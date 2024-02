Những chú rồng nổi tiếng trong truyện tranh Nhật Bản

Khác với những chú rồng ngộ nghĩnh, đáng yêu trong hoạt hình, rồng trong truyện tranh Nhật Bản thường oai phong và đôi khi hung tợn. Dù vậy, đa số đều được độc giả yêu thích.

Shenrong - Bảy viên ngọc rồng

Shenrong là chú rồng có vai trò quan trọng trong bộ truyện 'Bảy viên ngọc rồng'.

Bảy viên ngọc rồng là bộ truyện tranh nổi tiếng của họa sĩ Toriyama Akira được xuất bản vào năm 1984. Bộ truyện kể về hành trình của cậu bé Son Goku và hành trình khám phá thế giới để tìm đủ 7 viên ngọc rồng và điều ước từ rồng thiêng.

Chú rồng đầu tiên và nổi tiếng nhất trong Bảy viên ngọc rồng là rồng Shenron - vị rồng thần của Trái Đất. Shenron được thượng đế Kami tạo ra và có quyền năng ban cho người sở hữu 7 viên ngọc rồng một điều ước bất kỳ.

Trong truyện, rồng thiêng Shenron từng hồi sinh tất cả người đã chết trên Trái Đất hoặc khôi phục lại tuổi trẻ cho một người bất kì. Ngoài Shenron, Bảy viên ngọc rồng còn có những con rồng quyền năng khác như Porunga, Dark Shenrong, Super Shenrong...

Hỏa Long Igneel - Fairy Tail

Trong 'Fairy Tail', Hỏa Long Igneel là một người nóng tính nhưng lại tốt bụng.

Fairy Tail là bộ truyện tranh của họa sĩ Mashima Hiro sáng tác và minh hoạ, được đăng tải vào năm 2006 và kết thúc vào năm 2017. Bộ truyện kể về cuộc phiêu lưu của Natsu Dragneel (thành viên của hội pháp sư Fairy Tail), khi anh tìm kiếm con rồng đã nuôi dưỡng anh - Igneel - ở thế giới Earthland hư cấu.

Có thể thấy, Igneel có vai trò khá quan trọng trong bộ truyện khi là người nuôi dạy nhân vật chính. Igneel được mệnh danh là Hỏa Long Vương và là một trong những con rồng thân thiện với con người ở thế giới của bộ truyện Fairy Tail. Igneel đã huấn luyện Natsu (nhân vật chính) và khi thời điểm đến, ông ấy đã phong ấn linh hồn của mình vào bên trong cơ thể đứa con nuôi bằng bí thuật.

Ngoài Hỏa Long Igneel, thế giới của Fairy Tail còn có những con rồng khác như Long vương Acnologia, Thiết Long Metalicana, Thiên Long Grandeeney...

Rayquaza - Pokemon Đặc Biệt

Rayquaza là pokemon được thiết kế theo hình dạng của long thần.

Pokemon, tên đầy đủ là Pocket Monsters, có tiền thân là một trò chơi giả lập với tên gọi Pocket Monsters Red and Green (Pokemon Đỏ và Xanh). Trò chơi được phát hành vào năm 1996 và đến nay đã tồn tại được hơn 28 năm với nhiều chuyển thể từ truyện tranh, phim hoạt hình đến game.

Dù không nổi tiếng bằng hai "anh em" là hoạt hình và game, truyện tranh Pokemon Đặc Biệt vẫn được yêu thích và đến nay đã phát hành đến tập truyện thứ 54. Truyện xoay quanh những cuộc phiêu lưu trong thế giới Bửu bối thần kỳ của các nhân vật như Red, Blue, Yellow...

Và Rayquaza là một trong những pokemon mạnh nhất của truyện, game lẫn hoạt hình. Đây là chú pokemon được thiết kế theo hình dạng của long thần với khả năng điều khiển thời tiết mạnh mẽ. Dù ở phiên bản nào, Rayquaza luôn là một pokemon mạnh mẽ với chỉ số tấn công, phòng thủ cao.

Tứ hoàng Kaido - One Piece

Là một trong các Tứ Hoàng, Kaido là một trong bốn tên cướp biển mạnh nhất thế giới One Piece. Ông nổi tiếng với biệt danh là "Sinh vật mạnh nhất thế giới" với mức tiền thưởng là 5 tỷ Beli, chỉ đứng sau Râu Trắng và Gol D. Roger.

Trong truyện, Kaido có khả năng biến thành một con rồng xanh châu Á do ăn một trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại là Uo uo no mi dạng Thanh long. Là một trong những người mạnh nhất thế giới One Piece, Kaido đã làm nhân vật chính - Luffy - điêu đứng. Thậm chí, ông từng chiếm đóng cả một đất nước và đánh bại mọi kẻ xâm phạm.

Kaido là một trong những kẻ mạnh nhất của thế giới "One Piece".

One Piece từng được xuất bản tại Việt Nam dưới tên gọi Đảo Hải Tặc. Đây là bộ truyện dành cho lứa tuổi thiếu niên của tác giả Oda Eiichiro, ra mắt lần đầu vào năm 1997 cho đến nay. Truyện xoay quanh Monkey D. Luffy - thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm và các đồng đội của cậu. Luffy tìm kiếm kho báu lớn nhất thế giới One Piece, với ước mơ trở thành Vua Hải Tặc.

Long Cốt Tinh - Inuyasha

Long Cốt Tinh là một yêu quái rồng màu xám, có lớp da cực kì rắn chắc và trên trán có một khuôn mặt với khả năng phun ra quả cầu năng lượng khổng lồ. Long Cốt Tinh được Naraku (nhân vật phản diện chính của bộ truyện) giải phong ấn sau khi bị Inu no Taishou (cha của Inuyasha) phong ấn 250 năm.

Long Cốt Tinh là một trong những yêu quái hùng mạnh nhất trong truyện 'Inuyasha'.

Kết quả, con rồng yêu quái đã bị tiêu diệt bởi tuyệt chiêu "Bộc Lưu Phá" của Inuyasha, đây cũng là lần đầu tiên Inuyasha thực hiện tuyệt chiêu này.

Inuyasha (Khuyển dạ xoa) vốn có tên là Sengoku Otogizōshi InuYasha (Câu chuyện cổ tích thời chiến quốc). Đây là một trong những bộ truyện nổi tiếng của tác giả Takahashi Rumiko. Truyện được phát hành từ năm 1996 đến năm 2008 với độ dài 56 tập.

Bộ truyện kể về hành trình tìm ngọc Tứ Hồn của nữ sinh Higurashi Kagome, người có thể trở về thời Chiến Quốc nhờ chiếc giếng cổ thần bí trong nhà cô, và InuYasha, một bán yêu. Cuối cùng, sau khi trải qua nhiều khó khăn, hai người đã tìm đủ mảnh ngọc tứ hồn và yêu nhau. Truyện kết thúc khi Inuyasha và Kagome kết hôn và về sống ở thời Chiến quốc.