Những chuyến xe nuôi ước mơ đại học của con

Suốt quãng thời gian cắp sách đến trường, Đặng Phương Ngân không ngừng phấn đấu. Quyết tâm được bồi đắp từ ước mơ của bản thân và sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là người cha.

Ở tuổi 19, em Đặng Phương Ngân, sinh viên năm hai trường Đại học Kinh tế TP.HCM, đang từng bước theo đuổi con đường mình đã lựa chọn từ những năm phổ thông. Suốt 12 năm học, Ngân duy trì thành tích tốt, từng giành giải nhì tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố. Bước vào đại học, em cũng dần chủ động hơn trong việc xác định mục tiêu và định hướng tương lai.

Với người cha là anh Đặng Quốc Hiển, đối tác tài xế Grab, niềm tự hào lớn nhất không nằm ở những tấm giấy khen, mà là khi anh Hiển nhận ra cô con gái đã lớn, biết tự lập, sống chín chắn và bước đi bằng chính nỗ lực của mình. Sự đồng hành của anh cũng chính là điểm tựa để Ngân thêm vững tin hành trình chinh phục ước mơ của mình.

Điểm tựa phía sau hành trình của Ngân

Là tài xế công nghệ, đặc thù công việc khiến anh Đặng Quốc Hiển thường xuyên đi sớm về khuya. Dù hai bố con không phải lúc nào cũng có nhiều thời gian với nhau, Ngân vẫn luôn tìm đến bố để trò chuyện trước những quyết định quan trọng.

Ngay từ năm lớp 10, Phương Ngân đã bắt đầu nói với bố về định hướng tương lai của mình: Theo đuổi ngành Tài chính của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Tuy nhiên, trước mức học phí khá cao so với điều kiện gia đình, Ngân từng đắn đo nhiều điều.

Ngay từ lớp 10, Đặng Phương Ngân đã đặt mục tiêu theo đuổi chuyên ngành Tài chính của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ảnh: NVCC.

“Trong khi tôi đi học, lớn lên từng ngày thì bố mẹ vẫn miệt mài làm việc để lo cho mình. Vì vậy, mỗi khi nghĩ đến khoản chi cho việc học, tôi càng trân trọng những gì bố mẹ dành cho mình và tự nhủ phải cố gắng hơn”, Phương Ngân tâm sự.

Dù điều kiện gia đình còn hạn chế, anh Hiển cho biết bố mẹ luôn động viên Ngân yên tâm theo đuổi ngành học mình mong muốn. Với anh, điều quan trọng là con có cơ hội học tập và tự lựa chọn con đường phù hợp với năng lực của mình.

Chính sự động viên đó giúp Ngân vững tin đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Kinh tế TP.HCM, theo đuổi chuyên ngành mà em đã lựa chọn từ những năm phổ thông.

Góp sức cho tương lai rộng mở

Kể từ khi bước chân vào đại học, Ngân dần trưởng thành hơn, cả trong suy nghĩ lẫn cách nhìn nhận về việc học. Nếu thời phổ thông từng đặt nặng điểm số và cho rằng học tốt đồng nghĩa với đạt kết quả cao, thì sau một năm làm quen với môi trường đại học, Ngân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc mình có thực sự hiểu bài hay không.

Thay vì chỉ hướng đến kết quả trước mắt, em bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về ngành Tài chính và nghiêm túc xác định định hướng nghề nghiệp.

Sau năm học đầu tiên, Phương Ngân dần trưởng thành hơn, cả trong suy nghĩ lẫn cách nhìn nhận về việc học. Ảnh: NVCC.

Để thực sự nắm vững kiến thức, nữ sinh chủ động hơn trong việc tự học, đọc thêm giáo trình, tìm kiếm tài liệu để bổ sung phần nội dung chưa hiểu. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, Ngân dành thời gian trau dồi ngoại ngữ, cải thiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Nỗ lực của Ngân được đền đáp bằng thành tích ấn tượng với GPA 3.76/4 trong năm học đầu tiên. Một trong những cột mốc đáng nhớ với em là việc nhận học bổng toàn phần GrabScholar, chương trình do Grab Việt Nam phối hợp cùng VietHope triển khai.

