để biến thành loa để bàn. Về phần cứng, ngoài driver 40 mm mặc định cho 2 bên, sản phẩm còn trang bị một cặp driver 40 mm khác, chỉ kích hoạt trong chế độ loa ngoài. Thiết bị đang được mở gây quỹ trên Kickstarter với giá 250 USD . Ảnh: TDM.

Nhà chòi dùng pin mặt trời. Công ty sản xuất trạm điện di động Jackery giới thiệu Gazebo, nhà chòi chạy bằng năng lượng mặt trời, thiết kế hiện đại với khung xám đen giống container chứa hàng. Gian nhà có kích thước 4,5 x 3 x 2,7 m, được trang bị các tấm pin mặt trời với tổng công suất 2.000 W, có sẵn đèn chiếu sáng, màn chiếu và 2 ổ cắm điện. Sản phẩm có giá dự kiến 12.000- 15.000 USD , chưa kèm pin. Tất nhiên, không phải công nghệ nào xuất hiện tại CES cũng được thương mại hóa trong tương lai gần. Ảnh: Jackery.

Smartphone tích hợp gimbal . Nhà sản xuất Honor từ Trung Quốc giới thiệu nguyên mẫu smartphone tích hợp camera gắn sẵn gimbal, mang tên Robot Phone. Camera này có thể bật lên từ mặt sau, tự di chuyển và thay đổi góc quay theo đối tượng bằng AI. Thông tin chi tiết về thiết bị dự kiến được chia sẻ tại triển lãm di động MWC 2026 diễn ra vào tháng 3. Ảnh: Honor.

Robot theo dõi thú cưng . Mang tên Vex, sản phẩm giúp người dùng giám sát thú cưng khi vắng nhà. Thiết bị có thể tự động đi theo chó mèo, vừa ghi lại hình ảnh vừa tìm cách chơi đùa nhờ ngoại hình mô phỏng vật nuôi. Robot tích hợp AI, cắt ghép cảnh quay thú cưng thành video hoàn chỉnh để lưu làm kỷ niệm. Nhà sản xuất FrontierX chưa công bố giá và ngày bán sản phẩm. Ảnh: The Verge.

Băng vệ sinh thông minh . Sản phẩm từ startup công nghệ y tế Vivoo hỗ trợ đo chỉ số hormone kích thích nang trứng (FSH). Về mặt y khoa, nồng độ FSH cao có thể cảnh báo tình trạng suy giảm dự trữ buồng trứng, các vấn đề thụ thai hoặc bệnh lý như hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Kết quả đo đạc được hiển thị ở mặt sau miếng băng, có thể dùng smartphone để chụp và phân tích thêm trên ứng dụng Vivoo. Giá bán cho mỗi miếng băng là 4- 5 USD . Ảnh: Vivoo.

Dao rung để cắt thức ăn nhanh hơn . Với giá 400 USD , chiếc dao của Seattle Ultrasonics được quảng cáo giúp giảm 50% sức lực khi cắt thái nhờ hệ thống tinh thể gốm áp điện (piezoelectric ceramic crystals), tạo ra hơn 30.000 rung động mỗi giây. Nhà sản xuất khẳng định người dùng không thể nhìn hay cảm nhận rung khi thiết bị hoạt động. Sản phẩm có thể sạc pin bằng cáp USB-C hoặc giá treo sạc không dây gỗ, được bán riêng với giá 150 USD . Ảnh: The Verge.

Robot với "ký ức" tháo rời . OlloBot sở hữu ngoại hình độc đáo, kết hợp thú cưng, chim cánh cụt và nhân vật ngoài hành tinh ET trong bộ phim cùng tên. Cổ ống lồng của robot có thể kéo dài, được phủ lông và toả nhiệt. Gương mặt robot trang bị tablet để hiển thị biểu cảm, hình ảnh hoặc tin nhắn. Sản phẩm có thể học hỏi và "trưởng thành" theo thời gian. Bộ nhớ robot được lưu trong module hình trái tim, có thể tháo rời để thay sang thân khác nếu thân cũ bị hỏng. Ảnh: Engadget.

Laptop 2 màn hình . Thế hệ laptop 2 màn hình của Asus được nâng cấp với bản lề mới giúp giảm khoảng cách giữa 2 màn hình, chân đế cải tiến mượt mà hơn. Khung máy cũng được thiết kế lại, phần cứng gồm chip Intel Core Ultra X9 Series 3, đồ họa tích hợp Intel Arc. 2 màn hình trên máy đều có kích thước 14 inch, độ phân giải 3K, tấm nền OLED, hỗ trợ cảm ứng với tần số quét 144 Hz. Dung lượng pin được nâng cấp từ 75 Wh lên 99 Wh. Asus chưa công bố giá và ngày bán của Zenbook Duo mới. Ảnh: Engadget.

Máy sơn móng tay trong 5 giây . Thương hiệu làm đẹp iPolish mang công nghệ từ phim Total Recall ra đời thực với máy "sơn" móng tay thông minh. Sản phẩm có thể tạo móng acrylic đổi màu, dán lên móng khi dòng điện đi qua. Dù nhà sản xuất không tiết lộ cụ thể, Engadget cho rằng thiết bị hoạt động dựa trên các phản ứng điện hóa. Mỗi móng tay có thể hiển thị 400 màu, lựa chọn thông qua ứng dụng trên smartphone, thời gian đổi màu 5 giây. Sản phẩm có giá 95 USD kèm 2 bộ móng, dự kiến lên kệ vào tháng 6. Ảnh: Engadget.

