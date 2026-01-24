Những con số thú vị về Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có sự dịch chuyển giữa khối Trung ương và địa phương; số lượng ủy viên tham gia lần đầu tăng đáng kể so với khóa XIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội XIV. Ảnh: Thuận Thắng.

Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa được công bố gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong đó, có 113 nhân sự tái cử, chiếm gần 57% tổng số. Độ tuổi trung bình toàn khóa là 54,4, người trẻ nhất 38 tuổi, lớn nhất 69 tuổi.

Ủy viên trẻ nhất 38 tuổi, lớn nhất 69 tuổi

Theo thống kê, độ tuổi trung bình 200 ủy viên khóa XIV là 54,4 tuổi (khóa XIIII là 53,8 và khóa XII là mức 52,5). Trong đó, ủy viên chính thức có độ tuổi trung bình là 55,4, nhóm dự khuyết 45,3 tuổi.

Gương mặt trẻ tuổi nhất là Ủy viên dự khuyết Nguyễn Minh Triết, 38 tuổi. Đối với nhóm ủy viên chính thức, người trẻ nhất là bà Tôn Ngọc Hạnh, 46 tuổi.

Số ủy viên có trình độ Thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Về giới tính, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có 21 nữ ủy viên, chiếm 10,5%, so với 19 nữ ủy viên của khóa XIII. Tuy nhiên, điểm khác biệt là toàn bộ 21 đại diện nữ đều nằm trong danh sách ủy viên chính thức.

Mặt bằng trình độ chuyên môn của các ủy viên tiếp tục ở mức cao với 35% nhân sự là Tiến sĩ và 36% là Thạc sĩ. Số lượng các nhà khoa học có học hàm Phó giáo sư trở lên là 15 người.

Phân tích theo quê quán (sau sáp nhập) của 198 nhân sự có thông tin công khai, tỉnh Ninh Bình dẫn đầu cả nước với 27 ủy viên, chiếm 13,5%. Đứng thứ hai là Hưng Yên với 21 người và Hà Nội đứng thứ ba với 20 người. Tổng cộng ba địa phương này đóng góp 34% số ủy viên Trung ương. Các tỉnh có trên 10 Ủy viên Trung ương khác là Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Số ủy viên có quê quán tại Ninh Bình chiếm tỷ lệ cao nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

TP.HCM là địa phương có số ủy viên nhiều nhất

Cơ cấu nhân sự giữa khối các cơ quan Trung ương và các địa phương trong Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có sự thay đổi so với khóa trước.

Trong số 180 ủy viên chính thức, các nhân sự công tác tại Trung ương chiếm 123 người, đại diện từ các địa phương là 57 người. Nhiệm kỳ khóa XIII có 109 ủy viên chính thức thuộc khối Trung ương và 71 ủy viên chính thức từ địa phương.

Ở khối các cơ quan Trung ương, cơ cấu nhân sự phủ rộng từ Đảng, Quốc hội đến Chính phủ và lực lượng vũ trang. Khối Đảng và Mặt trận Tổ quốc đóng góp 41 ủy viên chính thức, trong khi khối Quốc hội có 16 đại diện, bao gồm các lãnh đạo chủ chốt và chủ nhiệm các ủy ban.

Tại Chính phủ, danh sách trúng cử ghi nhận 2 phó thủ tướng và 12/17 bộ trưởng, lãnh đạo ngành. Khối lực lượng vũ trang có 32 ủy viên, bao gồm 25 đại diện từ quân đội và 7 đại diện từ công an, đa số mang hàm cấp tướng. 20 ủy viên còn lại công tác ở các cơ quan tư pháp, Văn phòng Chủ tịch nước, báo chí và nghiên cứu.

Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 21 ủy viên là nữ.

Đối với khối địa phương, sự hiện diện của các lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, thành phố được kiện toàn với sự góp mặt của toàn bộ 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 trong danh sách Ủy viên Trung ương. Bên cạnh đó, cơ cấu địa phương khóa này còn bao gồm 10 chủ tịch UBND, 6 chủ tịch HĐND và 7 phó bí thư, lãnh đạo đoàn thể tại các địa bàn trọng điểm.

Ở Đại hội XIV, TP.HCM là địa phương có số lượng ủy viên đông nhất khóa XIV với 5 ủy viên chính thức, bao gồm Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, cùng một ủy viên dự khuyết. Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội góp mặt 3 ủy viên chính thức là Bí thư, Phó bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND. Nhiều tỉnh, thành phố khác như Thanh Hóa, Ninh Bình, Lâm Đồng hay Gia Lai.

20 ủy viên dự khuyết tại khóa XIV chia đều cho hai khối với 10 người từ Trung ương và 10 người từ địa phương. Ở khối Trung ương, các ủy viên dự khuyết chủ yếu là Thứ trưởng các bộ, ngành hoặc trợ lý lãnh đạo chủ chốt. Tại địa phương, nhóm dự khuyết bao gồm các Phó bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo chính quyền tại các địa bàn như Phú Thọ, Cao Bằng, Vĩnh Long hay Điện Biên.

113 ủy viên tái đắc cử

Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 113 nhân sự tái đắc cử, chiếm tỷ gần 57%. Trong đó, có 10 Ủy viên Bộ Chính trị và 4 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Số lượng nhân sự tham gia lần đầu là 87 người, tương đương 43% tổng số ủy viên, tăng so với con số 80 ở khóa XIII; 11 nhân sự từ nhóm dự khuyết khóa trước đã trúng cử làm ủy viên chính thức trong nhiệm kỳ này.

Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cùng 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ảnh: TTXVN.

Đại hội đã bầu tái cử Tổng Bí thư Tô Lâm cùng 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Nhóm nhân sự cấp cao bao gồm những lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Bên cạnh các ban Đảng và Quốc hội, khối lực lượng vũ trang đóng góp các gương mặt tiêu biểu như Đại tướng Phan Văn Giang (Bộ trưởng Quốc phòng), Đại tướng Lương Tam Quang (Bộ trưởng Công an) và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam). Khối Mặt trận và địa phương cũng có đại diện tái cử là bà Bùi Thị Minh Hoài (Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và ông Nguyễn Duy Ngọc (Bí thư Thành ủy Hà Nội).

2 phó thủ tướng trúng cử

Trong số 9 phó thủ tướng đương nhiệm, 2 nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Đối với các vị trí đứng đầu bộ và cơ quan ngang bộ, danh sách Ủy viên Trung ương khóa XIV ghi nhận 12/17 bộ trưởng, lãnh đạo ngành trúng cử. Đó là lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa, tri ân các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử. Ảnh: Thuận Thắng.

Đồng thời, nhiều lãnh đạo cấp phó đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV với tư cách ủy viên chính thức: Văn phòng Chính phủ có Phó chủ nhiệm Thường trực Nguyễn Sỹ Hiệp, Thanh tra Chính phủ có hai phó tổng thanh tra là Nguyễn Quốc Đoàn và Dương Quốc Huy. Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân cũng trúng cử ủy viên chính thức.

Nhóm ủy viên dự khuyết khóa XIV tiếp tục là nơi rèn luyện của các cán bộ trẻ thuộc khối Chính phủ với những gương mặt Thứ trưởng tiềm năng. Trong danh sách 20 ủy viên dự khuyết khóa này, khối Chính phủ đóng góp các nhân sự như Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân.