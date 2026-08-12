Đà Nẵng và Grab thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế cơ sở

Grab và UBND Đà Nẵng bắt tay đưa vào hoạt động sàn giao dịch “OCOP - đặc sản Đà Nẵng”, phục vụ phát triển kinh tế số, thúc đẩy sản xuất và kinh doanh, quảng bá ẩm thực và văn hóa.

Các chương trình là một phần của thỏa thuận hợp tác giữa UBND TP Đà Nẵng và Grab Việt Nam về phát triển kinh tế số, ký kết vào tháng 9/2025.

Sáng ngày 10/8, UBND TP Đà Nẵng và Grab Việt Nam chính thức công bố, đưa vào hoạt động sàn giao dịch “OCOP - đặc sản Đà Nẵng” trên ứng dụng Grab, phục vụ phát triển kinh tế số; đồng thời triển khai thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế cơ sở, trong đó hỗ trợ chủ sản phẩm OCOP, tiểu thương số hóa hoạt động kinh doanh và mở rộng kênh tiếp cận khách hàng với mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số”.

Sàn giao dịch “OCOP - đặc sản Đà Nẵng” chính thức hoạt động

Các chương trình này hướng đến việc mở ra cơ hội để các chủ thể OCOP, tiểu thương và hộ kinh doanh tại Đà Nẵng tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng số và mở rộng kênh bán hàng. Với nền tảng, giải pháp của Grab và sự hỗ trợ từ cơ quan địa phương, các hộ kinh doanh có thể từng bước đưa sản phẩm lên môi trường số, tiếp cận thêm người tiêu dùng và tạo cơ hội tăng trưởng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Hồ Quang Bửu - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết: “Sản phẩm OCOP là sản phẩm được phát triển theo chương trình ‘Mỗi xã một sản phẩm’ theo chủ trương của Chính phủ. Sản phẩm OCOP mang lại giá trị kinh tế cao hơn, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời gìn giữ và phát huy, lan tỏa văn hóa, làng nghề truyền thống Việt Nam đến người dân, đặc biệt là khách quốc tế. Sàn giao dịch ‘OCOP và đặc sản Đà Nẵng’ giúp hộ dân đưa sản phẩm lên ‘kho hàng thông minh’ trên Grab; có thể hiển thị thông tin đặc trưng của sản phẩm. Từ đó, người dân, đặc biệt là du khách, dễ dàng biết và mua trên thiết bị di động và nền tảng số”.

Người dùng dễ dàng tìm kiếm đặc sản Đà Nẵng trên ứng dụng Grab.

Cũng theo vị lãnh đạo TP Đà Nẵng, sàn giao dịch “OCOP - đặc sản Đà Nẵng” hướng đến 2 nhóm mục tiêu chính. Thứ nhất, mở rộng thị trường tiêu thụ toàn quốc và quốc tế, đặc biệt là du khách. Sản phẩm OCOP bán ra được nhiều và giá cao hơn. Mục tiêu doanh thu bán ra của sản phẩm tăng ít nhất 10% trong năm 2026 và tăng trưởng “2 con số” từ năm 2027. Thứ hai, lan tỏa văn hóa làng nghề của Đà Nẵng đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Các hoạt động trọng tâm giữa Grab Việt Nam và Đà Nẵng

Từ những mục tiêu trên, Grab Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan TP Đà Nẵng triển khai một số hoạt động trọng tâm từ tháng 8 như sau:

Mở rộng đầu ra cho OCOP và đặc sản Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam sẽ phối hợp xây dựng không gian mua sắm trực tuyến “OCOP - đặc sản Đà Nẵng” trên Grab. Không gian này giúp người dùng tìm hiểu thông tin, nguồn gốc, câu chuyện và đặt mua sản phẩm địa phương thuận tiện hơn.

Ngay trước lễ khai trương và trong tháng 8, chương trình hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu số cho hơn 80 chủ thể sản xuất, kinh doanh OCOP (chủ yếu sản phẩm đạt 4 sao, 5 sao) cùng 14 cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn. Hoạt động này hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đặc biệt là khách du lịch, đồng thời nâng cao mức độ nhận diện và giá trị thương mại của sản phẩm địa phương. Từ tháng 9, các bên sẽ triển khai mở rộng cho các sản phẩm OCOP còn lại.

