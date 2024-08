Nhóm nam, nữ 'mở tiệc' ma túy, manh động chống trả lực lượng vây bắt

Cơ quan CSĐT Công an Tân Biên (Tây Ninh) bắt giữ Trương Thị Thúy Quàng (SN 1995), Đặng Văn Kéc (SN 1995), Đặng Văn Tuấn (SN 1987), Phan Minh Tài (SN 2002), Hà Anh Kiệt (SN 2005) về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tân Biên phối hợp cùng Công an xã Thạnh Tây bất ngờ đột kích nhà nghỉ N.T, thuộc ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây.

Tại đây, Công an phát hiện Quàng và Tuấn đang sử dụng trái phép chất ma túy. Cả hai manh động chống trả lực lượng vây bắt hòng tẩu thoát nhưng bất thành. Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ thêm Kéc. Công an thu giữ tang vật, gồm: 2 bịch ma túy, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Các đối tượng gây án.

Trước đó, tại căn nhà thuộc ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, Công an phát hiện Tài đang tổ chức cho 5 đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy. Tài cũng chống trả hòng tẩu thoát nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Công an thu giữ 2 ống chứa ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy. Qua kiểm tra chất gây nghiện, 6 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tiếp đó, Công an bắt giữ Kiệt về hành vi trên.