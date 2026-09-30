Những bộ sách đồ sộ truyền cảm hứng cho 'Trò chơi vương quyền'

Nhà văn George R.R. Martin đã chắt lọc nguồn cảm hứng từ nhiều kiệt tác văn học để xây dựng nên thế giới giả tưởng đồ sộ của "A Song of Ice and Fire".

George RR Martin cùng với hai tác phẩm đã ảnh hưởng đến phong cách viết của ông.

Khi đắm chìm vào thế giới Westeros, nhiều độc giả không khỏi thắc mắc làm thế nào George R.R. Martin có thể khắc họa những vùng đất và nhân vật chân thực đến vậy. Bên cạnh tài năng kể chuyện thiên bẩm, ông đã tìm kiếm nguồn ý tưởng từ đâu?

A Song of Ice and Fire (Khúc ca của băng và lửa) - bộ tiểu thuyết có tập đầu tiên là A Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) -không ra đời hư vô. Martin đã tham khảo cả tiểu thuyết lịch sử lẫn văn học kỳ ảo để xây dựng nên thiên sử thi này. Winter is Coming - trang tin tức về Game of Thrones - đã liệt kê những cuốn sách truyền cảm hứng cho George R.R. Martin.

The Plantagenets - Thomas B. Costain

Bộ The Plantagenets. Ảnh: Ebornbooks.

Thomas B. Costain nổi tiếng với cả tiểu thuyết lẫn các công trình nghiên cứu lịch sử và chính những tác phẩm phi hư cấu của ông đã truyền cảm hứng cho Martin.

Tác giả của Trò chơi vương quyền từng chia sẻ ông rất hứng thú với Chiến tranh Hoa Hồng (Wars of the Roses) trong lịch sử Anh, và The Plantagenets (Triều đại Plantagenets) đã tái hiện giai đoạn này một cách vô cùng chi tiết.

Điều Martin yêu thích nhất ở Costain là cách viết lịch sử dựa trên câu chuyện cuốn hút thay vì những con số, sự thật khô khan. Trả lời tờ Guardian, Martin nói: "Ông ấy không quá chú trọng phân tích các xu hướng kinh tế - xã hội hay chuyển dịch văn hóa, mà tập trung vào chiến tranh, những vụ ám sát, mưu sát, âm mưu và sự phản bội - tất cả những chi tiết kịch tính nhất".

Khi đặt bút viết nên lịch sử của Westeros, Martin luôn khắc ghi văn phong của Costain để giữ cho câu chuyện của mình không sa vào dông dài, mệt mỏi.

Chúa tể những chiếc nhẫn - J.R.R. Tolkien

Bộ sách Chúa tể những chiếc nhẫn. Ảnh: NN.

Một trong những nguồn cảm hứng rõ ràng nhất của Martin chính là J.R.R. Tolkien.

Yêu thích Chúa tể những chiếc nhẫn từ nhỏ, Martin muốn học hỏi Tolkien không chỉ ở quy mô kỳ ảo mà cả ở việc kiến tạo trọn vẹn một thế giới riêng với lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa độc lập.

Tolkien đã xây dựng hàng nghìn năm lịch sử cho Trung Địa, và Martin cũng xây dựng thế giới rộng lớn Westeros. Tác phẩm Fire & Blood (Lửa và Máu, 2018) của ông là ví dụ điển hình: Từ ý định ban đầu chỉ nhằm lấp đầy vài khoảng trống lịch sử do người hâm mộ thắc mắc, Martin đã viết nên cuốn sách dày 350.000 từ tái hiện triều đại và gia tộc Targaryen.

Những gì người khác coi là "thừa thãi" trong một câu chuyện giả tưởng thì với Tolkien và Martin, đó lại là nền móng bắt buộc để tạo nên một thế giới sống động như thật.

Les Rois Maudits (Những vị vua bị nguyền rủa) - Maurice Druon

Bộ Les Rois Maudits. Ảnh: Storytel.

Martin từng khẳng định về tập đầu tiên The Iron King (Vua Sắt) trong bộ tiểu thuyết lịch sử của Maurice Druon: "Đây mới chính là Trò chơi vương quyền nguyên bản". Độc giả dễ dàng nhận ra tinh thần này qua những mưu đồ, cạm bẫy và sự tranh giành quyền lực giữa Vua Philip IV (Philip the Fair), gia đình ông và các đối thủ trong Chiến tranh Trăm Năm.