Ra mắt mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số”

Sáng ngày 10/8, bên cạnh đưa vào hoạt động sàn “OCOP - đặc sản Đà Nẵng”, Đà Nẵng và Grab Việt Nam còn công bố triển khai mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số”, hướng đến xây dựng chợ Cồn thành khu chợ kiểu mẫu về chuyển đổi số.

Theo đó, Grab phối hợp cùng ban quản lý chợ Cồn hướng dẫn tiểu thương mở gian hàng trên GrabFood, GrabMart; tiếp nhận đơn hàng trực tuyến và triển khai hệ thống nhận diện tại chợ. Mô hình này giúp tiểu thương bổ sung kênh bán hàng, đồng thời giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận món ăn, sản phẩm đặc trưng của chợ Cồn trên nền tảng số.

Trang bị kỹ năng số cho hộ kinh doanh

Đội ngũ Grab sẽ thường xuyên đến các khu chợ, tuyến phố thương mại và khu vực tập trung hộ kinh doanh để hướng dẫn đăng ký GrabFood, GrabMart; giúp quản lý đơn hàng, triển khai chương trình khuyến mại và sử dụng thanh toán không tiền mặt; đặc biệt là hướng dẫn chủ thể OCOP, hộ kinh doanh, tiểu thương kỹ năng đưa sản phẩm lên nền tảng. Đội ngũ hỗ trợ một số kỹ năng chính như xác định giá bán, khối lượng gói hàng hóa, khuyến mãi... Ngoài ra, Grab Việt Nam cũng phối hợp, hướng dẫn các tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen và vận hành hiệu quả trên môi trường số.

Các hộ kinh doanh có thể đưa sản phẩm lên môi trường số, giúp tiếp cận thêm khách hàng.

Kích cầu tiêu dùng trên Grab

Từ nay đến hết tháng 9, Grab sẽ triển khai chương trình ưu đãi dành cho người dùng GrabFood và GrabMart trên địa bàn thành phố để thúc đẩy mua sắm sản phẩm OCOP và đặc sản Đà Nẵng, bao gồm chương trình dành riêng cho tiểu thương mới và gian hàng tại chợ Cồn.

Truyền thông về mua sắm sản phẩm OCOP và đặc sản Đà Nẵng

Chương trình cũng sẽ được quảng bá trên các kênh truyền thông của thành phố, ứng dụng Grab và tại một số địa điểm công cộng nhằm đưa sản phẩm địa phương đến gần với người dân và du khách. Phương tiện truyền thông gồm trên màn hình công cộng, màn hình sân bay, thông tin trên nền tảng số, băng rôn, roadshow trên các tuyến đường, qua lực lượng và phương tiện vận chuyển của Grab...

Tại sự kiện, ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: “Grab trân trọng cơ hội tiếp tục đồng hành cùng TP Đà Nẵng để cụ thể hóa các định hướng hợp tác bằng hoạt động thiết thực. Chúng tôi hy vọng các giải pháp lần này sẽ giúp chủ thể OCOP, tiểu thương và hộ kinh doanh từng bước tiếp cận công nghệ, mở rộng kênh bán hàng và kết nối với nhiều khách hàng hơn. Qua đó, Grab cũng mong muốn góp phần đưa sản phẩm và nét ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng đến gần với người dân, du khách trong nước và quốc tế; qua đó quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy du lịch và tạo thêm động lực cho kinh tế địa phương”.

Grab và TP Đà Nẵng sẽ phối hợp đánh giá kết quả sau giai đoạn triển khai đầu tiên và định kỳ trong quá trình thực hiện chương trình. Việc đánh giá sẽ ghi nhận phản hồi từ chủ thể OCOP, tiểu thương, hộ kinh doanh và người tiêu dùng, đồng thời theo dõi một số chỉ số như sản lượng bán ra và hiệu quả kinh doanh để tiếp tục hoàn thiện chương trình.

Trên cơ sở kết quả thực tế, hai bên sẽ nghiên cứu mở rộng mô hình đến các sản phẩm OCOP, cơ sở kinh doanh đặc sản và khu vực tập trung nhiều hộ kinh doanh khác trên địa bàn.