“Với tôi, đó là cột mốc đặc biệt. Tôi tự hào vì cố gắng của mình trong suốt thời gian trước đó đã được ghi nhận. Quan trọng hơn, học bổng giúp tôi có thêm điều kiện tập trung cho việc học và mục tiêu trong những năm tiếp theo”, Phương Ngân hào hứng.

Cơ duyên với GrabScholar cũng bắt đầu từ một lần anh Hiển nhận được thông tin chương trình trên ứng dụng Grab rồi gửi cho con gái. Vì năm 2025 là năm đầu tiên GrabScholar được triển khai tại Việt Nam, Ngân không biết cơ hội của mình đến đâu. Em nghĩ rằng khi đã có cơ hội, mình nên chuẩn bị hồ sơ nghiêm túc và thử sức, với sự đồng hành của bố trong quá trình tìm hiểu và ứng tuyển.

Ngày biết tin con gái nhận học bổng, anh Hiển cho biết hai bố con đã ôm nhau khóc. “Với chúng tôi, điều này giống như giấc mơ”, anh chia sẻ. Trong 4 năm đại học, Phương Ngân được hỗ trợ toàn bộ học phí, cùng khoản trợ cấp sinh hoạt 3,45 triệu đồng/tháng trong 10 tháng mỗi năm. Em cũng được tham gia chương trình hỗ trợ giáo dục từ VietHope, qua đó có thêm điều kiện tập trung cho việc học và phát triển bản thân.

Học bổng toàn phần GrabScholar là thành tích Phương Ngân tự hào nhất trong năm học đại học đầu tiên.

Sau một năm nhận học bổng, Ngân cho biết khoản hỗ trợ giúp em chủ động hơn trong việc đầu tư cho học tập. Nữ sinh chia sẻ: “Sau khi nhận học bổng, tôi dùng một phần cho việc học thêm ngoại ngữ vì đây là điểm tôi còn yếu và cũng rất cần cho định hướng sau này, cũng như các chứng chỉ phù hợp với định hướng nghề nghiệp. Phần hỗ trợ sinh hoạt giúp tôi trang trải một số chi phí hàng ngày. Nhờ vậy, tôi chủ động hơn về tài chính và có thể tập trung cho việc học".

Thời gian tới, Ngân dự kiến tham gia Chương trình phát triển nghề nghiệp của VietHope với các hoạt động cố vấn 1:1, hỗ trợ CV và kỹ năng phỏng vấn, qua đó có thêm cơ hội tìm hiểu về công việc thực tế. “Thông qua đó, tôi hy vọng sẽ xác định được hướng đi phù hợp với bản thân, đặc biệt là biết mình nên tập trung vào kiến thức, kỹ năng hay chứng chỉ nào trong những năm tiếp theo”, em cho biết.

Bước sang năm thứ hai triển khai tại Việt Nam, GrabScholar 2026 tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận chương trình cho học sinh, sinh viên trên cả nước, trong đó có con em cộng đồng đối tác Grab.

Năm nay, chương trình dành 300 suất hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng/suất cho học sinh tiểu học, THCS và THPT, cùng 6 suất học bổng đại học toàn phần trong 4 năm cho sinh viên có thành tích học tập tốt và tinh thần cầu tiến. Thời gian nhận hồ sơ từ 15/7 đến 31/8. Thông tin chi tiết và hướng dẫn đăng ký chương trình có thể xem tại đây.

Chương trình học bổng GrabScholar là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - giáo dục trong cộng đồng địa phương trên toàn quốc.

Một năm sau ngày hai bố con ôm nhau khi nhận tin vui, những chuyến xe của anh Hiển vẫn tiếp tục lăn bánh, còn Ngân đang từng bước tiến gần hơn tới con đường mình đã chọn. Với Ngân, học bổng không thay thế nỗ lực cá nhân, nhưng giúp em có thêm điều kiện để học tập, phát triển bản thân và tự tin với lựa chọn của mình.