Nhịp sống thanh bình giữa tâm điểm phía nam TP.HCM

Ngày mới ở Mizuki Park bắt đầu bằng ánh nắng rọi qua tán cây, gió mang theo hương cỏ ướt sương và tiếng chim ríu rít. Người lớn đi bộ, trẻ con đạp xe trong công viên, mọi thứ diễn ra chậm rãi và tự nhiên, không ồn ào hay vội vã. Hơn 4.000 gia đình sống tại đây cùng nhau hình thành cộng đồng văn minh, gắn kết - nơi mỗi lời chào, nụ cười, buổi cà phê sáng trở thành nét quen thuộc giữa đô thị sôi động.
Trong tiếng Nhật, “Mizu” nghĩa là “nước”, “ki” là “cây”. Khu đô thị được kiến tạo tại vùng đất phía nam trù phú, với kênh rạch tự nhiên bao bọc và mảng xanh sinh thái rộng lớn. Từ định hướng phát triển bền vững, khu đô thị có mật độ xây dựng chưa đến 30%, phần lớn quỹ đất dành cho cây xanh, mặt nước và không gian cộng đồng. Nhờ đó, giữa nhịp sống hiện đại, cư dân Mizuki Park luôn có được khoảng trời yên bình, thư thái.
Ở đây, trẻ em được chạy nhảy trên thảm cỏ thật, chơi đùa bên dòng kênh hiền hòa, khám phá thiên nhiên để từ đó phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần. Cha mẹ cũng cảm nhận được niềm vui khi thấy con lớn lên giữa môi trường gần gũi thiên nhiên, an toàn và tiện nghi.
Mizuki Park có quy mô 26 ha, là khu đô thị tích hợp do Nam Long và 2 doanh nghiệp kinh nghiệm hơn 100 năm từ Nhật Bản hợp tác phát triển. Ra mắt năm 2017, Mizuki Park đến nay trở thành đô thị đáng sống bậc nhất với diện mạo hoàn chỉnh, tiện ích đa dạng và cộng đồng cư dân đa thế hệ.
Không gian sống giao hòa cùng thiên nhiên cũng trở thành nguồn cảm hứng để cộng đồng cư dân tìm thấy sự đồng điệu trong lối sống - năng động, lành mạnh và gắn kết. Các gia đình vui sống cùng nhau, mỗi ngày trôi qua lưu lại những cảm xúc tích cực và kỷ niệm êm đềm. Đó là nền tảng xây dựng tương lai vững chắc cho thế hệ mai sau.
Từ các câu lạc bộ chạy bộ, đánh cầu đến lớp yoga, Mizuki Park không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn trở thành điểm hẹn của cộng đồng cư dân. Ở đó, ông bà, cha mẹ và người trẻ cùng nhau chia sẻ thói quen sống tích cực, vun đắp nếp sống đô thị văn minh.
Trên nền tảng đô thị quy hoạch bài bản và chuẩn mực, mỗi tổ ấm tại Mizuki Park trở thành một chốn về bình yên, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng hạnh phúc. Thiết kế với tầm nhìn ra sông và kênh, đón nắng và gió len vào từng góc nhỏ. Góc ban công hay khoảng sân vườn nhỏ xinh để ngắm hoàng hôn, trồng vài chậu cây. Cha mẹ cùng con tưới hoa, cả nhà tíu tít kể cho nhau nghe về một ngày đã qua.
Trên quỹ đất quý hiếm hữu hạn còn lại trong quy hoạch đô thị, chủ đầu tư đang triển khai Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng được bao bọc bởi dòng rạch Bà Lào tự nhiên và kênh đào sinh thái. Dự án gồm 817 căn hộ và 24 nhà phố, đáp ứng nhu cầu nâng tầm chuẩn sống tại phía nam TP.HCM.