Dù là tiểu thuyết lịch sử, tác phẩm của Druon vẫn mang chút màu sắc tâm linh khi Đại Tư tế của Hiệp sĩ Dòng Đền trước khi bị hỏa thiêu đã giáng lời nguyền lên dòng máu nhà vua.

Phần còn lại của bộ sách mô tả lời nguyền đó ứng nghiệm cay nghiệt ra sao. Sự kết hợp này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy sáng tác của Martin.

Memory, Sorrow, and Thorn (Ký ức, Đau thương và Gai nhọn) - Tad Williams

Bộ tiểu thuyết Memory, Sorrow, and Thorn. Ảnh: Abebook.

George R.R. Martin dành nhiều lời ngợi khen cho bộ tiểu thuyết Memory, Sorrow, and Thorn (Ký ức, Đau thương và Gai nhọn), mở đầu bằng tập The Dragonbone Chair (Ngai Rồng Xương) của Tad Williams.

Theo Martin, tại thời điểm ông đọc cuốn sách, thể loại kỳ ảo đã đi vào lối mòn và dễ đoán. Tuy nhiên, tác phẩm của Williams đã phá vỡ mọi quy chuẩn và giúp ông nhận ra bản thân muốn viết một bộ tiểu thuyết giả tưởng như thế nào.

Tad Williams sử dụng kỹ thuật thay đổi góc nhìn (POV) luân phiên giữa các nhân vật chính diện lẫn phản diện - phương pháp mà Martin đã học hỏi và áp dụng triệt để.

Câu chuyện về Simon, một chú phụ bếp bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngai vàng mang màu sắc phép thuật giữa hai hoàng tử, có nhiều điểm tương đồng với hành trình của Jon Snow: Cả hai đều xuất thân khiêm tốn, trở thành những nhà lãnh đạo kiệt xuất và phải chống chọi trong môi trường băng giá khắc nghiệt.

Time and Chance (Thời gian và Cơ hội) - Sharon Kay Penman

Bìa sách Time and Chance. Ảnh: Amazon.

Martin đánh giá Sharon Kay Penman là "tiểu thuyết gia lịch sử xuất sắc viết về thời Trung cổ". Bộ sách về triều đại Plantagenet của bà, đặc biệt là hai tập When Christ and His Saints Slept (Khi Chúa Kitô và các Thánh ngủ yên) và Time and Chance, là những tác phẩm Martin vô cùng yêu thích.

Penman nổi tiếng với khả năng thổi hơi thở cuộc sống vào những cái tên vốn khô khan trong sách sử.

Time and Chance kể về Vua Henry II và Hoàng hậu Eleanor vùng Aquitaine với đầy đủ tình yêu, dục vọng và những bê bối chấn động. Martin muốn các nhân vật của mình cũng phải mang tính người, đầy bất toàn và sống động giống như cách Penman khắc họa các nhân vật lịch sử.

The Last Kingdom (Vương quốc cuối cùng) - Bernard Cornwell

Bộ truyện The Last Kingdom. Ảnh: Amazon.

Martin từ lâu đã ngưỡng mộ khả năng miêu tả chiến trận của Bernard Cornwell. Trong một cuộc đối thoại giữa hai tác giả, Martin nói với Cornwell: "Ông viết những cảnh chiến tranh hay nhất trong số các nhà văn tôi từng đọc, cả quá khứ lẫn hiện tại".

Tác giả Trò chơi vương quyền thừa nhận viết cảnh đâm chém, giáp lá cà rất khó, và mỗi khi sáng tác, ông luôn cố gắng mô phỏng phong cách của Cornwell để cân bằng giữa hành động dồn dập và diễn biến tâm lý.

Bên cạnh đó, Martin đánh giá cao cách Cornwell xây dựng nhân vật: Người hùng vẫn có tì vết, còn kẻ phản diện vẫn sở hữu những phẩm chất đáng quý. Bộ truyện The Last Kingdom đã truyền cảm hứng để Martin tạo nên những nhân vật vừa mang đậm tính lịch sử, vừa có chiều sâu tâm lý riêng biệt.