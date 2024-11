Nhóm người đứng giữa đường 'điều tiết giao thông' cho đoàn xe đám cưới

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh có một nhóm người đi xe mô tô, ra giữa đường chặn các phương tiện giao thông để cho đoàn xe đám cưới đi qua tại TP Thanh Hoá.

Hình ảnh cắt từ camera.

Ngay sau khi những đoạn clip trên được đăng tải, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội. Nhiều ý kiến bình luận hành động của nhóm người này là không đúng vì họ không phải CSGT.

Hình ảnh từ camera cho thấy, sự việc trên xảy ra trên tuyến Đại lộ Lê Lợi (ở thành phố Thanh Hóa). Đây là một trong những tuyến đường lớn, đẹp nhất của thành phố Thanh Hoá.

Một nhóm người mặc đồng phục như vệ sỹ điều tiết giao thông trên đường phố thành phố Thanh Hóa để phục vụ xe cưới thông đường.

Trao đổi nhanh với báo chí, đại diện Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Thanh Hóa cho biết, sự việc trên xảy ra vào chiều 24/11/2024. Ngay sau khi nắm được sự việc, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành xác minh, xử lý đối với các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.