Nhóm trộm xe máy liên tỉnh 'ra tay' chỉ 5 giây

Một nhóm trộm xe máy liên tỉnh thực hiện hành vi phạm tội chỉ trong 5 giây bằng cách đấu dây điện để bẻ khoá vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa một ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt giữ 7 đối tượng trú tại Hà Tĩnh và Nghệ An.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Bảy đối tượng bị bắt gồm: Trương Hoàng Hiệp (17 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Tĩnh) - cầm đầu, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản; Lương Tuấn Thảo (17 tuổi, trú xã Yên Hòa, Nghệ An)- có một tiền án về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Phan Trung Nhân (17 tuổi, trú xã Kim Hoa, Hà Tĩnh); Hồ Quang Hoàn (16 tuổi, trú xã Quỳnh Anh, Nghệ An); Phạm Quốc Toàn (19 tuổi, trú xã Quỳnh Lưu, Nghệ An); Lê Đình Công (19 tuổi, trú xã Xuân Lâm, Nghệ An); Dương Văn Đào (31 tuổi, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An).

Trước đó, từ đầu tháng 10, tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và các xã Hưng Nguyên, Quỳ Châu liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe máy. Các đối tượng thường đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng che kín mặt và di chuyển qua nhiều cung đường nhằm tránh bị phát hiện.

Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Trương Hoàng Hiệp.

Đến ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh, Công an phường Trường Vinh và công an các xã Quỳ Châu, Tân Kỳ, Nga My đồng loạt triệu tập, bắt giữ 7 đối tượng nêu trên.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt, nhóm này đã trộm 13 xe máy với tổng trị giá hơn 230 triệu đồng. Các đối tượng hành động liều lĩnh, manh động, nhiều lần đột nhập nhà dân, quán internet, chung cư... và bẻ khóa xe khoảng 5 giây bằng cách đấu dây điện.

Tang vật thu giữ gồm 12 xe máy, một cờ lê dùng để tháo biển số, 4 biển số xe máy, 8 điện thoại di động và nhiều vật liên quan khác.

Tang vật vụ án.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam 6 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra.