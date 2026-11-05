Nhu cầu không gian nghỉ dưỡng đa thế hệ của đại gia đình

Khi cả gia đình gồm nhiều thế hệ cùng đi du lịch, việc chọn nơi lưu trú không đơn thuần là bài toán tìm đủ phòng cho tất cả.

Các gia đình ngày càng chú trọng đến không gian "hai trong một": Vừa đủ rộng rãi để cả nhà quây quần gắn kết, vừa phải đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho từng cá nhân. Đây cũng là lý do khiến biệt thự (villa) đang trở thành ưu tiên trong kỳ nghỉ của nhiều gia đình đa thế hệ.

Xu hướng này được thể hiện rõ nét qua sự tăng trưởng ấn tượng của phân khúc villa tại điểm đến thuộc hệ thống Meliá Hotels International ở Việt Nam. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2026, Meliá Vinpearl Cam Ranh ghi nhận lượng đặt villa tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tại Meliá Vinpearl Phú Quốc, hoạt động kinh doanh mảng này cũng bứt phá với mức tăng 43% trong năm 2025. Con số tích cực khẳng định villa đang là phân khúc đầy sức hút trong bức tranh nghỉ dưỡng hiện nay.

Lựa chọn không gian linh hoạt theo quy mô gia đình

Yếu tố đầu tiên các gia đình cân nhắc khi chọn villa thường là số lượng phòng ngủ. Tại Meliá Vinpearl Cam Ranh và Meliá Vinpearl Phú Quốc, hạng villa 3 phòng ngủ luôn được săn đón nhiều nhất. Thiết kế này đặc biệt lý tưởng cho đại gia đình, bởi nó vừa cung cấp một phòng khách sinh hoạt chung rộng rãi, vừa có phòng ngủ biệt lập cho từng thế hệ.

Biệt thự (villa) đang trở thành ưu tiên trong kỳ nghỉ của nhiều gia đình đa thế hệ.

Trong khi đó, nhu cầu tại Meliá Hồ Tràm cho thấy sự linh hoạt dựa trên mục đích chuyến đi. Villa 2 và 3 phòng ngủ là lựa chọn phổ biến các gia đình quy mô vừa, còn dòng villa 4 phòng ngủ lại đặc biệt đắt khách vào dịp đại gia đình tụ họp hay tổ chức buổi lễ kỷ niệm.

Căn villa 3 phòng ngủ là lựa chọn hàng đầu của các gia đình tại Meliá Vinpearl Phú Quốc.

Với gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống, không gian chung đủ rộng giúp cả nhà dễ dàng cùng nhau dùng bữa, trò chuyện và thư giãn. Song song đó, phòng ngủ riêng biệt lại cho phép từng cá nhân - từ ông bà đến con trẻ - được nghỉ ngơi theo nhịp sinh học và sở thích riêng. Chính sự cân bằng giữa không gian chung và riêng là chìa khóa làm nên kỳ nghỉ trọn vẹn.

Chuyến đi không chỉ nghỉ dưỡng mà còn là dịp sum họp

Thời điểm và mục đích chuyến đi cũng góp phần lớn định hình xu hướng chọn nơi lưu trú. Tại Meliá Hồ Tràm, gia đình Việt thường ưu tiên kỳ nghỉ kéo dài từ 3 đến 4 đêm vào cuối tuần, dịp lễ ngắn ngày hoặc kỳ nghỉ hè của con trẻ. Đây là khoảng thời gian quý giá để mọi người tạm gác lại bộn bề lo toan, trọn vẹn tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

Gia đình thường ưu tiên kì nghỉ từ 3 đến 4 ngày tại Meliá Hồ Tràm.

Còn tại Meliá Vinpearl Phú Quốc, đội ngũ khách sạn cũng ghi nhận mùa hè và dịp đón người thân từ nước ngoài trở về là thời điểm các gia đình Việt có xu hướng tổ chức chuyến du lịch chung. Khi các thành viên sống cách xa nhau về mặt địa lý, một chuyến đi không chỉ thuần túy để khám phá vùng đất mới, mà còn là cầu nối để các thế hệ đoàn tụ, chia sẻ kỷ niệm và thắt chặt tình thân sau thời gian xa cách.

Nhu cầu gắn kết này thể hiện rõ qua số liệu thực tế: Tại Meliá Hồ Tràm trong nửa đầu năm 2026, số đêm phòng của hạng villa 2-4 phòng ngủ đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Đặc biệt, một số hạng villa 3 phòng ngủ ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật, cho thấy khách hàng ngày càng sẵn sàng đầu tư cho các không gian lưu trú đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm khách đông người.

Đa dạng không gian cho mọi phong cách nghỉ dưỡng

Mỗi gia đình có gu tận hưởng kỳ nghỉ khác nhau. Có nhà thích dành trọn vẹn thời gian thư giãn trong resort, cũng có gia đình chuộng kết hợp nghỉ dưỡng với hoạt động khám phá bên ngoài. Với gia đình nhiều thế hệ, một nơi lưu trú lý tưởng phải dung hòa sự khác biệt về tuổi tác, nhịp sinh hoạt và sở thích của từng người.

Từ căn villa 3 phòng ngủ được ưa chuộng tại Cam Ranh và Phú Quốc, đến lựa chọn 2, 3 và 4 phòng ngủ đa dạng tại Hồ Tràm, hệ thống khách sạn Meliá tại Việt Nam mang đến không gian lưu trú linh hoạt cho từng quy mô gia đình. Tiện ích nội khu kết hợp cùng thiết kế tối ưu của villa giúp mỗi thành viên tự do tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng nhưng không bỏ lỡ khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình.

Khi chuyến du lịch ngày càng đề cao trải nghiệm kết nối, không gian lưu trú phù hợp không chỉ mang lại sự thư thái mà còn góp phần tạo nên dịp sum họp đầy ý nghĩa. Giá trị lớn nhất của một chuyến đi đôi khi không đo bằng số điểm đến được khám phá, mà bằng khoảng thời gian cả gia đình thực sự trọn vẹn dành cho nhau.