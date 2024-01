Những con hẻm, chung cư 'hot' này không chào đón bạn đến chụp ảnh Tết

Bên cạnh “săn lùng” những điểm chụp hình đẹp, các bạn trẻ cần lưu ý những nơi cấm chụp hình trong Tết Giáp Thìn 2024 để không phí công chuẩn bị.

Từ ngày 5/1, chùa Bà Thiên Hậu (quận 5) cấm khách tham quan chụp hình trong hành lang, chánh điện của di tích. TP. HCM hiện cũng có nhiều điểm cấm khách tham quan chụp hình, check-in để tránh ảnh hưởng đời sống người dân.

Chùa Bà Thiên Hậu quận 5

Chùa Bà Thiên Hậu vốn là điểm check-in quen thuộc của các bạn trẻ nhờ lối kiến trúc từ những năm 1760. Đặc biệt, trong Tết Nguyên đán, các bạn trẻ thường mặc áo dài hoặc cổ phục đến chùa chụp hình vì yêu thích không gian cổ kính, trầm mặc của chùa.

Chùa Bà Thiên Hậu cấm khách tham quan chụp hình bên trong từ ngày 5/1/2024.

Tuy nhiên, từ ngày 5/1 năm nay, chùa đã treo bảng cấm quay phim, chụp hình trong hành lang, chánh điện hay sân lư hương của chùa. Nếu có nhu cầu, khách tham quan chỉ được chụp ở sân chùa, tức là khu vực trước khi bước vào cổng.

Nguyên nhân của quy định mới này là vì số người đến chùa thắp hương, tham quan trong dịp Tết Nguyên đán đặc biệt đông. Để đảm bảo an ninh trật tự, Ban quản lý di tích phải thực hiện quy định cấm chụp hình trong khu vực hành lang, chánh điện của chùa.

Hẻm 230 Pasteur quận 1

Trong năm 2023, một con hẻm trên đường Pasteur nổi tiếng với giới trẻ nhờ những tiệm cà phê và bức tường sơn đen độc đáo. Hẻm 230 Pasteur nhanh chóng thu hút đông đảo giới trẻ đến chụp hình, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Nhiều người còn đi theo ekip có thợ chụp hình và chuyên gia trang điểm.

Người dân ở hẻm 230 Pasteur yêu cầu khách đến không chụp hình, gây ồn ào trong khu vực.

Điều này lại làm ảnh hưởng đến đời sống vốn yên bình của cư dân trong hẻm. Do đó, biển báo với nội dung “Khu dân cư - Không tụ tập ồn ào, không chụp hình, quay phim” nhanh chóng được treo lên. Giờ đây, các bạn trẻ đến hẻm 230 Pasteur chỉ có thể ngồi cà phê hoặc ăn uống thay vì check-in rộn ràng như trước.

Tuy nhiên, điều này lại làm con hẻm trở nên thu hút vì sự yên bình hiếm có. Đây sẽ là một địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024.

Chung cư Lý Tự Trọng quận 1

Với nhiều quán cà phê, bar, shop thời trang, chung cư Lý Tự Trọng (quận 1) là điểm vui chơi nổi tiếng của giới trẻ TP. HCM. Đặc biệt, trong tháng cận Tết, chung cư lại thu hút nhiều bạn trẻ đến để mua đồ mặc Tết Nguyên đán 2024.

Chung cư Lý Tự Trọng không cho khách đến chụp hình và quay phim từ 10 năm trở lại đây.

Dù vậy, chung cư này lại đặt một tấm bảng với nội dung “Tuyệt đối khách vào chung cư không được chụp hình và quay phim”. Trước thang máy và dọc theo cầu thang, cư dân cũng treo nhiều biển với nội dung "No camera" - yêu cầu khách đến đây không được chụp hình.

Quy định này đã có cách đây gần 10 năm. Bởi lẽ, việc có nhiều người tới quay phim, chụp hình làm ảnh hưởng nặng tới công việc và cuộc sống của cư dân.

Hẻm Hào Sĩ Phường quận 5

Hẻm Hào Sĩ Phường từng là điểm check-in yêu thích của giới trẻ cũng như khách du lịch nhờ tuổi đời hàng trăm năm của mình. Đặc biệt, vào những dịp đặc biệt như Tết âm lịch, người Hoa ở khu vực này còn trang trí nhà cửa bắt mắt, làm tăng vẻ đẹp cho con hẻm.

Đã được 4 năm kể từ khi cư dân ở hẻm Hào Sĩ Phường treo biển cấm chụp hình, quay phim.

Tuy nhiên, từ năm 2020, do số lượng người đến chụp hình ngày càng đông, an ninh trật tự của khu dân cư không được đảm bảo. Đồng thời, nhiều người thiếu ý thức còn xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh con hẻm. Do đó, cư dân ở đây đã treo bảng cấm quay phim, chụp hình.

Những ai có quan tâm đến văn hóa người Hoa hoặc kiến trúc Sài Gòn xưa chỉ có thể đến để tham quan thay vì chụp hình, quay phim.