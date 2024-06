Nhu cầu điện cao kỷ lục ở miền Bắc Ấn Độ do nắng nóng

Một đợt nắng nóng dữ dội tiếp theo quét qua Delhi, Uttar Pradesh, Haryana và Punjab trong tuần qua khiến Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) phải đưa ra cảnh báo đỏ cho những khu vực này.

Người dân quấn khăn tránh nắng nóng tại Amritsar, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN.

Nhiệt độ tăng vọt trên 46 độ C trên khắp miền Bắc, bao gồm cả ở Uttarakhand, Bihar và Jharkhand.

Tại thủ đô quốc gia Delhi, văn phòng thời tiết cho biết nhiệt độ có thể cảm nhận được đã tăng lên 50 độ C vào ngày 17/6 và nhiệt độ tối đa trung bình duy trì ở mức khoảng 45 độ C, cao hơn 6 độ C so với nhiệt độ bình thường trong tháng 6.

IMD cho biết điều kiện thời tiết từ nắng nóng đến sóng nhiệt nghiêm trọng có thể sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực phía Bắc Ấn Độ trong ngày 19/6 và giảm dần sau đó dưới ảnh hưởng của sự xáo trộn từ phía Tây hướng đến Tây Bắc Ấn Độ.

Theo cựu Tổng Giám đốc IMD, ông KJ Ramesh, “nhiệt độ thực sự sẽ giảm đi khi gió mùa đến” và rằng sẽ mất hơn 12 ngày nữa để gió mùa đến Delhi.

Người dân uống nước mía giải nhiệt trong ngày nắng nóng tại Amritsar, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN .

Người dân ăn kem giải nhiệt trong ngày nắng nóng tại Amritsar, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN .

Cùng ngày, Chính phủ Ấn Độ cho biết nhu cầu điện cao nhất ở vùng đồng bằng phía Bắc khô cằn và nóng bức của nước đã đạt kỷ lục. Bộ Điện lực cho biết nhu cầu điện vào giờ cao điểm ngày 17/6 đạt 89 gigawatt (GW), cao nhất từ trước đến nay đối với khu vực phía Bắc. Bộ trên cũng cho biết thêm rằng nhu cầu mạnh mẽ, nhất là từ ngày 17/5, là một "thách thức".

Mùa hè này đã chứng kiến nhu cầu điện cao kỷ lục 250GW trên khắp cả nước, khiến Bộ Điện lực phải thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, khi nhu cầu về máy điều hòa không khí và các thiết bị làm mát khác tăng lên. Theo bộ trên, có thể cung cấp điện cho các khu vực phía Bắc bằng cách nhập khẩu 25-30% điện từ các khu vực lân cận.

Theo dữ liệu từ Grid India (mạng lưới điện quốc gia Ấn Đọ), nắng nóng ngột ngạt và các biện pháp chính sách đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng năng lượng chạy bằng khí đốt tăng vọt, với sản lượng điện tăng gấp đôi trong tháng 4 và tháng 5 lên 8,9 tỷ kilowatt giờ (kWh) so với cùng kỳ năm ngoái.