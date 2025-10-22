Nhịp sống thanh bình giữa tâm điểm phía nam TP.HCM

Trong tiếng Nhật, “Mizu” nghĩa là “nước”, “ki” là “cây”. Khu đô thị được kiến tạo tại vùng đất phía nam trù phú, với kênh rạch tự nhiên bao bọc và mảng xanh sinh thái rộng lớn. Từ định hướng phát triển bền vững, khu đô thị có mật độ xây dựng chưa đến 30%, phần lớn quỹ đất dành cho cây xanh, mặt nước và không gian cộng đồng. Nhờ đó, giữa nhịp sống hiện đại, cư dân Mizuki Park luôn có được khoảng trời yên bình, thư thái.